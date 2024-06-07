НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

сев.

 740мм 80%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,76
EUR 96,57
Реклама

СРОЧНО

Назначен новый управляющий делами мэрии

Коллекционер трупов
Лето с пользой
Странные тачки красоток
Как не пропустить отпуск
Царская заброшка
Дебош в самолете
Стайные инстинкты подростков
Вся правда о патологоанатомах
НГС в Telegram
Криминал В Подмосковье убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Это движение жаловалось на голую вечеринку Ивлеевой

В Подмосковье убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Это движение жаловалось на голую вечеринку Ивлеевой

Погибшему было 37 лет, он жаловался на преследование

2 802
60 комментариев
Антону Еговцеву было 37 лет

В Подмосковье убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в официальном Telegram-канале движения.

— Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведется следствие. Это всё, что пока можем сообщить, — рассказали его соратники.

По данным Telegram-канала 112, 37-летнего мужчину убил поклонник его жены Екатерины, который до этого неоднократно ему угрожал. Супруги обращались в полицию, но преследовать их не перестали.

Как пишет «Фонтанка», организация «Зов народа» занимается, в частности, тем, что инициирует проверки артистов и активистов по фактам возможной госизмены. В частности, как сообщало РИА Новости, активисты этого движения написали жалобу в Генпрокуратуру на голую вечеринку, которую проводила Анастасия Ивлеева. По их мнению, веселиться, когда «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», недопустимо.

ПО ТЕМЕ
Смерть Зов народа Доносы Убийство
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Можно сравнить только с Rammstein»: фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске — оправдало ли шоу надежды
Александр Ушаков
любитель рок-музыки
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Лена,  37

Елена,  39

Сергей,  54

Юлия,  39

Илья,  23

Alena,  22

Начать знакомиться
Объявления

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление