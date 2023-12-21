После праздников — в колонию: как покупка икры может обернуться уголовным делом

В каждой семье есть свои традиции и блюда, которые готовятся на Новый год, но есть и классика — оливье, селедка под шубой, шампанское и бутерброды с икрой. Обычно речь идет о красной икре, однако кто-то выбирает и черную — все-таки не каждую ночь новогодний стол накрываем, хочется чего-то особенного. А черная икра сегодня действительно особенная. Во-первых, баночка деликатеса обойдется в десятки раз дороже, чем такая же баночка красной икры. Во-вторых, ее еще придется поискать — в каждом продуктовом она не продается, а там, где продается, вполне может оказаться добытой нелегально. Платой за такую икру может стать и уголовное дело.
Деликатесную черную икру добывают из рыбы осетровых пород, которые относятся к особо ценным и охраняемым. Статья 258.1 УК РФ устанавливает ответственность за их добычу, хранение, перевозку, продажу и покупку. Да, и за покупку тоже — если вы покупаете баночку черной икры у нелегальных продавцов, то уже попадаете под эту статью.
— Важно иметь в виду, что ответственность наступает независимо от объемов нелегальной икры, — говорит директор московского офиса CPO Group, эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опоры России» Лариса Науменко. — Главное, чтобы рыба была включена правительством в специальный перечень.
В перечень, о котором говорит Лариса Науменко, входят вся рыба, из которой традиционно добывают черную икру: белуга, севрюга, осетр, шип. Тем не менее черная икра по-прежнему появляется на прилавках. Не вся она нелегальная — часть поступает из-за рубежа, часть — с предприятий, которые занимаются выращиванием осетровых рыб и добывают из них икру на законных основаниях. Однако, как объяснял ранее президент Союза осетроводов Александр Новиков, они до сих пор не покрывают рынок полностью. На долю нелегалов в конце 2022 года приходилось 50% всего рынка черной икры в России.
Власти с нелегалами борются — только за 2022 год по этой статье, 258.1 УК РФ, вынесено около 360 приговоров и лишь одного фигуранта оправдали.
— 44 человека осуждены к реальному лишению свободы. Остальные приговоры предусматривают условное лишение свободы, — приводит статистику Лариса Науменко.
Наказание за нелегальный оборот черной икры может быть разным. Зависит от отягчающих обстоятельств: например, торговля через интернет будет наказываться строже. Также повышенная ответственность предусмотрена, если указанные действия совершались с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору. Минимальная санкция статьи предусматривает всего лишь обязательные работы (хоть и немало — до 480 часов), максимальная — до 9 лет колонии.
Как правило, реальные сроки получают «оптовики». Например, на днях суд отправил на пять лет в колонию жительницу Амурской области — она с гражданским супругом перевозила более 380 килограммов нелегально добытой икры амурского осетра и калуги. Однако и тем, кто хочет купить всего одну баночку, стоит быть начеку.
Официальное издание Союза осетроводов «ИкраИнфо» советует покупателям избегать покупок с рук, по объявлениям, на рынках и в местах несанкционированной торговли. При покупке в магазине стоит обратить внимание на этикетку. На упаковке должны быть наименование, вид осетровой рыбы, количество и состав продукта, пищевая ценность, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя или импортера, а также единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза (ЕАС). В апреле 2023 года в России стартовал эксперимент по цифровой маркировке красной и черной икры — пока она не обязательна, но уже в мае 2024 года подключиться должны будут все производители икры.
До недавнего времени определенная доля черной икры поступала в Россию из Европы, но в марте 2022 года она попала в список запретов четвертого пакета санкций вместе с духами, люксовыми авто, дорогой косметикой и трюфелями. До этого, по данным «Фонтанки», только из Германии и Италии в Россию ввозили более двух тонн черной икры в год.