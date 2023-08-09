Колония для каннибалов: какие условия в «Черном дельфине», куда отправили казанского стрелка

Казанского стрелка Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии в мае
Из острога — в тюрьму
Каторжные остроги начали расти в Оренбургской области еще во времена императрицы
В 1893 году тюрьму в Илецкой Защите преобразовали в Илецкое арестантское отделение, рассчитанное на 400 человек. Оказавшиеся там арестанты шили казенную одежду, изготавливали сапоги и валенки, выжигали алебастр для штукатурки зданий, а в теплое время года трудились на огородах. Но добычей соли они больше не занимались: отчасти этому способствовал случай, когда измученный тяжелым трудом на рудниках арестант убил приказчика промысла.
В 1905 году Илецкое арестантское отделение преобразовали в пересыльную тюрьму — в таком режиме она работала до революции 1917 года. Затем учреждение до 1942 года называлось Илецким концентрационным лагерем, где содержали дезертиров, белогвардейских пособников и военных, пойманных на пьянстве. Со временем туда стали привозить заключенных посерьезнее — юнкеров из армии Колчака или пленных в советско-польской войне.
В 1942 году статус исправительного учреждения поменялся вновь: теперь оно называлось Соль-Илецкой тюрьмой управления НКВД
Статус колонии для пожизненно заключенных тюрьма получила в начале 2000-х годов. Неофициальное же название «Чёрный дельфин» появилось из-за фонтана с соответствующей скульптурой, который возвели во дворике заключённые.
Условия в колонии
«Черный дельфин» — колония особого режима, исправительное учреждение с самыми строгими условиями содержания. В камере находятся по два-четыре человека, однако есть заключенные, содержащиеся в «одиночках». В колонии поддерживается строгая изоляция от контактов между заключенными, им нельзя разговаривать даже в камерах. Чтобы не возникало конфликтов, сокамерников подбирают друг другу после работы с психологом.
В камерах установлено видеонаблюдение, заключенные спят при включенном свете. Каждый раз, когда в помещение входит работник ФСИН, осужденный «принимает исходную» (встает спиной к двери, руки вверх, пальцы растопырены) и скороговоркой называет имя, дату рождения и перечисляет преступления. Дежурные проходят по камерам каждые 15 минут. Размер камеры составляет 4,5 квадратного метра, причем заключенные отделены от дверей и окон массивными стальными решетками. Таким образом, камера представляет собой клетку в клетке. Из зарешеченного окна видна только узкая полоска неба.
Вне камер зэки передвигаются только в позе «дельфинчика» (голова между коленями, руки в наручниках за спиной подняты максимально вверх) и с повязкой на голове, чтобы не запомнили план здания. При этом осужденного ведут минимум три охранника и кинолог с собакой.
Подъем в колонии — в 6 утра, до отбоя лежать и сидеть на нарах категорически запрещается. Каждый день осужденные гуляют по полтора часа, но не на открытой местности, а в специально оборудованном боксе. При хорошем поведении время прогулки можно увеличить до двух часов. Скоротать досуг здесь можно за чтением книг или просмотром телевизора, если он есть. Но родственники могут передать осужденному телевизор только после 10 лет отсидки. По некоторым данным, телевизор можно смотреть только работающим на производстве и только по выходным и праздникам.
Кто сидит
«Черный дельфин» — самая большая колония особого режима в России. Она может принять 1600 человек, сейчас же в ней содержится около 900 — к слову, сотрудников в колонии работает примерно столько же. Контингент «Черного дельфина» — разбойники, маньяки, каннибалы, террористы и создатели организованных преступных группировок (ОПГ).
Теперь в этой компании окажется и Ильназ Галявиев. Приговор казанскому стрелку вынесли в апреле этого года. Галявиева судили за убийство, изготовление взрывчатых веществ и умышленное уничтожение чужого имущества.
Выступая с последним словом, Галявиев попросил прощения у родственников погибших и пострадавших, а также заявил, что напишет книгу, чтобы закрыть все иски о моральном ущербе с ее продажи.
— Прошу прощения у всех. Никакие слова и никакие деньги не вернут погибших. Не сделают людей здоровыми. Я постараюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу и деньгами их погасить, — сказал Галявиев.
11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии
Ранее мы рассказывали о других тюрьмах страны, где заключенные отбывают пожизненный срок. Помимо «Черного дельфина», таких в нашей стране еще шесть.