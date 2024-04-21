«Лживая тварь получила по заслугам»: кандидат в депутаты гордумы Твери убил жену и написал об этом в соцсетях

Сейчас заявивший об убийстве собственной жены в больнице — ее брат проломил ему голову домкратом Источник: Евгений Никольский / Vk.com











20 апреля Евгений Никольский из Твери стал известен на всю страну. Никольский — общественник, член партии «Справедливая Россия — За правду!» и в прошлом кандидат в депутаты местной городской думы. Однако известен он стал не из-за своей общественно-политической жизни, а после одного поста в соцсетях.



— Да, я это сделал, — пишет Никольский. — Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что всё сделал правильно.



Обычно его публикации посвящены общественной деятельности, традиционным праздникам, исторической реконструкции и семье — жене и маленькой дочке. Этот пост тоже о семье: словами «плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам» Никольский признаётся в убийстве своей супруги Екатерины.



Как пишет Telegram-канал Mash, в последнее время супруги часто ссорились: Евгений ревновал жену. Евгений и Екатерина прожили вместе 13 лет, в мае прошлого года у пары родилась дочь, о которой он тоже упоминает в своем страшном признании — просит ее «сберечь», называет единственным стимулом жить дальше.



— Счастье переполняет, связно излагать мысли пока выходит с трудом, но осознание, что в жизни случилось нечто неимоверно важное, уже постепенно настигает, — так писал Евгений меньше года назад о своей радости.



За неделю до убийства Никольский избил жену и ее вместе с дочкой забрали к себе родители Источник: Евгений Никольский / Vk.com











Екатерина, работавшая в IT-сфере специалистом по управлению персоналом в области программного обеспечения, после рождения ребенка стала больше уделять внимания своему увлечению — хореографии. В конце марта у нее случилось важное событие — премьера сольного номера, который она долго готовила.



— Для меня особенно волнителен этот концерт, я представлю новый сольный номер с долгой историей появления. Идея возникла еще два года назад. И даже начала притворяться в жизнь, складываясь из хореографических кирпичиков, — писала Екатерина в своих соцсетях. — Но тут оказалось, что я в ожидании своей доченьки. Только через год я смогла вновь вернуться к номеру. В нем — всё как я люблю: сюжет, интересная музыка и перевоплощение в персонажа.



За несколько недель до смерти Екатерина представила свой сольный номер, который готовила еще до беременности Источник: Екатерина Никольская / Vk.com











Евгений супругу в этом увлечении поддерживал, по крайней мере, приезжал на выступления и рассказывал о них на своей страничке. В его соцсетях вообще идеальная картинка: общественная деятельность, немного политики, немного религии, собственные увлечения, каждый месяц — пост с красавицей-женой и маленькой дочкой.

В сентябре прошлого года Екатерина и Евгений покрестили дочку Источник: Екатерина Никольская / Vk.com











Реальность была грубее — пара ссорилась, а всего неделю назад Никольский избил супругу. Екатерину увезли к себе родители в село Емельяново, но муж приехал к ним выяснять отношения и утром 20 апреля во время ссоры ударил ее ножом в шею и сразу же признался в убийстве на своей странице в соцсети. Позже появилась и официальная информация.



— 20 апреля текущего года в парке села Емельяново житель города Твери 1988 года рождения в ходе возникшей ссоры нанес супруге не менее одного смертельного удара ножом в область шеи, — сообщило региональное управление Следственного комитета. — Спустя непродолжительное время к месту преступления подъехал родственник потерпевшей, который нанес злоумышленнику травмы в области головы, с которыми последний в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждение, где находится по настоящее время.



Как пишет Baza, голову Никольскому проломил брат погибшей Екатерины подвернувшимся под руку домкратом.



Сегодня утром подруга Екатерины, Юлия Федорова, которая часто снимала для нее семейные праздники и важные даты, сообщила дату прощания. И коротко ответила на все обвинения, которыми муж Никольской оправдывает ее убийство.



— Мне сейчас поступает много звонков от Катиных знакомых, коллег, сокурсниц, даже корреспондентов, — пишет Юлия. — Скажу один раз, и пусть никто не бросит тень на ее имя. Это была светлая и добрая, честная, искренняя, умная, талантливая девушка, не способная на подлость или предательство. Всё, чего Катя хотела, — безопасной и счастливой жизни для дочки и для себя. Свободной жизни.

