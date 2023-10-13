«Что ты матери скажешь?» За убийство 14-летней лицеистки задержали ее брата — подробности трагедии

Про подозреваемого в убийстве известно немного. Сергею 21 год, он жил вместе с матерью и 14-летней сестрой. Соседи называют его нелюдимым: он всегда был молчалив, никогда не здоровался, а вот сестра, наоборот, была открытой и доброй, со всеми «здрасте-здрасте». В поле зрения силовиков молодой человек не попадал, при этом на момент задержания нигде не учился и не работал, но имеет долги по кредитам — на его имя в базе ФССП нашлись взыскания на 8,2 тысячи рублей (от сентября текущего года) и 28 тысяч рублей (от 2022 года).