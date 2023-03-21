«Дедушка кричал, что я позорище для семьи». Репортаж из женской колонии, где сидят закладчицы наркотиков

Аня смотрит на меня, как на блаженного, и терпеливо объясняет:



— Плюс-минус столько же не заработаешь. Тут ты получаешь зарплату дважды в неделю, и каждая зарплата втрое больше, чем на кассе за весь месяц. Но вы для чего спрашиваете? Выгодно ли это? Нет, не выгодно. Месяц красивой жизни не стоит таких мучений.



Легкие деньги отключают рассудок. Это как найти чит-код в игре, когда получаешь неограниченный доступ к ресурсам и кажешься себе неуязвимым. Я спрашиваю, являются ли деньги основным стимулом? Аня нахмуривается:



— Стимул — неправильное выражение. Нет, не только деньги влияют, кто-то сам употребляет, и ему нужны наркотики для себя, чтобы не тратить из семейного бюджета. Я тоже употребляла. Бросить было не так сложно: просто сменила окружение полностью. Окружение сильно влияет. Ты непроизвольно создаешь вокруг себя мир, который был бы удобен тебе, чтобы продолжать употреблять всё больше, больше. Ты делаешь так, чтобы от тебя кто-то отвернулся, чтобы не звонили. Какие-то люди становятся неудобны, неинтересны, они не в твоем круге общения, ты выкидываешь их из жизни. И создается свой мирочек, где тебе хорошо, где никто не осуждает, а потом щелчок, тебя арестовывают, и тут ты начинаешь сознавать, понимать…