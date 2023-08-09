Колония для каннибалов: какие условия в «Черном дельфине», куда отправили казанского стрелка

В 1893 году тюрьму в Илецкой Защите преобразовали в Илецкое арестантское отделение, рассчитанное на 400 человек. Оказавшиеся там арестанты шили казенную одежду, изготавливали сапоги и валенки, выжигали алебастр для штукатурки зданий, а в теплое время года трудились на огородах. Но добычей соли они больше не занимались: отчасти этому способствовал случай, когда измученный тяжелым трудом на рудниках арестант убил приказчика промысла.



В 1905 году Илецкое арестантское отделение преобразовали в пересыльную тюрьму — в таком режиме она работала до революции 1917 года. Затем учреждение до 1942 года называлось Илецким концентрационным лагерем, где содержали дезертиров, белогвардейских пособников и военных, пойманных на пьянстве. Со временем туда стали привозить заключенных посерьезнее — юнкеров из армии Колчака или пленных в советско-польской войне.