Заказное убийство: в Москве мужчину расстреляли на улице, нападение попало на видео

Прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело об убийстве Источник: Прокуратура города Москвы











В районе Фили-Давыдково в Москве неизвестный мужчина расстрелял прохожего, расстрелянный погиб на месте. По информации РИА Новости и ряда Telegram-каналов, убитый - 34-летний Константин Балишанский, сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского, бывший профессиональный скейтер. В МВД говорят, что по предварительным данным, это заказное убийство.

Как сообщают очевидцы, нападавший охотился за своей жертвой, другие прохожие его не интересовали. Погоня попала на видео, его опубликовал Telegram-канал Baza.

Источник: bazabazon / t.me

Убийца произвёл минимум четыре выстрела и добил раненого выстрелами в голову. По данным Baza, после убийства нападавший бежал в сторону Нежинской улицы и Матвеевского леса Mash сообщает, что сейчас он отстреливается от полицейских в районе Аминьевского шоссе.

В прокуратуре Москвы сообщили, что уже возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном ношении оружия.

