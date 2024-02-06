Обвиняемая намекала на беременность — в 54 года. Собрали всё по делу благотворительного фонда, деньги которого тратили на носки для экс-губернатора Прикамья

В Перми завершился громкий судебный процесс. К четырем годам колонии приговорили бывшую вице-премьера краевого правительства Елену Лопаеву. Ее признали виновной в хищении 67,7 миллиона рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». В этом деле есть еще одна обвиняемая — экс-директор фонда Елена Найданова, но полгода назад она пустилась в бега.
По заявлению обвиняемых и некоторых свидетелей, деньги из фонда тратили не только по прямому назначению, но и на нужды нынешнего министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который на тот момент был губернатором Прикамья.
В этом материале наши коллеги из 59.RU рассказывают, как развивалось дело и какие в нем были повороты.
Чем занимался фонд «Содействие — XXI век»
Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» был создан в 2010 году и продолжает существовать до сих пор. Взамен на налоговые льготы компания «Лукойл Пермь» перечисляла в него деньги, их клали на депозиты, а проценты должны были идти на социокультурные проекты региона.
По данным прокуратуры, с 2014 по 2019 год в фонд «Содействие — XXI век» поступило 4,8 миллиарда рублей пожертвований. В целом общий оборот фонда составлял почти 23 миллиарда.
Елена Лопаева приехала в Пермь вместе с Решетниковым
Елена Лопаева родилась в Перми в 1969 году. Работала в администрации города и области. С 2013 года была на разных должностях в правительстве Москвы, в том числе занимала пост заместителя Максима Решетникова в Департаменте экономической политики и развития Москвы.
В 2017 году Елена Лопаева вернулась в Пермь вместе с Максимом Решетниковым, когда он стал губернатором Пермского края. Ее назначили вице-премьером — руководителем аппарата правительства региона. В том же году директором фонда стала Елена Найданова.
Уже спустя год Лопаева написала заявление об уходе с должности вице-премьера, это произошло через месяц после назначения Решетникова министром экономического развития РФ. В 2022 году Лопаеву задержали в Москве за неявку на следственные действия в центральный аппарат СК РФ.
Бывший директор фонда Елена Найданова сбежала из страны
Лопаевой и Найдановой предъявили обвинение в присвоении и растрате 67,7 миллиона рублей. По версии следствия, Елена Лопаева руководила преступной группой, в задачи Елены Найдановой входил поиск предпринимателей для заключения фиктивных договоров. По подложным документам этим предпринимателям перечисляли деньги, но фактически, считает следствие, услуги они не оказывали.
Через месяц после начала судебного процесса, в июле 2023 года Елену Найданову объявили в розыск: она перестала являться в суд, по данным МВД она покинула страну. У Найдановой была более мягкая мера пресечения (подписка о невыезде), чем у Лопаевой, которая могла уходить из дома только в суд, больницу и магазин. Из-за побега Елена Лопаева требовала остановить суд: по ее мнению, рассмотреть дело без второй обвиняемой не было возможно. Но процесс продолжился.
Так проводили или нет мероприятия?
На заседаниях суда свидетели рассказывали о происходящем в фонде, были зачитаны переписки сотрудников краевой администрации, показания Максима Решетникова — сам он на суд так и не приехал. Часть слушаний, на которых озвучивали информацию из прослушек, переписок, а также о банковских переводах, прошла в закрытом режиме.
В суде выступили и предприниматели, с которыми фонд заключал договоры. Они говорили о том, что фонд перечислял им деньги, хотя фактически работы по контрактам не выполняли. Суммы они обналичивали и приносили в фонд. По словам прокурора Светланы Плотниковой, ряд договоров подписывали задним числом, а деньги по ним перечисляли заранее.
Отметим: в эксклюзивном интервью 59.RU Елена Найданова поясняла: мероприятия, которые финансировал фонд, всё же проводились, но деньги на них на самом деле шли из разных источников.
— Сицилию могли оплатить родители, могли оплатить итальянцы, могли еще кто угодно оплатить, — рассказывала Найданова на примере «Дней пермской культуры на Сицилии».
Найданова также признала, что средства предприниматели действительно частично возвращали, впрочем, иногда приносили не деньгами, а, например, алкоголем — для нужд администрации. На эти же нужды — ниже мы расскажем о них — шло и то, что вернули наличными.
Зубная паста, дорогие рестораны и детская горка — всё это для экс-губернатора Решетникова?
Найданова в интервью говорит о нескольких категориях трат обналиченных денег: на предвыборные кампании (в случае с президентской она даже оправдывает Решетникова: Москва не выделила «Единой России» бюджет и губернатор должен был «крутиться как может»), на расходы офиса губернатора, куда из бюджета нельзя было, например, купить алкоголь, и на самого Максима Решетникова и его приближенных.
О тратах на Максима Решетникова говорили и в открытой, и в закрытой части процесса. Экс-директор департамента материально-технического обеспечения аппарата правительства края Радик Хамзин озвучил, что помнит, как с помощницей губернатора ездил в мебельный магазин, где она выбирала то, что подойдет для резиденции главы региона. По словам свидетеля, по просьбе Лопаевой он покупал утюг и напольные весы для личных нужд экс-губернатора. Покупки суммарно обошлись ему в 15 тысяч рублей, эти расходы ему возместили без каких-то документов. Также его просили купить кальян для помощника губернатора по той же схеме. Кроме того, он по просьбе Лопаевой приобретал фрукты, конфеты, чай, кофе для нужд губернатора, еженедельно на это уходило от 3 до 6 тысяч рублей. На чеках, говорил свидетель, его просили ставить инициалы «М. Г.». Хамзин добавлял, что на такие представительские расходы, как сахар, чай, кофе, из бюджета предназначено финансирование, но его не хватало, поэтому использовали деньги фонда.
Помимо прочего, в октябре 2018 года для губернатора на заводе Шпагина организовали мероприятие, куда пригласили депутатов гордумы, заксобрания, глав районов. На нем, по словам свидетеля, подавали коньяк иностранного производства, было дорогое питание, а еще «шикарное шоу». Хамзин предположил, что банкет тоже был за счет фонда.
Как известно 59.RU, в закрытой части допроса Радика Хамзина тоже были озвучены траты на Максима Решетникова. Из переписок сотрудников администрации следует, что экс-губернатор ходил с семьей в престижные рестораны, а расплачивались с представителями заведений наличными из средств фонда «Содействие — XXI век». Один из визитов, к примеру, обошелся в 18 тысяч рублей. Кроме того, в переписках было сказано о том, что в резиденцию Решетникова по просьбе его жены заказали детскую горку стоимостью полмиллиона рублей. Уточнялось, что аттракцион купила помощница губернатора, деньги ей перечисляла Найданова.
В 2017–2019 годах из регионального бюджета оплачивали расходы на командировки Максима Решетникова и его помощника Александра Хотулева. Чиновников обслуживали в VIP-залах Пулково и Шереметьево, а жили они в элитных отелях. В частности, проживание в санкт-петербургском отеле Palace Bridge на двоих обошлось в 207 тысяч рублей. Количество проведенных ночей в этом случае на суде не уточняли, но обычно командировки занимали 3–5 дней. Три ночи в Radisson Hotel в Москве обошлись в 228 тысяч рублей, четыре дня в люкс-номерах «Гранд Отеля Европа» Санкт-Петербурга стоили 1,3 миллиона рублей.
Кроме того, в резиденции главы Прикамья жил его советник Леонид Давыдов. На процессе было озвучено, что деньги из средств фонда перечисляли и на его нужды: ему купили менее жесткий матрас, так как предыдущий не понравился, покупали авиабилеты бизнес-класса. В материалах был описан интересный случай: по данным источника 59.RU, Давыдов просил приобрести билет на самолет с конкретным местом, но оно было занято. Сотрудников администрации обязали освободить это место, однако пассажиром оказался Филипп Киркоров, который меняться не стал.
По словам Елены Найдановой (об этом она говорила в интервью 59.RU), из фонда оплачивали и мелкие покупки для Решетникова, в том числе зубную пасту, зубные щетки, носки. Купили и кеды за
Что о личных тратах говорил сам Решетников?
Гособвинитель хотела пригласить в суд и самого Решетникова, но на заседание он так и не явился, поэтому его допрос огласили заочно. В показаниях экс-губернатор говорил о том, что личные расходы оплачивал сам, в том числе покупку продуктов, посещение ресторанов и отдых. При этом бывший глава региона подтвердил, что просил приобрести горку для детей в резиденцию, но не знает, как ее оплатили. Решетников предположил, что Лопаева или Найданова могли оплатить из средств фонда некоторые услуги и товары для него, «проявляя излишнее служебное рвение», но не сообщали ему об этом. При этом, по словам Максима Решетникова, он неоднократно указывал Лопаевой, что его личные нужды должны оплачиваться исключительно из его денег, и запретил тратить другие средства.
Помощник Решетникова Александр Хотулев также отрицал показания обвиняемых и свидетелей о том, что из фонда тратили деньги на нужды экс-губернатора. По его словам, Решетников всегда передавал свои наличные для покупки товаров и оплаты услуг либо позже компенсировал траты из своих средств. При этом, по показаниям Хотулева, он передавал чеки из ресторанов подчиненной Лопаевой Ирине Смелевской. На суде адвокат несколько раз уточняла у Хотулева, зачем передавались чеки, если они уже были оплачены. Александр отвечал, что для систематизации. Адвокат спрашивал, для какой систематизации, если траты личные. В итоге Хотулев сказал, что не знает, как ответить, и сослался на право не свидетельствовать против себя. Что интересно, Александр Хотулев и сейчас остается помощником Решетникова на его посту в федеральном министерстве.
Лопаеву отправили в колонию, а она заявила, что не хочет там рожать пятого ребенка
По завершении судебного процесса Елене Лопаевой дали последнее слово, в нем она намекнула на беременность — в 54 года.
— Ваша честь, я работала в команде губернатора, у каждого была самоотдача, мой труд имел только добрые цели, не лишайте меня свободы, детей — матери, чтобы пятого ребенка я родила в колонии. Простите за эмоции, — говорила со слезами на глазах Елена Лопаева.
Однако подтверждающих беременность документов адвокат Лопаевой не видел.
Обвиняемая надеялась, что прокурор попросит для нее условный срок, но гособвинитель Светлана Плотникова потребовала шесть лет колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. «Шесть лет колонии за то, что, очевидно, ты не похищал, — как минимум это обидно, для меня это был ужас», — говорила 59.RU Лопаева.
По решению суда обвиняемой назначили 4 года колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. По словам адвоката, из всего срока ей останется провести в колонии 1,5 года: зачтут время, проведенное в СИЗО. Лопаева планирует обжаловать решение. На оглашение пришли близкие Елены Лопаевой: после того, как стал известен итог заседания, семья обнималась и целовалась на прощание.
На суд Елена Лопаева пришла уже с вещами, в том числе с примечательной сумкой Louis Vuitton. Судя по всему, это лимитированная коллекция бренда — Neverfull NM Tote Limited Edition Jungle Monogram Giant MM. Такие сумки в разных интернет-магазинах сейчас стоят от 2,5 до 3,7 тысяч долларов.
Куда делись 68 миллионов и почему Лопаеву не обязали их выплатить?
Адвокат Елены Лопаевой Александр Березин пояснил 59.RU, что потерпевшая сторона в деле — фонд «Содействие — XXI век» и ущерб причинен не бюджету или государственной структуре. Если бы при хищении пострадала бюджетная организация, то гособвинитель потребовала бы взыскать деньги. При этом фонд может подать иск о взыскании 68 миллионов рублей, но пока этого не сделал. По словам адвоката, следствие не предоставило доказательств того, что Лопаева присвоила пропавшие деньги.