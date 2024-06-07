В Подмосковье убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Это движение жаловалось на голую вечеринку Ивлеевой

В Подмосковье убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в официальном Telegram-канале движения.
— Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведется следствие. Это всё, что пока можем сообщить, — рассказали его соратники.
По данным Telegram-канала 112, 37-летнего мужчину убил поклонник его жены Екатерины, который до этого неоднократно ему угрожал. Супруги обращались в полицию, но преследовать их не перестали.
Как пишет «Фонтанка», организация «Зов народа» занимается, в частности, тем, что инициирует проверки артистов и активистов по фактам возможной госизмены. В частности, как сообщало РИА Новости, активисты этого движения написали жалобу в Генпрокуратуру на голую вечеринку, которую проводила Анастасия Ивлеева. По их мнению, веселиться, когда «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», недопустимо.