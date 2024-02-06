Обвиняемая намекала на беременность — в 54 года. Собрали всё по делу благотворительного фонда, деньги которого тратили на носки для экс-губернатора Прикамья

По заявлению обвиняемых и некоторых свидетелей, деньги из фонда тратили не только по прямому назначению, но и на нужды нынешнего министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который на тот момент был губернатором Прикамья.

В этом материале наши коллеги из 59.RU рассказывают, как развивалось дело и какие в нем были повороты.

Чем занимался фонд «Содействие — XXI век»

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» был создан в 2010 году и продолжает существовать до сих пор. Взамен на налоговые льготы компания «Лукойл Пермь» перечисляла в него деньги, их клали на депозиты, а проценты должны были идти на социокультурные проекты региона.

