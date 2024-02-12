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Журналистам из команды Собчак вынесли приговор

Их признали виновными в вымогательстве у главы «Ростеха»

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Кирилл Суханов находится в СИЗО с октября 2022 года

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Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему директору холдинга Собчак Кириллу Суханову. Его приговорили к 7,5 года колонии, сообщает корреспондент MSK1.RU из зала суда. Приговор также получили Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев — их отправили за решетку на 7 лет.

Членов команды Ксении Собчак признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова — по версии суда, журналисты потребовали деньги за нераспространение порочащих его сведений. Кирилла Суханова задержали в октябре 2022 года с поличным — при получении 800 тысяч рублей от сотрудников Сергея Чемезова.

Ксения Собчак прокомментировала решение суда.

— Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что 7,5 лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить? — написала Ксения Собчак в телеграм-канале.

Коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова задержали в Москве 25 октября. Он, а также бывший главный редактор журнала Tatler Адриан Романовский стали фигурантами дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Позже по этому же делу арестовали журналиста Тамерлана Бигаева. Вместе с этим у Ксении Собчак начались обыски. Подробнее о резонансном деле читайте в нашем материале.

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