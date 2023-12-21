После праздников — в колонию: как покупка икры может обернуться уголовным делом

В каждой семье есть свои традиции и блюда, которые готовятся на Новый год, но есть и классика — оливье, селедка под шубой, шампанское и бутерброды с икрой. Обычно речь идет о красной икре, однако кто-то выбирает и черную — все-таки не каждую ночь новогодний стол накрываем, хочется чего-то особенного. А черная икра сегодня действительно особенная. Во-первых, баночка деликатеса обойдется в десятки раз дороже, чем такая же баночка красной икры. Во-вторых, ее еще придется поискать — в каждом продуктовом она не продается, а там, где продается, вполне может оказаться добытой нелегально. Платой за такую икру может стать и уголовное дело.

