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Следком обвинил еще одного блогера-миллионника в неуплате налогов. Это Саша Митрошина

Следователи считают, что Митрошина не выплатила государству более 120 миллионов рублей

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У Александры Митрошиной более 4 миллионов подписчиков

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина с октября 2020 года по май 2022 года, когда использовала упрощенную систему налогообложения, получила от продажи курсов по самообразованию больший доход, чем было предусмотрено лимитом. В СК полагают, что она при этом не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренные в таком случае налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные ею ИП для перевода средств.

— Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей, — отметили в следкоме.

О том, что ее деятельность находится под надзором налоговой службы, Александра Митрошина писала еще в мае прошлого года в своем телеграм-канале.

— У моего ИП прямо сейчас проверка от налоговой идет, выездная причем. У всех моих контрагентов запросили документы и так далее. Выездная проверка — это вроде серьезно, обычно ИП такую не делают (интересно, почему мне сделали), — говорила Митрошина.

Александра Митрошина — популярный блогер, продает курсы по продажам в соцсетях, а также организует форумы и тренинги (предстоящий запланирован в Дубае 1 апреля). В аккаунте Митрошиной во «ВКонтакте» говорится, что она «мать российского инфобиза и блогинга», а в своих постах блогер рассказывает о том, как эффективно продавать товары и услуги в соцсетях, «создавать мощную онлайн-бизнес-систему и при этом успевать жить». У ее страницы в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ) 4,2 миллиона подписчиков.

Ранее аналогичные обвинения предъявили блогерам Валерии и Артему Чекалиным. По данным следствия, Валерия Чекалина (Лерчек) с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников супруга и других родственников. Всего, по данным следствия, Чекалина не уплатила государству 300 миллионов рублей. Сейчас супруги Чекалины находятся под подпиской о невыезде.

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