Следком обвинил еще одного блогера-миллионника в неуплате налогов. Это Саша Митрошина

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина с октября 2020 года по май 2022 года, когда использовала упрощенную систему налогообложения, получила от продажи курсов по самообразованию больший доход, чем было предусмотрено лимитом. В СК полагают, что она при этом не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренные в таком случае налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные ею ИП для перевода средств.
— Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше
О том, что ее деятельность находится под надзором налоговой службы, Александра Митрошина писала еще в мае прошлого года в своем телеграм-канале.
— У моего ИП прямо сейчас проверка от налоговой идет, выездная причем. У всех моих контрагентов запросили документы и так далее. Выездная проверка — это вроде серьезно, обычно ИП такую не делают (интересно, почему мне сделали), — говорила Митрошина.
Александра Митрошина — популярный блогер, продает курсы по продажам в соцсетях, а также организует форумы и тренинги (предстоящий запланирован в Дубае
Ранее аналогичные обвинения предъявили блогерам Валерии и Артему Чекалиным. По данным следствия, Валерия Чекалина (Лерчек) с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в