«У нас была проверка от министерства». Телефонные мошенники теперь привлекают в свои схемы вашего директора

Последовали наводящие вопросы: «Интересуют сейчас конфликты с коллегами, которые могли бы привести к жалобам, например». Развитие диалога зависело от креатива адресата. Кто-то подыгрывал, например, и попробовал свести счеты с заклятыми коллегами, указывая, мол, «про Венеру вы и так же всё знаете?» Всеми любимую Венеру лжедиректор назвал по имени и отчеству (чего отродясь не бывало) и подтвердил, что, конечно, в курсе про несуществующий кейс с ней.



Однако внутренние склоки явно не особенно беспокоили мошенников. Они с ходу начали повышать ставки: «У нас была проверка от министерства, изъяли дела нескольких сотрудников, как Венеры, еще нескольких человек, которые даже не работают уже, и ваше также зацепили». Ужас. А какое министерство-то? А наше профильное — Минцифры.

