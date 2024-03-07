Свобода по контракту: в Уголовный кодекс хотят внести поблажки для тех, кто готов пойти служить

Что за закон

Законопроект с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации внесли на рассмотрение 6 марта. Его авторами выступили сенатор Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



Как сообщается на сайте Госдумы, инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. Такое право было прежде только у осужденных, приговоры которых вступили в силу до 24 июня 2023 года — в этот день начал действовать допускающий это закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции».