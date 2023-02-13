«В случае нашей смерти винить…» Бизнесмены просят ФСБ и президента защитить их от расправы

Сейчас бизнесмены также написали заявление во все возможные силовые и надзорные органы. В редакцию Е1.RU они обратились с просьбой предать их историю огласке, потому что они боятся за свою жизнь: «В случае нашей смерти просим винить...» — и называют конкретные фамилии.

Вот история, записанная с их слов. Все участники этих событий в 90-х были еще детьми или подростками. Но, слушая этот рассказ, понимаешь, что эти годы словно никуда и не уходили. И такие истории не редкость по всей стране.



Пугали ОПГ, которой не было