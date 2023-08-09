Казанского стрелка отправят в самую строгую тюрьму России

Казанский стрелок Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в гимназии в мае 2021 года, будет отбывать пожизненное заключение в соль-илецкой
Ранее защита Галявиева пыталась отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Адвокат в ходе прений заявил, что суд первой инстанции не разрешил вопрос о психическом состоянии Галявиева в момент совершения преступления и во время производства по делу. Кроме того, по мнению защитника, не был доказан умысел на причинение ущерба школе. В итоге апелляция оставила приговор в силе.
«Черный дельфин» — колония особого режима, ее называют «самой строгой тюрьмой» России. Ранее мы подробно рассказывали о том, чем особый режим отличается от остальных и в каких условиях там находятся заключенные.
Приговор казанскому стрелку вынесли в апреле этого года. Галявиева судили за убийство, изготовление взрывчатых веществ и умышленное уничтожение чужого имущества.
Выступая с последним словом, Галявиев попросил прощения у родственников погибших и пострадавших, а также заявил, что напишет книгу, чтобы закрыть все иски о моральном ущербе с ее продажи.
— Прошу прощения у всех. Никакие слова и никакие деньги не вернут погибших. Не сделают людей здоровыми. Я постараюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу и деньгами их погасить, — сказал Галявиев.
11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии