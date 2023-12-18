На свободу вышел спасатель, осужденный за пожар в кемеровской «Зимней вишне»

Ранее NGS42.RU писал, что Бурсин отбывал наказание в колонии в Нижнем Тагиле, в конце ноября местный суд отказал ему в УДО.



Генин вышел на свободу в апреле текущего года, после того как у него выявили опухоль. Сразу после этого NGS42.RU взял у Генина интервью, где он рассказывал, какие шансы на выздоровление дают ему врачи, почему отправка в медучреждение затянулась и как он отреагировал на выкрики «убийца» от родственников жертв пожара.



Летом кемеровский портал писал, что Бурсину по итогам рассмотрения апелляции Кемеровского областного суда оставили без изменения приговор по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», по которому он был признан виновным по статье «Халатность» и приговорен к шести годам колонии.

