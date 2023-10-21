Как сложилась жизнь семьи Чикатило: что стало с его детьми и женой после ареста маньяка

Счастливая семейная жизнь

«Ростовский потрошитель» познакомился со своей будущей женой за 16 лет до первого убийства, в 1962 году. Феодосия Одначева дружила с сестрой Чикатило, которая и свела свою подругу с братом. Андрей и Феодосия сразу начали встречаться и уже в следующем году сыграли свадьбу. Он ласково называл ее «Фенечка».



В быту Андрей Чикатило вел себя как образцовый муж: не курил и не пил, поводов для ревности не давал, заработанные деньги откладывал на «Москвич». Единственное, что смущало женщину — проблемы с интимной жизнью.