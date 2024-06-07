В Подмосковье убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Это движение жаловалось на голую вечеринку Ивлеевой

Антону Еговцеву было 37 лет Источник: Антон Еговцев / Vk.com











В Подмосковье убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в официальном Telegram-канале движения.

— Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведется следствие. Это всё, что пока можем сообщить, — рассказали его соратники.

По данным Telegram-канала 112, 37-летнего мужчину убил поклонник его жены Екатерины, который до этого неоднократно ему угрожал. Супруги обращались в полицию, но преследовать их не перестали.