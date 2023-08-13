«Помнишь, котлетами угощал?» Как ловили кровавого людоеда и его подругу

Бородатого мужчину звали Алексеем Суклетиным. После изнасилования он убьет и съест девочку. Валя Еликова была шестой жертвой маньяка. Ее череп и кости найдут через несколько лет в земле около дома маньяка.



Сложное детство

Родился Суклетин в Казани 13 марта 1943 года. Его мать работала полевой медсестрой в военных госпиталях. Там же провел ранние годы и Алексей. Возможно, картины умирающих от ран солдат были первыми сильными впечатлениями, отразившимися на детской психике. Отца он никогда не знал. Мать мало уделяла внимания сыну, занимаясь больше вопросами пропитания.



Склонность к жестокости проснулась рано. Как следует из книги Анеса Батаева «Конец кровавого дьявола», в шесть лет Суклетин задушил котенка соседской девочки, позднее сжег на костре собаку приятеля. Учился он плохо, на двойки и тройки. Подростком начал выпивать. После приема алкоголя вел себя неадекватно.

