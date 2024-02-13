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В Сибири задержали сторонника «Яблока» с интимными снимками детей в телефоне

Кроме того, его подозревают в создании экстремистского сообщества

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Мужчина был задержан на границе с Казахстаном

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Накануне вечером на Алтае задержали кузбасского активиста и сторонника партии «Яблоко» Сергея Пискунова*. Как пишет ТАСС, для избрания меры пресечения мужчину доставят в городской суд Рубцовска.

На сайте кузбасского отделения «Яблока» сказано, что на активиста заведено дело о создании экстремистского сообщества. По данным пресс-службы партии, в доме Пискунова* проводили обыск.

ТАСС, со ссылкой на собеседника из органов, писал, что активиста задержали на границе с Казахстаном по подозрению в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним.

Источник NGS42.RU в правоохранительных органах сообщил, что мужчина около месяца переписывался со школьницей и просил у нее интимные фотографии. Также у него в телефоне и компьютере нашли снимки несовершеннолетних.

По информации телеграм-канала Mash Siberia, у Пискунова* был контакт и с несовершеннолетней из Новосибирска

Активист Сергей Пискунов* был признан иноагентом в 2021 году как координатор организации по наблюдению за выборами «Голос»**. В 2023 году он подавал заявление на вступление в «Яблоко».

* Сергей Пискунов (признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году)

** «Голос» (признан в РФ иностранным агентом в 2021 году)

ЗадержалиАктивистЯблоко
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