Казанского стрелка отправят в самую строгую тюрьму России

Ранее защита Галявиева пыталась отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Адвокат в ходе прений заявил, что суд первой инстанции не разрешил вопрос о психическом состоянии Галявиева в момент совершения преступления и во время производства по делу. Кроме того, по мнению защитника, не был доказан умысел на причинение ущерба школе. В итоге апелляция оставила приговор в силе.