В Сибири задержали сторонника «Яблока» с интимными снимками детей в телефоне

Накануне вечером на Алтае задержали кузбасского активиста и сторонника партии «Яблоко» Сергея Пискунова*. Как пишет ТАСС, для избрания меры пресечения мужчину доставят в городской суд Рубцовска.
На сайте кузбасского отделения «Яблока» сказано, что на активиста заведено дело о создании экстремистского сообщества. По данным пресс-службы партии, в доме Пискунова* проводили обыск.
ТАСС, со ссылкой на собеседника из органов, писал, что активиста задержали на границе с Казахстаном по подозрению в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним.
Источник NGS42.RU в правоохранительных органах сообщил, что мужчина около месяца переписывался со школьницей и просил у нее интимные фотографии. Также у него в телефоне и компьютере нашли снимки несовершеннолетних.
По информации телеграм-канала Mash Siberia, у Пискунова* был контакт и с несовершеннолетней из Новосибирска
Активист Сергей Пискунов* был признан иноагентом в 2021 году как координатор организации по наблюдению за выборами «Голос»**. В 2023 году он подавал заявление на вступление в «Яблоко».
* Сергей Пискунов (признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году)
** «Голос» (признан в РФ иностранным агентом в 2021 году)