Коллекционер трупов. Как выходец из именитой семьи железнодорожников стал серийным убийцей — ему помогала 17-летняя любовница

Николай Козленя продолжает жаловаться на приговор, добиваясь смягчения наказания. Его бывшая напарница и, вероятно, мать его ребенка Анастасия Бобович на свободе Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Волна преступности, накрывшая Россию в 90-е годы, ставила сотрудников правоохранительных органов в трудное положение: число преступлений с каждым годом увеличилось, бандиты с становились изощреннее и орудовали в нескольких регионах сразу. Одно из таких дел попало в руки следователей в 1999 году. Убийцей таксистов оказался потомственный железнодорожник из Новосибирской области, чья семья внесла огромный вклад в строительство железной дороги в Сибири, — Николай Козленя. Он ухитрился вовлечь в свою преступную схему юную помощницу Анастасию Бобович. Вместе с ней они охотились на владельцев «Жигули», мечтая разбогатеть на автозапчастях. Ксения Лысенко вспоминает громкое дело из 90-х.



Первые убийства «заезжих гастролеров»

31 декабря 1998 года, за несколько часов до Нового года, 52-летний Борис Крошкин решил поставить свою машину в гараж рядом с домом. На пятерке баклажанового цвета он иногда подрабатывал как таксист, но в тот вечер авто ему не понадобилось бы — мужчина планировал встретить Новый год за праздничным столом с женой Людмилой. Как позже скажет жена, всё должно было занять не более получаса с учетом того, что гараж находится в 10 минутах от дома. В 21 час Борис Крошкин отправился гараж, но обратно в квартиру больше не вернулся. Людмила прождала до боя курантов, а затем, уже в первом часу, ночи пошла искать мужа. От сторожа гаражного кооператива она узнала, что Борис там так и не появился, при этом его машина из двора возле дома исчезла.



Ранним утром 4 января тело Бориса нашла сторож, убиравшаяся возле 10-этажки на Крылова. У него было ранение в голову, страшную рану неизвестные прикрыли резиновым автомобильным ковриком.

Борис Крошкин, тело которого нашли только через несколько дней Источник: «Криминальный жанр» / youtube.com











Вскоре оперативники нашли соседа из этой 10-этажки, который мельком видел машину, выезжавшую в это время из двора. Предположительно, это из нее могли достать тело Бориса Крошкина и выбросить его. Мужчина назвал модель и даже припомнил цвет — баклажан, как у самого убитого.



Это дело так и оставалось нераскрытым до 2001 года, когда следователи, наконец, смогли задержать убийцу.



Убийства водителей бывший старший следователь-криминалист Максим Леонтьев в разговоре с НГС называет очевидным делом, в котором ясно, «где черное, а где — белое». Он имеет в виду личность убийцы и его мотивы, но в конце 90-х, когда события только разворачивались, у следователей не было ни малейших зацепок или догадок, кто это мог совершить. Единственное, что было понятно, исходя из обстоятельств убийства Бориса Крошкина, своей машиной преступник не владел, а потому пользовался авто жертвы.



Почти через два месяца, в конце февраля 1999 года, появились новые жертвы. Тогда в пожарную часть сообщили о взрыве машины во дворе дома на улице Гоголя. Приехав тушить «Жигули», пожарные увидели, что в салоне и багажнике есть тела. Причем умерли эти люди задолго до пожара.



В документальном фильме из цикла «Криминальная Россия» старший оперуполномоченный отдела по раскрытию серийных убийств ГУВД Новосибирской области Игорь Быковский объяснял, что машина была пуста. Единственная зацепка — ключи от авто, которые нашли в кармане у одного из мертвых мужчин. К сгоревшим «Жигулям» они не подходили.



— Опрос жителей близлежащих домов тоже нам ничего не дал. Была жиденькая информация, что от машины удалялся молодой, высокий, стройный человек в светлом плаще или светлой куртке. Лица его, конечно, никто не запомнил, фоторобот нам, к сожалению, тоже не удалось сделать, — объяснял Игорь Быковский.

Сгоревшие «Жигули», где нашли тела в багажнике Источник: «Криминальный жанр» / youtube.com











После того как оперативники установили личности погибших, стало понятно, что все трое числятся пропавшими без вести, их разыскивали близкие. Во всех случаях повторялось и другое: мужчины время от времени подрабатывали как таксисты, но друг с другом знакомы не были и исчезли в разные дни. А еще их всех убили одним и тем же способом — выстрелом в голову из ружья.



Версий, по словам Игоря Быковского, было несколько, например, следователи предполагали, что это могла быть криминальная вражда между таксистами. Но остановились на другой — убийствах ради автомобилей, которые преступник или преступники планировали разобрать и продать по частям.



— Работа велась ни в течение одного месяца, ни двух... Данное преступление было совершено заезжими, так сказать, гастролерами в целях завладения этими автомобилями для дальнейшей перепродажи или разбора на запчасти, — вспоминает в фильме старший следователь отдела особо важных дел прокуратуры Новосибирской области Анвар Кайраканов.



Как следователи вышли на след, но упустили преступников

То самое первое убийство Бориса Крошкина объединили с убийствами трех мужчин, чьи тела нашли в сгоревшей машине. По словам Анвара Кайраканова, тогда же впервые следователи заговорили о серийном убийце. И он, судя по анализу преступлений за прошлые годы, появился в Новосибирске недавно — ничего похоже раньше в городе не происходило.



Ну а затем началась рутинная работа оперативников, которые стали разыскивать запчасти машин убитых, а также примечательные детали из их салонов. Где-то это был дорогой проигрыватель, где-то — овечья шкура на сиденьях или необычная оплетка руля.



Чтобы ускорить работу, привлекли даже курсантов школы милиции. Те исследовали многочисленные гаражи и кооперативы, разговаривали с владельцами, пытались найти хоть что-то, что могло дать больше информации о «гастролерах».

В процессе таких вот мероприятий было раскрыто несколько преступлений, связанных с кражей автотранспорта, его разбором и продажей Игорь Быковский, старший оперуполномоченный отдела по раскрытию серийный убийств ГУВД Новосибирской области

В итоге гараж, который снимал убийца, был найден: он находился недалеко от Оперного театра. Внутри — части машин ранее убитых мужчин. Гараж, как рассказала его владелица, уже несколько месяцев снимал студент Алексей. Недавно он перестал оплачивать аренду. Оперативники также нашли знакомых Алексея, у которого они покупали некоторые детали, на одной из них обнаружили кровь Бориса Крошкина. Оперативники со слов знакомых и владелицы гаража составили фоторобот молодого мужчины, а еще узнали, что тот занимается бизнесом не один, а с сестрой Настей.



Но у гаража в центре города Алексей больше не появлялся. Милиция начала искать второй гараж, куда, судя по всему, мог перебраться мужчина, но во время поиска едва не случилось еще одно убийство. На этот раз таксист выжил, но получил ранение в голову. В остальном фигурировала та же схема: пассажир попросил довезти до улицы Есенина, а там достал ружье и выстрелил в водителя, ключи забрал себе и уехал на чужих «Жигулях». Была и еще одна деталь: выстреливший оказался не один, в машину он сел с очень юной девушкой, которая устроилась на переднем сидении и всю дорогу мило общалась с таксистом.



Как писала газета «Вечерний Новосибирск» в 2003 году в своей статье «Он не скрывал, что отстреливает мирное население»», пострадавший вскоре поправился, однако так и остался инвалидом.

Анастасия, которую «Алексей» представлял как свою сестру Источник: «Криминальный жанр» / youtube.com











Объявленный план «Перехват» не сработал, зато неожиданная информация поступила от секс-работницы из района Гусинобродской барахолки. Она рассказала, что однажды оказывала услуги мужчине в гаражном боксе и обратила внимание на кровь в салоне автомобиля.



С большим трудом бокс нашли, в нем обнаружили смотровую яму, где изначально хранились тела трех мужчин из сгоревшей машины на Гоголя. Такая кровавая деталь потом дала прозвище убийце, которое охотно использовали журналисты в своих публикациях — «коллекционер трупов».



Владелец бокса рассказал, что гараж у него снимал студент Алексей Матюшенков, но след оказался ложным. Алексей, чьи документы продемонстрировал убийца при аренде бокса, несколько месяцев назад заявил о том, что его паспорт украли из общежития СГУПСа.

Где именно остановился в Новосибирске убийца с Анастасией удалось выяснить через агентства недвижимости. В квартире на Бориса Богаткова оперативники нашли обрез и нож со следами крови, после чего начали дежурить возле дома сутками, чтобы поймать вернувшуюся в квартиру парочку. Но ни засада, ни распространение фоторобота результатов не принесли.



— Немного неудачно получилось, и он раньше, чем надо было, узнал, что мы на него выходим. В общем, он скрылся из Новосибирской области, его объявили в розыск, — рассказал Максим Леонтьев.



Мечты о роскошной жизни и несовершеннолетняя помощница

К тому моменту, как убийца покинул регион, следователи уже знали, кого ищут — 29-летнего Николая Козленю, уроженца города Болотное Новосибирской области, который до переезда в Новосибирск жил в Тайге. Такую информацию им сообщил Алексей Матюшенков, чьи документы были похищены. Именно с Николаем Козленей он жил последние дни в одной комнате. Вообще, тот не был студентом СГУПСа. Когда-то он отучился в вузе 2 курса, затем отчислился, а недавно появился вновь. Своими рассказами о желании восстановиться в университете и нехватке денег он разжалобил коменданта общежития, и та пустила его переночевать на несколько дней.

Фотографии преступников, которые распространяла милиция Источник: «Криминальный жанр» / youtube.com











К тому же сыграло роль важное обстоятельство — Николай Козленя был из династии железнодорожников, чья фамилия была знакома всему вузу. Публикации о семье Козленя можно отыскать и сейчас, например, в официальной газете РЖД «Гудок».



— А началось всё в 1930 году. Тогда восемнадцатилетний Николай Козленя устроился простым путевым рабочим. Потом, в 1950 году, на железную дорогу устроилась работать подросшая Екатерина. <...> Так зарождалась династия. Друг за другом, передавая эстафетную палочку, на Транссиб пришли все дети Николая Козлени, и каждый на своём месте внёс лепту в развитие станции и родного края — электрики, путейцы, кассиры, кондукторы — для каждого члена семьи Козленя нашлась своя специальность, — рассказывается о дедушке преступника Николая Козлени на портале «Народная летопись Новосибирской области».



Как говорит Максим Леонтьев, в рамках работы над делом он общался с одним из родственников Козлени, и тот действительно произвел на него положительное впечатление:



— Действительно, нормальный, приличный человек, работящий. Откуда такой взялся Козленя, если мы говорим про убийцу, — ну это уже мы переходим к криминологии. Наверное, будет трудно ответить на этот вопрос.



В Тайге у Николая Козлени была бывшая жена и ребенок. Женщина рассказала, что тот пытался какое-то время держать киоски в Томске, там и познакомился с несовершеннолетней Анастасией Бобович. В разных публикациях тех лет Анастасию называют то 16-летней, то 17-летней и рассказывают, что она работала в киоске у Козлени.



— В перерывах между убийствами Николай жил в свое удовольствие: посещал рестораны, заглядывал в публичные дома. Анастасия к тому времени уже принимала участие в «охотах»: вид голосующей парочки, как верно рассудил Козленя, вызывал больше доверия у потенциальных жертв. Во время отдыха от криминальных дел Николай мечтал: он планировал накопить много денег и уехать из страны, даже нарисовал эскиз яхты, которую надеялся построить в будущем. Предположить, что могло удерживать Анастасию Бобович рядом с кровавым сожителем, нетрудно. Поначалу Николай увлёк девушку, с которой едва не вступил в брак, рассказами о жизни вольготной и весёлой. Вскоре жгучая страсть и вечная любовь сменились страхом. После очередного убийства Настя бросилась бежать, сожитель вернул её обратно, — писала газета «Новая Сибирь» в своем номере за 2001 год.

Кадр из оперативной съемки во время следственного эксперимента Источник: «Криминальный жанр» / youtube.com











Эта была характерная черта Николая Козлени — он мечтал о богатстве и даже предлагал заняться преступным бизнесом своим друзьям из Тайги, когда те приехали навестить его в Новосибирск. Тогда и прозвучала фраза, что он ведет «отстрел мирного населения». Подобные мысли он высказывал и своей бывшей жене, но никто из них в милицию не обратился.



На поимку Николая Козлени понадобилось еще около двух лет. Выяснилось, что тот уехал в Челябинск, где вновь наследил — совершил убийство очередного водителя ВАЗа.



— Он пропал без вести в декабре прошлого года, а кузов его «пятерки» был обнаружен потом в одном из гаражей, который снимали Козленя и Бобович. К тому моменту сыщики уже многое знали о преступниках. Милиционеры предупреждали водителей: «Козленя и Бобович останавливают автотранспорт нужной модели (ВАЗ), при себе имея спортивную сумку или пакет с обрезом охотничьего ружья. В салоне, согласно распределенным ролям, совершают разбойное нападение с применением огнестрельного и холодного оружия. Затем водителя выбрасывают из салона. Похищенный автомобиль перегоняют в заранее приготовленный гараж для дальнейшего разбора. Подозреваемые заранее арендуют гаражи и находят клиентов на покупку запасных автомобильных частей. Легко входят в контакт с незнакомыми, часто посещают увеселительные заведения, из спиртных напитков предпочитают пиво, имеют много знакомых среди барменов и продавцов пивных киосков. Часто появляются на вещевом и автомобильных рынках. Могут пользоваться услугами СТО для реализации автомобильных запасных частей», — писали в газете «Утро» от августа 2001 года.



Судебный процесс

Процесс над Николаем Козленей начался в 2003 году. К тому моменту следователи выяснили, что первую попытку убить водителя и отобрать его авто он предпринял еще в Томске в 1997 году. Посидев с друзьями в ресторане, он решил быстро добыть деньги, которых при себе у него не было. Приятелям он сказал, что едет домой за деньгами, а на деле остановил такси и попытался убить водителя ножом. Мужчина получил ранения, но выжил, автомобиль Николай Козленя забрать у него не смог, поскольку тот дал отпор.



Анастасию Бобович обвиняли в укрывательстве преступлений и пособничестве — она помогала избавляться от трупов и, как говорится в хронике тех лет, «отмывала одежду и салоны машин от пятен крови». В ходе следствия девушка призналась, что действовала под угрозами и даже пыталась бежать. Она дала много показаний против своего возлюбленного и попала под амнистию, в результате осталась на свободе. В фильме «Криминальной России» также уточняется, что к моменту суда она была беременна.



Николай Козленя в суде пытался симулировать свое психически нестабильное состояние.

Одна из заметок тех лет. Парочку называли «Бонни и Клайд» Источник: Ксения Лысенко











— Потом вдруг стал канючить: «Хочу к маме». Всем сразу стало понятно — косил под психического. В зале суда вроде ненормальный, «демонстрирует неадекватное поведение». А в камере следственного изолятора строчит ходатайства за ходатайством, без всяких признаков «дезорганизованной психической деятельности», цитирует на память многотомное уголовное дело. И просится на обследование не куда-нибудь, а в Москву, в институт Сербского. Конечно, проводились психолого-психиатрические экспертизы. Но пришлось делать еще — прямо в суде — утвердиться, что в процессе участвовать может, и дополнительную стационарную. Вывод — «поведение носит симулятивный характер», — писал «Вечерний Новосибирск» после оглашения приговора.



Николай Козленя получил пожизненное заключение и отправился в колонию особого режима «Черный дельфин». Оттуда он продолжает писать многочисленные жалобы и подавать апелляции. В одной из них, от 2011 года, он жаловался на действия сотрудников и утверждал, что убийства в Новосибирске в 1999 году совершал группой лиц, а осудили его одного. Суд не стал удовлетворять кассационную жалобу.

— Козленя — законченный преступник. Тут не может быть никаких оттенков, полутонов и снисхождений. Он получил пожизненное заслуженно Максим Леонтьев, бывший старший следователь-криминалист

Анастасия Бобович сменила фамилию и по-прежнему живет в Томске. Ее соцсети неактивны с 2014 года. Там она выкладывала фото с детьми и мужем.



Недавно мы рассказывали о банде сутенеров, орудовавших в Сибири в конце 90-х годов. Часть осужденных уже на свободе, а главарь погиб при странных обстоятельствах в СИЗО, не дожив до суда.