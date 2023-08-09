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Стрельба в школе в Казани

Казанского стрелка отправят в самую строгую тюрьму России

Там Ильназ Галявиев будет отбывать пожизненное заключение

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Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года

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Казанский стрелок Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в гимназии в мае 2021 года, будет отбывать пожизненное заключение в соль-илецкой ИК-6, более известной как «Черный дельфин». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Ранее защита Галявиева пыталась отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Адвокат в ходе прений заявил, что суд первой инстанции не разрешил вопрос о психическом состоянии Галявиева в момент совершения преступления и во время производства по делу. Кроме того, по мнению защитника, не был доказан умысел на причинение ущерба школе. В итоге апелляция оставила приговор в силе.

«Черный дельфин» — колония особого режима, ее называют «самой строгой тюрьмой» России. Ранее мы подробно рассказывали о том, чем особый режим отличается от остальных и в каких условиях там находятся заключенные.

Приговор казанскому стрелку вынесли в апреле этого года. Галявиева судили за убийство, изготовление взрывчатых веществ и умышленное уничтожение чужого имущества.

Выступая с последним словом, Галявиев попросил прощения у родственников погибших и пострадавших, а также заявил, что напишет книгу, чтобы закрыть все иски о моральном ущербе с ее продажи.

— Прошу прощения у всех. Никакие слова и никакие деньги не вернут погибших. Не сделают людей здоровыми. Я постараюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу и деньгами их погасить, — сказал Галявиев.

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Он ворвался в школу с охотничьим ружьем и расстреливал всех, кого видел. В тот день в стенах школы погибли девять человек: семь детей и два учителя. Еще 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу признали 650 человек. Хронику тех событий подробно описали в отдельном материале корреспонденты 116.RU.

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Ильназ ГалявиевКазанский стрелокЧерный дельфинПожизненное заключение
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