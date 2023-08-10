«Покормила его последний раз — и всё». Жена бойца СВО убила девятимесячного сына

Несколько дней назад соседи почувствовали ужасный трупный запах, который поднимался по вентиляции и заходил во все смежные квартиры. Сначала подумали на свалку неподалеку, которая скопилась из-за мусорной войны. Но позже они узнали, что всё это время дышали запахом разлагающегося тела младенца.



3 августа Кристина оставила своего девятимесячного сына одного в квартире и уехала. 4 дня ребенок находился в закрытой квартире совсем один, его никто не кормил и не ухаживал за ним. 7 августа уже мертвого ребенка обнаружила бабушка, почему-то Кристина ее не предупредила, что ребенок остался один. В тот же день на другом конце города задержали саму горе-мать. Якобы все эти дни она выпивала с какими-то знакомыми. Пока правоохранители везли ее в отдел, вот что она им рассказала: