Как сложилась жизнь семьи Чикатило: что стало с его детьми и женой после ареста маньяка

Андрей Чикатило — из тех маньяков, которым удавалось скрывать своё омерзительное «хобби» не только от знакомых, но даже от семьи. Возможно, именно из-за невероятного искусства маскировки его жена до последнего не верила, что живет бок о бок с главным маньяком СССР и ранней России. С
Счастливая семейная жизнь
«Ростовский потрошитель» познакомился со своей будущей женой за 16 лет до первого убийства, в 1962 году. Феодосия Одначева дружила с сестрой Чикатило, которая и свела свою подругу с братом. Андрей и Феодосия сразу начали встречаться и уже в следующем году сыграли свадьбу. Он ласково называл ее «Фенечка».
В быту Андрей Чикатило вел себя как образцовый муж: не курил и не пил, поводов для ревности не давал, заработанные деньги откладывал на «Москвич». Единственное, что смущало женщину — проблемы с интимной жизнью.
Позже Феодосия признается, что у нее не было сексуальной связи с будущим мужем до свадьбы, а после первой брачной ночи оказалось, что у Чикатило проблемы с эрекцией. Но тогда жена списала проблемы на застенчивость супруга. Несмотря на трудности в постели, завести детей все же паре удалось: через несколько лет после свадьбы у Чикатило родилась дочь Людмила, а еще через четыре года — сын Юрий.
С детьми Андрей Чикатило вел себя как образцовый семьянин. Его сын Юрий в интервью называл отца «заботливым и работящим мужем, добрым папой и хозяйственным мужчиной». Он вспоминал об Андрее Чикатило как о веселом отце, который подарил ему счастливое детство.
На протяжении всей супружеской жизни Феодосия Одначева не замечала мелочей, указывающих на тайную жизнь мужа. Когда Чикатило попросили уволиться за сексуальные домогательства из школы-интерната, жена поверила в историю о конфликте с руководством. Долгие отсутствия по ночам Чикатило объяснял задержками на работе, и Фенечка снова верила. Даже крови на одежде находилось объяснение — Чикатило уверял, что просто порезался.
Когда маньяка задержала милиция в 1990 году, Феодосия Одначева отказывалась верить в то, что ее муж убийца. Осознание пришло, когда следователь Амурхан Яндиев показал ей видео, на котором Андрей Чикатило показывает милиции место захоронения одной из своих жертв. По воспоминаниям Яндиева, когда в кадр попал маленький синий кроссовок жертвы маньяка, Феодосия Одначева без лишних слов произнесла: «Я все поняла…».
Побег из города и последняя встреча с мужем
После резонанса в СМИ жители Новочеркасска оказались в ужасе от того, что в их маленьком городке проживает маньяк. Местные быстро узнали, где живут родственники «Ростовского потрошителя»: в почтовый ящик и под дверь семье Чикатило начали подбрасывать записки с угрозами, а однажды кто-то облил бензином и поджег дверь в квартиру.
Милиция посоветовала родственникам маньяка сменить фамилию Чикатило на Одначеву — девичью фамилию Феодосии, и уехать из города. Квартиру в Новочеркасске удалось продать и переехать в Харьков — Феодосию и Юрия приютила
Узнав о злодеяниях мужа, Феодосия Одначева отказывалась встречаться с Андреем Чикатило, но следователь уговорил женщину на свидание с маньяком, чтобы разговорить преступника.
Следователь Яндиев вспоминал, как Чикатило неуклюже обнял жену и, боясь поднять глаза на супругу, сказал: «Фенечка, я тебя не послушался. Ты говорила — лечись, а я не послушался». Единственное, что жена сказала Чикатило на встрече — «Как же так, Андрей?». Уходя, Феодосия Одначева не попрощалась с мужем.
После этого Феодосия переехала в другой город и устроилась на рынок продавцом. От общения с прессой женщина отказывалась. Лишь однажды появившись в эфире НТВ, она в очередной раз заявила, что не подозревала о тайной жизни мужа. Жена Чикатило скончалась в 2005 году.
Дочь, отказавшаяся от отца еще до ареста
Дочь Чикатило перестала разговаривать с отцом задолго до его ареста. Она рано начала вести самостоятельную жизнь, родила сына и уехала в Харьков.
Однажды Андрей Чикатило заехал к дочери после очередной командировки и взял своего внука в гости. В первую же ночь «Ростовский потрошитель» начал домогаться мальчика, о чем тот рассказал Феодосии, а затем и Людмиле. Жена Чикатило не поверила мальчику, сославшись на детскую фантазию, а вот мать ребенка устроила скандал и перестала общаться с родителями после этого случая. Уже под стражей Чикатило признался, что действительно приставал к своему внуку.
После ареста Чикатило Людмила решила отгородиться от кровавой славы отца и отказывается общаться с журналистами. Женщина дважды была в браке, от второго мужа Людмила родила дочь.
Сын, отсидевший 12 лет и всё еще почитающий отца
Юрий Чикатило оказался на скамье подсудимых еще раньше своего отца. Вернувшись из Афганистана, Юрий решил ограбить вьетнамских торговцев: вместе с подельниками сын Чикатило пришел к иностранным челнокам, продававшим поддельные японские часы, и силой забрал товар на 10 тысяч долларов. Милиция быстро вышла на одного из преступников, который выдал всех соучастников.
Позже Юрий будет рассказывать о том, что взял всю вину на себя, чтобы милиция отпустила его друзей. В итоге сын Чикатило получил два года условно. Чикатило-старший предупредил сына — «сколько веревочке не виться, а конец будет один». Вскоре после этого разговора сам маньяк предстанет перед судом.
После ареста отца Юрий вместе с матерью переехал в Харьков, но уже скоро он вернулся в Ростовскую область и вместе с друзьями начал заниматься криминалом. Как признавался Юрий в интервью, он занимался незаконной перепродажей оборудования с Харьковского завода в Ростов.
Заработав приличные деньги, Юрий купил себе BMW, арендовал двухэтажный дом в Ростове и начал заниматься рэкетом, за что получил два года колонии. Выйдя на свободу, уже через четыре месяца милиция поймала Юрия на рецидиве — сын Чикатило ограбил знакомую, украв магнитолу, кухонный сервиз, бутылку водки, вино и сигареты. Также на Чикатило-младшего подали заявление в милицию дальнобойщик, которого мужчина удерживал в квартире, а затем в гараже, и
Как неоднократно судимого, суд решил отправить Юрия в колонию на семь с половиной лет. В 2009 году сын Чикатило вновь окажется в тюрьме — на этот раз за покушение на убийство. В общей сложности, мужчина провел в колонии 12 лет и 8 месяцев жизни.
Юрий несколько раз соглашался на разговоры с журналистами и съемки на телевидении. Отвечая на вопросы об отце, Юрий настаивает, что Андрей Чикатило — невиновен. Сын маньяка считает, что на отца повесили все нераскрытые милицией дела, и на самом деле Чикатило не мог совершить более пятидесяти убийств.
Женившись в первый раз в 1990-х годах, Юрий взял фамилию жены — Мирошниченко. После развода сын Чикатило нашел новую супругу. Девушка сначала не поверила, что перед ней родственник маньяка, но затем решила, что это не имеет значения. Всего у Юрия трое детей. Первенца он назвал в честь дедушки — Андреем. В интервью Юрий рассказывал, что сын родился 13 февраля — в этот день Андрея Чикатило увезли на расстрел. Отмечая день рождения первенца, Юрий заодно поминает своего отца.