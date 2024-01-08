Бывший сибирский депутат построил свою скандальную заимку в запрещенном месте. Полиция осмотрела его дом и показала фото

В Красноярском крае стало известно, что местный экс-депутат Роман Гольдман построил свою заимку на Мане на земле, которую арендовал под рекреацию. Об этом сообщают наши коллеги из NGS24.RU со ссылкой на пресс-службу полиции.
Там рассказали, что провели осмотр загородного дома Гольдмана в Березовском районе. Земля под его заимкой принадлежит государству. По данным полиции, одна из компаний бывшего депутата арендовала территорию площадью чуть больше 12 тысячи квадратов на 49 лет под рекреационные цели. Но затем тут возникли две беседки, двухэтажный бревенчатый домик, баня и хозяйственные постройки. В полиции уточнили, что дом занимает 70 квадратных метров, терраса к нему — 25.
Строить капитальные объекты на рекреационной территории можно, если они соответствуют назначению. Жилые дома строить на ней запрещено.
— Добраться до загородного дома Гольдмана было довольно сложно, но возможно. Проделав часть пути на служебных автомобилях, правоохранители пересели на полицейский катер на воздушной подушке: дорога закончилась, дальше можно было передвигаться только по замерзшей реке, — описали в пресс-службе полиции. — Загородный дом в глубине тайги на берегу Маны бизнесмен использовал как место отдыха для себя и своей семьи. Об этом также свидетельствуют десятки фотографий четы Гольдманов, стоящих по всему дому.
В доме прошли «необходимые следственные действия». В полиции отметили, что это был не обыск, а осмотр.
Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов — это отдельное процессуальное действие. Место осматривают в поисках следов преступления, выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
В ходе расследования уголовного дела против бизнесмена Романа Гольдмана арестовано имущество на
Минская заимка Романа Гольдмана примечательна двумя происшествиями. В июле 2022 года здесь поссорились рабочие, строившие загородный дом депутату. Более молодой из них взял ружье из дома Гольдмана и выстрелил в противника. Тот раненый побежал в соседний дом. Парень с ружьем пытался вломиться туда. В результате хозяин соседнего дома застрелил его из своего оружия.
Против Романа Гольдмана впоследствии возбудили уголовное дело о небрежном хранении оружия и оштрафовали на 90 тысяч рублей. На основании этого ноябре депутата досрочно лишили полномочий.
Кроме этого, летом 2022 года на заимке упал частный вертолет Романа Гольдмана. По некоторым данным, за рулем был он сам. Правда, проверка ни к чему не привела.
Бывший депутат и владелец агрохолдинга Goldman Group сейчас скрывается за границей. Он фигурирует в деле о мошенничестве в кредитном кооперативе «Агро Вклад». Пайщики требуют вернуть около миллиарда рублей.