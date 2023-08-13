«Помнишь, котлетами угощал?» Как ловили кровавого людоеда и его подругу

В России то и дело поднимается вопрос о возвращении смертной казни. Сейчас на него действует мораторий. Он был утвержден еще
Наши коллеги из 116.RU решили вспомнить истории самых страшных преступников и рассказать, как их ловили. Сразу скажем, не просто и очень долго. Первый наш рассказ будет посвящен каннибалу и маньяку Алексею Суклетину. Приготовьтесь, будет страшно.
«Твой родственник, дядя Леша»
Начало 80-х. Казанский вокзал. Возле киоска с мороженым мнется девочка с пухлым личиком и волосами до плеч. Ребенка замечает высокий, здоровый мужчина с густой бородой. Он подходит и покупает две пачки мороженого.
— Узнала меня? Я твой родственник, дядя Леша, — говорит незнакомец.
Девочку зовут Валя Еликова. Ей 11 лет. Спокойный, неторопливый голос незнакомца внушает ребенку доверие. Мужчина зовет к себе. Обещает позвонить ее маме. «Вдоволь клубникой угощу, твоя тетя Дина сварит чего-то вкусненького», — говорит он.
Они едут в поселок Васильево в 15 километрах от города. В небольшой сторожке их встречает тетя Дина, молоденькая худенькая женщина. Видно, что она сильно волнуется и явно недовольна. На следующий день, когда «дядя Леша» уходит, Дина быстро одевает девочку и ведет на вокзал. По дороге они снова натыкаются на бородатого незнакомца, который разворачивает их обратно.
В доме Дина твердо заявляет незнакомцу, что «не даст девочку» в обиду. В ответ мужчина ударом сшибает ее с ног, связывает руки за спиной. Затем бьет женщину ногами. Валя в ужасе плачет. Изувер приказывает ей раздеться и тащит в спальню. Оттуда Дина слышит детские крики и глухие удары.
Бородатого мужчину звали Алексеем Суклетиным. После изнасилования он убьет и съест девочку. Валя Еликова была шестой жертвой маньяка. Ее череп и кости найдут через несколько лет в земле около дома маньяка.
Сложное детство
Родился Суклетин в Казани 13 марта 1943 года. Его мать работала полевой медсестрой в военных госпиталях. Там же провел ранние годы и Алексей. Возможно, картины умирающих от ран солдат были первыми сильными впечатлениями, отразившимися на детской психике. Отца он никогда не знал. Мать мало уделяла внимания сыну, занимаясь больше вопросами пропитания.
Склонность к жестокости проснулась рано. Как следует из книги Анеса Батаева «Конец кровавого дьявола», в шесть лет Суклетин задушил котенка соседской девочки, позднее сжег на костре собаку приятеля. Учился он плохо, на двойки и тройки. Подростком начал выпивать. После приема алкоголя вел себя неадекватно.
В феврале 1960 года Суклетин пьяным напал в переулке на девушку. Ударил чем-то тяжелым по голове, стал срывать блузку. Женщина не двигалась. Мысль, что она могла быть мертва, не испугала подростка. Напротив, он почувствовал еще большее возбуждение. В этот момент его оттащили от женщины двое парней и сдали милиции.
На суде Суклетин плакал и каялся. Плакала и его немолодая мать. И подростку дали сравнительно мягкое по тем временам наказание — два года в воспитательно-трудовой колонии. Алексею тогда было всего
Следующее преступление он совершил через четыре года. Вместе с приятелями Суклетин ворвался в дом пенсионерки. Женщину оглушили ударом по голове железной статуэткой, забрали 80 рублей и скрылись. Суклетину как рецидивисту присудили
В тюрьме Суклетин пытается встроиться в воровской мир, попадается на доносе и становится «опущенным». Зато в неволе много проводит времени за книгами. Позднее будет использовать начитанность, чтобы производить впечатление на женщин.
Первые любовные авантюры
После освобождения Алексей возвращается в родную Казань. Умудряется найти жену. Но семейная жизнь не ладится. Алексей продолжает пить и буянить. Издевается над женой, бьет ее, изменяет. Когда узнает, что женщина беременна, бросает. После этого перебирается в поселок Васильево Зеленодольского района. Там он живет в небольшом домике в садовом товариществе «Каенлык», где работает сторожем.
В 1979 году Алексей знакомится с
Их встреча случилась в электричке. Суклетин приглашает Мадину домой, они начинают жить вместе. Скоро новый возлюбленный толкает Мадину на первую авантюру. Пара поначалу занимается вымогательством у таксистов по нехитрой схеме. Она — соблазняет и заманивает водителей домой. Он — вместе с приятелем врывается в самый пикантный момент, скандалит и разыгрывает ревнивого супруга. Естественно, требуя компенсаций.
Через некоторое время Суклетин стал делиться с новой спутницей страшными фантазиями и рассказывать о своих кумирах — Джеке Потрошителе и африканском диктаторе и каннибале Жане Беделе Бокассе. Тот имел большой гарем и любил отведать человеческого мяса. В роли диктатора-людоеда себя хотел попробовать и васильевский сторож.
Пей кровь, ешь сердце
Вскоре Суклетин знакомится на вокзале в Казани с первой жертвой —
— Это моя сестра Дина, — говорит сторож своей подруге.
Когда девушка разговаривала с Мадиной, маньяк удалился. Затем подкрался сзади с обернутым в тряпку молотком и ударил гостью им по голове. Екатерина съехала со стула. Маньяк перевязал ей руки, наклонил над корытом и перерезал горло. Наполнил кровью стакан.
— Пей, — скомандовал маньяк перепуганной Мадине.
Тело убитой Суклетин подвесил на гвоздях и расчленил. Сердце и язык тут же зажарил на сковородке. Приправил всё солью, перцем, лавровым листом. Сердце заставил попробовать полуживую от страха Мадину. Остальное съел сам.
Жертвы
В январе 1980 года Суклетин с подругой знакомится с двумя девушками на вокзале. Приглашает на новогодние посиделки. Выпив, девушки заснули. Наутро проснулась только одна из них. Ее маньяк не тронул, посчитав худосочной. Растерянной девушке сказали, что ее подруга срочно уехала в Казань и ей тоже надо идти. Тело ее подруги,
Третьей жертвой Суклетина была
Четвертой жертвой была 22-летняя Надежда Ситявина, продавщица местного гастронома. За ней душегуб расправился с
После убийства 11-летнего ребенка Мадина решила уйти от Суклетина к родителям и дочке. Даже несмотря на весь ужас, который она испытывала перед маньяком. Правда, расстались они не навсегда. Незадолго до своего задержания людоед уговорил Шакирову вернуться.
— Суклетин очень хитрый и жестокий человек, — рассказывала Мадина во время следствия. — Для него ничего нет святого. Он мать родную убить и съесть может. Он превращается в настоящего зверя, в сатану, когда убивает кого-то. Это приносит ему наслаждение. Этот изверг трижды пытался убить меня. Он на женщин вообще смотрел только как на мясо.
Последняя жертва васильевского людоеда —
Как ловили самого кровавого маньяка республики
Как ни странно, до исчезновения Лидии Федоровой взрослых жертв Суклетина вообще не искали. Убитые вели асоциальный образ жизни. Их пропажу отмечали как несчастный случай. После пропажи Федоровой милиционеры решили посетить дом Суклетина, но ничего не нашли.
Вскрылась ужасная правда случайно. Суклетин по пьяни рассказал своему собутыльнику Геннадию Углову, что съел женщину.
— Помнишь, я тебя котлетами угощал? — издевательски спросил маньяк приятеля.
Углов ему поначалу не поверил. Тогда Суклетин велел ему заглянуть в бочку, которая стояла во дворе около сторожки. Собутыльник людоеда увидел плавающую в бочке голову Федоровой и пришел в ужас. Вернувшись в Казань, Углов кинулся всё рассказывать в спецприемник.
— Ему не поверили, решили, что у него белая горячка, — позднее рассказывал зеленодольский оперативник, майор в отставке Анатолий Владимиров. — Проведя необходимые лечебные процедуры, через три дня его отпустили. Но увиденное в саду у Суклетина не давало ему покоя, и недели через полторы он пошел к васильевским милиционерам. Те тоже не поверили в слова казанца, но, поскольку ехать было недалеко, решили подстраховаться.
При обыске жилья и сада Суклетина были обнаружены страшные находки — кусок человеческой кожи, четыре мешка костей, полведра топленого человеческого сала. На допросе маньяк не испытывал жалости к своим жертвам. Называл их «падшими женщинами». Сожалел только, что его может ждать «высшая мера».
Расследовал преступления людоеда следователь Фарит Загидуллин, который до этого занимался делом казанской банды «Тяп-ляп». Перед казнью Суклетин подарил ему слепленные из хлебного мякиша женские туфли и свою фотографию. На ее обратной стороне подписал: «На память о первой встрече с людоедом».
Суд длился около месяца. Объем дела составил 19 томов. В итоге