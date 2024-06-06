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Криминал Заказное убийство: в Москве мужчину расстреляли на улице, нападение попало на видео

Заказное убийство: в Москве мужчину расстреляли на улице, нападение попало на видео

По предварительным данным, погибший - сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского

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Прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело об убийстве

В районе Фили-Давыдково в Москве неизвестный мужчина расстрелял прохожего, расстрелянный погиб на месте. По информации РИА Новости и ряда Telegram-каналов, убитый - 34-летний Константин Балишанский, сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского, бывший профессиональный скейтер. В МВД говорят, что по предварительным данным, это заказное убийство.

Как сообщают очевидцы, нападавший охотился за своей жертвой, другие прохожие его не интересовали. Погоня попала на видео, его опубликовал Telegram-канал Baza.

Убийца произвёл минимум четыре выстрела и добил раненого выстрелами в голову. По данным Baza, после убийства нападавший бежал в сторону Нежинской улицы и Матвеевского леса Mash сообщает, что сейчас он отстреливается от полицейских в районе Аминьевского шоссе.

В прокуратуре Москвы сообщили, что уже возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном ношении оружия.

Следователи выясняют предположительные мотивы убийства Балишанского, но пока зацепок нет. Бывший скейтер жил один, работал на должности айтишника в компании отца Mediasystem Group и ни с кем не конфликтовал.

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