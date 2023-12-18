На свободу вышел спасатель, осужденный за пожар в кемеровской «Зимней вишне»

Бывший руководитель тушения пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, спасатель Андрей Бурсин отбыл свой срок и вышел на свободу. Информацию об этом в понедельник,
— Он освободился из колонии 13 декабря, где его встретили коллеги. Сейчас он уже дома, — рассказала супруга Бурсина.
Судя по фотографии, опубликованной в сообществе группы поддержки спасателей во «ВКонтакте», Бурсин встретился с бывшим коллегой Сергеем Гениным, который также был признан виновным в трагедии и до весны находился в СИЗО, пока у него не диагностировали рак. Экс-пожарный в комментариях написал, что осужденные подали на кассацию и будут пытаться обжаловать вынесенные ранее решения судов.
Ранее NGS42.RU писал, что Бурсин отбывал наказание в колонии в Нижнем Тагиле, в конце ноября местный суд отказал ему в УДО.
Генин вышел на свободу в апреле текущего года, после того как у него выявили опухоль. Сразу после этого NGS42.RU взял у Генина интервью, где он рассказывал, какие шансы на выздоровление дают ему врачи, почему отправка в медучреждение затянулась и как он отреагировал на выкрики «убийца» от родственников жертв пожара.
Летом кемеровский портал писал, что Бурсину по итогам рассмотрения апелляции Кемеровского областного суда оставили без изменения приговор по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», по которому он был признан виновным по статье «Халатность» и приговорен к шести годам колонии.
Также свою позицию о пожаре в интервью для NGS42.RU объяснял Сергей Генин, который сказал, что может каждому родителю погибших в ТРЦ посмотреть в глаза.
На свободе, помимо Бурсина и Генина, находятся еще двое фигурантов дела: бывший гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и инженер противопожарной системы Александр Никитин.
Все, что известно о трагедии в «Зимней вишне», НГС собирал в отдельном сюжете.