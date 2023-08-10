«Покормила его последний раз — и всё». Жена бойца СВО убила девятимесячного сына

24-летняя жительница Волгограда убила своего девятимесячного сына. Женщина оставила ребенка одного на несколько дней и уехала отдыхать. Спустя 4 дня мертвого младенца обнаружила бабушка, горе-мать задержали и возбудили уголовное дело, а отца ребенка срочно вызвали со спецоперации — он действующий военнослужащий. Пока правоохранители разбираются в случившемся, наши коллеги из V1.RU собрали всё, что известно о трагедии.
Молодые супруги, по словам соседей, въехали в новую квартиру около года назад, сами они не из Волгограда.
Муж — действующий военнослужащий, выполняет боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. Последний раз соседи видели его во время отпуска — в мае этого года, когда семья вышла на прогулку с коляской. Затем он снова уехал, а
Несколько дней назад соседи почувствовали ужасный трупный запах, который поднимался по вентиляции и заходил во все смежные квартиры. Сначала подумали на свалку неподалеку, которая скопилась из-за мусорной войны. Но позже они узнали, что всё это время дышали запахом разлагающегося тела младенца.
3 августа Кристина оставила своего девятимесячного сына одного в квартире и уехала.
— Что произошло?
— Он умер.
— При каких обстоятельствах?
— То, что я уехала без него. Последний раз была
— И с 3-го числа вы дома больше не появлялись?
— Мне не на чем было.
Правда, по официально не подтвержденным данным, женщина нигде не работает. Такого же мнения придерживаются и соседи. Чем конкретно занималась Кристина, они не знают, ее практически никто не видел. Зато слышал.
— Мы не знаем, где она работает. Такое чувство, что нигде. Она только в магазин за пивом ходила и обратно, — утверждают соседи. — Мы ее практически не видим. Музыка у нее постоянно долбит, будто там гулянка какая-то, но компаний больших мы не видели, только одну подругу. Но музыка каждый день на всю громкость. Сутками слушаем этот долбеж, как по барабану. Как же там ребенок вообще жил?
Удивительно, но за время отсутствия Кристины никто из соседей не слышал даже плача ребенка, хотя можно представить, как бы мог кричать голодный младенец, да и слышимость в обычной панельке очень хорошая. При этом трупный запах появился подозрительно быстро после ее отъезда. Это наводит горожан на мысль, что ребенок мог быть убит или скончался в результате несчастного случая еще до того, как мать покинула квартиру. Но как всё было на самом деле, никто из них точно не знает.
Журналистам V1.RU удалось застать у подъезда родственников задержанной.
— От другого брака у нее есть еще двое детей — 3 и 5 лет. Они с ее матерью сейчас, — сообщили родные. — Мы вообще в шоке от случившегося. Зачем она это сделала и как это всё произошло, не знаем. Ее вчера привозили, Следственный комитет занимается. Она во всём призналась.
Пока корреспонденты общались с родными Кристины, к подъезду с рюкзаком и в военной форме приехал отец убитого ребенка. Из-за случившегося ему пришлось оставить службу и вернуться в Волгоград.
— Меня родные вызвали, на службе по семейным обстоятельствам отпустили, — сообщил военный.
На 5-м этаже, где жила пара, стоит сильный запах, напоминающий хлорку. По словам соседей, чтобы избавиться от трупного смрада, правоохранители вызвали дезинфекторов.
— Ну если дети не нужны, зачем так поступать? Отдала бы младенца матери или другим родным. Они бы точно взяли и занимались им, — предположили соседи.
Несмотря на то что пятилетняя и трехлетний дети Кристины от другого брака сейчас находятся с родственниками, их фотографиями в буквальном смысле слова завалены все соцсети женщины. А вот фотографий девятимесячного сына там нет. Зато есть множество цитат о важности детей в жизни родителей, а также о счастье материнства.
«На самом деле уверенности в себе нам надо учиться у маленьких детей. Они верят, что могут построить замок из десяти блоков конструктора и трех кубиков, верят, что летят, как ветер, убегая на своих крошечных ножках, верят, что могут защитить свою маму, если ее обидят. Они просто верят, что этот мир принадлежит им. Нам этого иногда так не хватает, просто веры…»
Храни, судьба, наших детей.
Да будет ровной их дорога.
И пусть богатства чашу не дольешь,
Но вот здоровья… дай им очень много!
«Богатство — это не то, в какой ты шубе ходишь, на какой машине ты ездишь и какой крутой телефон у тебя в руках!!! Богатство — это живые родители, здоровые дети, надежные друзья и крепкое плечо любимого человека!»
Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова, в отношении горе-матери возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в убийстве. На первом допросе женщина призналась, что целенаправленно уехала из дома, чтобы погубить ребенка:
— Уехала отдыхать, покормила его последний раз — и всё.
— С какой целью сделали?
— С целью убийства.
— Ребенок ваш?
— Да.
Сейчас Кристина задержана, следователи будут настаивать на ее аресте. Также они будут требовать лишения подозреваемой родительских прав еще на двоих малолетних детей, которые сейчас живут в Даниловском районе у матери задержанной.
Мы следим за развитием событий.