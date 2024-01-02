Наркоторговки, стукачество и свадьба в СИЗО: бывшая зэчка-рецидивистка — о тайной жизни в колонии

Татьяна на руках с маленькой дочерью снова начала искать поддержку у мужчины. Молодой односельчанин предложил ей переехать к нему. Уверял, что ребенок от предыдущих отношений — не помеха.

— Мы с ним прожили полгода. Казалось, всё хорошо. Вот клянусь, он сначала с меня пылинки сдувал! А потом началось одно застолье за другим, под этим делом он начал поднимать на меня руку. Ругань была постоянная. А он еще знал, что мне от него некуда уходить с маленьким ребенком на руках, и чувствовал свою вседозволенность, — говорит она.

Сейчас Татьяна вспоминает, как равнодушно относились окружающие и правоохранительные органы к домашнему насилию в маленьком селе. Все вокруг знали, что семья неблагополучная, а значит можно было закрыть глаза на происходящее. Говорили: «Вы сами виноваты, сами разбирайтесь».

— Я не понимала, где мне искать защиту. Много раз вызывала полицию, говорила: «Приезжайте, меня муж избивает». Участковый ни разу не приехал. Ну, допустим, знали они, что мы выпиваем, не хотели ехать. Но участковый хорошо знал, что у меня маленький ребенок на руках, а вдруг с ней что-то случится. В один такой день, когда я не дождалась участкового, я позвонила в 112 и через Красноярск вызвала полицию. Только тогда они отреагировали. Приехали, посмотрели, как мы живем, и стали оформлять лишение меня родительских прав. Увидели, что свое жилье у меня в непригодном состоянии, живу я не с отцом ребенка, увидели, что дочка здесь находится не в безопасных условиях, — говорит Татьяна. — В этот момент я сразу же позвонила тете Марине. Упрашивала, чтобы она забрала мою дочь себе. И она взяла Милану, оформила ее на себя. Бороться за ребенка я не стала. Получается так, что бросила ее. Выбрала Андрея. У меня какая-то безумная тяга к этому парню была.