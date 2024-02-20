«С зэками так и надо». Как тюремная больница в Ростове стала пыточной под руководством офицера ФСИН

Женщин тоже не щадили. Валерию* в феврале 2020 года привезли из новочеркасского СИЗО — из-за высокого давления девушка потеряла сознание в камере. Очнулась в МОТБ привязанной к кровати.



Валерия пробыла без сознания пять дней. В туалет «ходила» под себя, но белье ни разу не меняли. За пять дней у Валерии на ягодицах огрубела кожа, покраснела и покрылась коркой. Так начинаются пролежни. Валерию развязали, дали зеленку и в конце марта вернули в СИЗО. Психиатрических диагнозов у нее не было.



Но пациенты с реальными проблемами в психиатрии МОТБ-19, конечно, были.



Принудительное лечение было обязательным для Руслана. В уличном туалете он зарубил маму топором, а потом пошел убивать сестру и племянника-подростка. Не смог: сестра дралась так, что сломала топор. Племянник с криком вылетел на улицу, мужчина погнался за ним — и там Руслана скрутили соседи. На суде мужчина сказал, что ссор с мамой у него не было, она всегда его поддерживала, но убить ее «велели голоса». Осознав содеянное, он пытался покончить с собой.



У Руслана диагностировали параноидальную шизофрению. Его лечащим врачом была Ксения Маркарова. По ее словам, пациент «был тревожен, говорил о голосах в голове и просил его привязать, иначе он что-то с собой сделает».