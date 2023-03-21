Следком обвинил еще одного блогера-миллионника в неуплате налогов. Это Саша Митрошина

Ранее аналогичные обвинения предъявили блогерам Валерии и Артему Чекалиным. По данным следствия, Валерия Чекалина (Лерчек) с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников супруга и других родственников. Всего, по данным следствия, Чекалина не уплатила государству 300 миллионов рублей. Сейчас супруги Чекалины находятся под подпиской о невыезде.