Пятерым полицейским из Кемерово, не приехавшим на убийство девушки, вынесли приговор

Суд вынес приговор пятерым кемеровским полицейским, которые не отреагировали на сигналы об убийстве Веры Пехтелевой и не приехали вовремя на вызов в общежитие, где избивали девушку.
Как сообщает корреспондент NGS42.RU из зала суда, подсудимых обвиняли в халатности, повлекшей смерть человека. По версии обвинения, трое диспетчеров — Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева, — получив сигнал от соседей о драке в общежитии, не прослушали аудиозаписи сигналов и не довели достоверную информацию до оперативных нарядов. А полицейские Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын не отреагировали должным образом на сообщение, в результате чего Вера Пехтелева погибла от рук своего бывшего парня.
Гособвинение просило для подсудимых реальные сроки — до 3,5 года тюрьмы. Сами же обвиняемые на предпоследнем заседании попросили суд оправдать их, при этом отказавшись от последнего слова.
Все осужденные получили условные сроки. Юдинцеву и Дунаеву приговорили к 1 году и 6 месяцам условного лишения свободы, также год им нельзя занимать должности в правоохранительных органах. Пономаревой назначили 2 года условно, ей также год нельзя работать в правоохранительных органах. Балашова приговорили к двум годам условного лишения свободы с лишением права в течение двух лет работать в правоохранительных органах.
— Признать Тарицына виновным <...> и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти два года. На основании статьи 73 назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год, — сказала судья во время оглашения приговора.
По информации NGS42.RU, сейчас полицейские уже не работают в правоохранительных органах: трое диспетчеров временно отстранены, а двое мужчин уволились.
В январе 2020 года 23-летняя Вера пришла к своему бывшему парню Владиславу Канюсу. Девушка планировала забрать вещи и уехать, но задержалась. Парень пытался уговорить Веру вернуться, но между бывшими завязался конфликт. В какой-то момент Владислав стал избивать девушку. Под утро соседи услышали истошные крики Веры и начали звонить в службу 112. В течение 1,5 часа они умоляли прислать полицейских, чтобы помочь девушке, но каждый раз слышали только обещания, что «полиция приедет».
В это время к квартире подъехали брат Канюса и его друг. Именно они предложили вскрыть железную дверь. Когда квартиру открыли, Вера уже была мертва.
Первым в залитое кровью жилище вошел брат Владислава. По его словам, всюду были разбросаны вещи, а девушка лежала на полу с оранжево-красным лицом и следами крови вокруг рта. Парень в это время был с ножом в руках в ванной и разговаривал сам с собой.
После этого соседи в последний раз позвонили в 112.
В 2022 году суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы, но в конце июня