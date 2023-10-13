«Что ты матери скажешь?» За убийство 14-летней лицеистки задержали ее брата — подробности трагедии

Жительница Уфы сообщила в полицию об исчезновении 14-летней дочери, а на следующее утро нашла ее тело в багажнике своей же машины. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Им оказался 21-летний брат погибшей девочки.
Почему молодой человек напал на сестру? И что о нем известно? Подробности смотрите в коротком видео чуть выше.
На допросе у следователя парень во всем сознался. Он рассказал, что задушил сестру и спрятал тело сначала в диване дома, а потом перенес его в машину. Предположительно, перед этим он надругался над девочкой. Но силовикам предстоит еще разобраться во всех деталях этой ужасной истории.
Про подозреваемого в убийстве известно немного. Сергею 21 год, он жил вместе с матерью и 14-летней сестрой. Соседи называют его нелюдимым: он всегда был молчалив, никогда не здоровался, а вот сестра, наоборот, была открытой и доброй, со всеми «здрасте-здрасте». В поле зрения силовиков молодой человек не попадал, при этом на момент задержания нигде не учился и не работал, но имеет долги по кредитам — на его имя в базе ФССП нашлись взыскания на 8,2 тысячи рублей (от сентября текущего года) и 28 тысяч рублей (от 2022 года).