Новосибирца задержали за незаконную «доставку» телефонов в СИЗО — их он упаковал в губках для мытья посуды

Сотрудники СИЗО-1 регионального ГУФСИН России задержали новосибирца, который пытался перебросить сверток с мобильным телефоном в колонию.
Как сообщили в ведомстве, 28 мая охранники заметили, что кто-то попытался перебросить сверток на территорию учреждения. На месте задержали мужчину, при котором нашли еще одну необычную упаковку. Всего сибиряк хотел «доставить» пять телефонов.
— На гражданина составлен протокол об административном нарушении, и он будет привлечен к установленной законом ответственности, — добавили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.
Мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Ранее Ленинский районный суд Новосибирска огласил приговор 40-летнему Николаю Шунько. Его признали виновным в экстремизме и вовлечении в нелегальную деятельность осужденных новосибирской колонии.