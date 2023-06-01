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Новосибирца задержали за незаконную «доставку» телефонов в СИЗО — их он упаковал в губках для мытья посуды

Всего сибиряк пытался передать в учреждение 5 мобильных устройств

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Мужчине грозит штраф

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Сотрудники СИЗО-1 регионального ГУФСИН России задержали новосибирца, который пытался перебросить сверток с мобильным телефоном в колонию.

Как сообщили в ведомстве, 28 мая охранники заметили, что кто-то попытался перебросить сверток на территорию учреждения. На месте задержали мужчину, при котором нашли еще одну необычную упаковку. Всего сибиряк хотел «доставить» пять телефонов.

— На гражданина составлен протокол об административном нарушении, и он будет привлечен к установленной законом ответственности, — добавили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее Ленинский районный суд Новосибирска огласил приговор 40-летнему Николаю Шунько. Его признали виновным в экстремизме и вовлечении в нелегальную деятельность осужденных новосибирской колонии.

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