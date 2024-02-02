Он сначала «отсидел всё, что можно», а потом снял сериал «Спец» — как экс-бандит Дёмочка стал кумиром всего Дальнего Востока

— Тут пацаны слов не дают и кровь по асфальту не размазывают. Никакой романтики в жизни приморских бандитов не было.



Сидя на своей стоянке с японскими автомобилями один очень криминальный, но на тот момент уже вставший на путь исправления житель Уссурийска по прозвищу Бондарь задумался о собственном кино. Дело было в нулевых. Задумался и снял.

