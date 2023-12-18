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Пожар в «Зимней вишне»

На свободу вышел спасатель, осужденный за пожар в кемеровской «Зимней вишне»

Он полностью отбыл свой срок

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Мужчина находился в колонии около полутора лет

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Бывший руководитель тушения пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, спасатель Андрей Бурсин отбыл свой срок и вышел на свободу. Информацию об этом в понедельник, 18 декабря, подтвердили нашим коллегам из кемеровского NGS42.RU члены семьи мужчины.

— Он освободился из колонии 13 декабря, где его встретили коллеги. Сейчас он уже дома, — рассказала супруга Бурсина.

Судя по фотографии, опубликованной в сообществе группы поддержки спасателей во «ВКонтакте», Бурсин встретился с бывшим коллегой Сергеем Гениным, который также был признан виновным в трагедии и до весны находился в СИЗО, пока у него не диагностировали рак. Экс-пожарный в комментариях написал, что осужденные подали на кассацию и будут пытаться обжаловать вынесенные ранее решения судов.

Ранее NGS42.RU писал, что Бурсин отбывал наказание в колонии в Нижнем Тагиле, в конце ноября местный суд отказал ему в УДО.

Генин вышел на свободу в апреле текущего года, после того как у него выявили опухоль. Сразу после этого NGS42.RU взял у Генина интервью, где он рассказывал, какие шансы на выздоровление дают ему врачи, почему отправка в медучреждение затянулась и как он отреагировал на выкрики «убийца» от родственников жертв пожара.

Летом кемеровский портал писал, что Бурсину по итогам рассмотрения апелляции Кемеровского областного суда оставили без изменения приговор по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», по которому он был признан виновным по статье «Халатность» и приговорен к шести годам колонии.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян высказывался по поводу приговоров пожарным по делу «Зимней вишни», отметив, что пожарные не боги.

В интервью NGS42.RU Андрей Бурсин впервые рассказал о событиях самого страшного дня в истории города Кемерово, абсурдности обвинений и попытке суицида в СИЗО.

Также свою позицию о пожаре в интервью для NGS42.RU объяснял Сергей Генин, который сказал, что может каждому родителю погибших в ТРЦ посмотреть в глаза.

На свободе, помимо Бурсина и Генина, находятся еще двое фигурантов дела: бывший гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и инженер противопожарной системы Александр Никитин.

Все, что известно о трагедии в «Зимней вишне», НГС собирал в отдельном сюжете.

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ПожарныеСпасателиЗимняя вишняПриговорУДООсвобождение
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