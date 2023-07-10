Пятерым полицейским из Кемерово, не приехавшим на убийство девушки, вынесли приговор

Суд вынес приговор пятерым кемеровским полицейским, которые не отреагировали на сигналы об убийстве Веры Пехтелевой и не приехали вовремя на вызов в общежитие, где избивали девушку.

Как сообщает корреспондент NGS42.RU из зала суда, подсудимых обвиняли в халатности, повлекшей смерть человека. По версии обвинения, трое диспетчеров — Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева, — получив сигнал от соседей о драке в общежитии, не прослушали аудиозаписи сигналов и не довели достоверную информацию до оперативных нарядов. А полицейские Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын не отреагировали должным образом на сообщение, в результате чего Вера Пехтелева погибла от рук своего бывшего парня.