Бывший сибирский депутат построил свою скандальную заимку в запрещенном месте. Полиция осмотрела его дом и показала фото

— Добраться до загородного дома Гольдмана было довольно сложно, но возможно. Проделав часть пути на служебных автомобилях, правоохранители пересели на полицейский катер на воздушной подушке: дорога закончилась, дальше можно было передвигаться только по замерзшей реке, — описали в пресс-службе полиции. — Загородный дом в глубине тайги на берегу Маны бизнесмен использовал как место отдыха для себя и своей семьи. Об этом также свидетельствуют десятки фотографий четы Гольдманов, стоящих по всему дому.