Он сначала «отсидел всё, что можно», а потом снял сериал «Спец» — как экс-бандит Дёмочка стал кумиром всего Дальнего Востока

— Тут пацаны слов не дают и кровь по асфальту не размазывают. Никакой романтики в жизни приморских бандитов не было.
Сидя на своей стоянке с японскими автомобилями один очень криминальный, но на тот момент уже вставший на путь исправления житель Уссурийска по прозвищу Бондарь задумался о собственном кино. Дело было в нулевых. Задумался и снял.
Позже он признавался, что за год съемок в 2004-м он лишился 12 новеньких иномарок, 10 человек оказались за решеткой, одного «актера» убили, еще один погиб под колесами автомобиля. Но картина была завершена и даже сделала его одной из самых популярных личностей, можно сказать, современности.
Речь идет о сериале «Спец» (18+) и его авторе — знаменитом не только в Приморье — экс-бандите Виталии Дёмочке. Часть ролей достались настоящим заключенным — его братве, по слухам, он лично договаривался с Минюстом, чтоб их выпустили на время съемок. Эту историю вспоминают наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU.
Виталий Дёмочка родился в Уссурийске в декабре 1970 года. Бывший бандит, который встал на эту дорожку еще школьником. Когда-то он был отличником и участником математических олимпиад, но во время учебы в ПТУ познакомился с парнями, уже отбывшими срок в колонии для малолетних преступников. Они научили его курить то, что не положено по закону, и избивать сверстников. В 18 лет он впервые попал за решетку, сидел в колонии Иркутска. Второй раз побывал в колонии строгого режима за грабежи, наркотики и один раз за телесные повреждения с летальным исходом. Последний срок отбывал за вооруженную разборку на центральном рынке города Уссурийска.
В основу сюжета легла сама жизнь
В лихие 90-е основным видом деятельности в Уссурийске были автоподставы. Тогда они не попадали под уголовку. Собственно, одно из самых популярных рэкет-направлений в Приморье и сегодня, только теперь бандиты зарабатывают на страховых компаниях. Центральный город стал лучшей для этого точкой — его никак не объехать по пути в Хабаровский край и далее на запад, куда перегонялись подержанные «японки». Там владельцев недружелюбно встречал местный криминалитет и разводил на «пошлины».
Сериал крутили по уссурийскому телевидению, а во Владивостоке фильм продавали на «железке» — железнодорожном вокзале. Диски и кассеты, кстати, дошли аж до рынков Сибири. Центральное ТВ отказалось от истории.
Из тех, кто его посмотрел, оценили не все: романтизация, мол, криминала. Да только романтикой в «Спеце» по современным меркам и не пахнет. «Реальные» мужики используют девушек как игрушек, нелепо бьют машины, друг друга, а еще ведут достаточно примитивные разговоры. Всё это приправлено дрожащей картинкой, нудными диалогами и не самым лучшим, даже по тем временам, звуком. Дёмочка относит свой фильм к им же придуманному реальному реализму, тут поспорить с автором сложно.
— Всё, что там происходило, в сериале, было на самом деле. Ты как будто в жизнь окунаешься. Без привычно-выстроенных диалогов, герои «экают» постоянно и «какбэкают». Но сериал реально показывает, как было. Я лично участвовал во многих автоподставах в конце 90-х, мне повезло не попасть в тюрьму, молодость на руку сыграла. Сейчас советую своим детям посмотреть сериал о том, как их папка жил, но они что-то современное смотрят и плюются от приморского шедевра. Любителям «Слова пацана» (18+) не смотреть — истинный криминал им точно не понравится, — рассказал корреспонденту VLADIVOSTOK1.RU Владимир Гамазов, предприниматель из Уссурийска, который лично с Дёмочкой знаком не был, но тоже состоял в группировках.
В 1994 году, после отбывания срока за вооруженные разборки на Центральном рынке города, Дёмочка встал во главе одной из криминальных группировок Уссурийска и прославился в родных краях под псевдонимами Бондарь (по фамилии его старшего брата). Он занял прочные позиции в криминальных кругах. Ребята зарабатывали первые миллионы тем, что создавали изощренные аварии для перегоняемых из Японии через Владивосток иномарок. К началу 2000-го, по данным из различных источников и интервью самого Виталия, его капитал составлял 200 тысяч долларов США.
Приморский хенд-мейд лишен сопливой истории любви, но, несмотря на отсутствие у главных героев любого актерского опыта, достаточно глубоко раскрывает суть отношений между людьми, которые отдалены от матушки-столицы и поэтому могут безнаказанно заваривать одну кашу за другой.
— В этом сериале пацаны слов не дают и кровь по асфальту не размазывают. Никакой романтики в жизни приморских бандитов не было, они просто были бандитами. Мне кажется, именно это хотел донести Дёмочка. Причем он к этому моменту уже ушел в легал, отсидел всё, что можно, и вел бизнес. Если бы сериал снимали сегодня, то он однозначно обошел бы любую современную картину. Но там, конечно, иногда хочется уснуть за просмотром, — добавил Гамазов.
В главной роли выступил сам Виталий, носивший на экране кличку Спец — специалист по автомобильным подставам. Он был также режиссером, сценаристом и продюсером. В 2005 году на волне популярности в родных краях Виталий приехал в Москву показать фильм местным студиям. Всё прошло удачно и на уссурийца посыпались предложения о пересъемке фильма. Он в итоге выбрал New Line Star.
Драму принялся переснимать Игорь Коробейников, с которым автор разругался и прекратил сотрудничество. СМИ писали, что стороны не смогли договориться об исполнителях главных ролей.
В те же года Дёмочка попал на передачи Андрея Малахова «Пять вечеров» (16+), а позднее — «Пусть говорят» (16+), где представители киноиндустрии и органов власти обсудили феномен русского криминала. Известно, что творчеством интересовались британские кинокомпании и даже предлагали спонсировать съемки, но Виталий отказался.
В свое время «Спец» собрал внушительную фанбазу, многие признаются, что до сих пор готовы пересмотреть сериал и их не пугает качество материала. В карточке на «Кинопоиске» рейтинг сериала 7,2 балла, проголосовало 6704 человека — неплохо для такого фильма? Есть даже развернутые отзывы, 4 положительных и один сильно отрицательный.
Многие предполагают, что феномен «Дёмочки» связан не только с искренностью, но и самой историей режиссера. Факт того, что снято не просто на реальных событиях, а именно реальные события — подкупает. Местные, кто был знаком с бандитскими разборками лично, не разделяют любви, но вполне уверенно говорят, что это могла быть исповедь человека, который однажды пошел не по той тропе.
— Он был умный мальчик, отличался от многих тогда. Романтик. Все родители в те времена работали очень много и очень тяжело, его мама была военным инженером, где-то не было возможности уследить. Одного сына же убили в колонии. Думаю, если бы всё сложилось иначе, то Виталик бы стал кем-то очень знаменитым, может, пошел бы по стопам матери. Они (банды) много натворили в те года, моего сына тоже убили из-за каких-то разборок, поэтому, наверное, это кино стало какой-то отдушиной для Виталия, может, так извиниться пытался или сам себя не мог простить. Так мне хочется думать, — рассказала корреспонденту Лидия Ивановна (фамилию женщина попросила не называть).
Сына Лидии убили в 2003 году ударом по голове в Уссурийске, когда он возвращался домой со своего автосервиса. Полиция назвала это ограблением, преступника так и не поймали, а автосервис сгорел через два дня.
До 2020 года Дёмочка появлялся в видеоблоге на YouTube, отвечая на вопросы зрителей о криминальной жизни. Сейчас новостей о нем в Сети нет. Известно, что он остался жить в Москве.