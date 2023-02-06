Экс-главу Колыванского района освободили от наказания за раздачу муниципальной земли

6 февраля в Колыванском районном суде Новосибирской области огласили решение по делу бывшего главы района Виктора Аверина. Его приговорили к 4 годам заключения в колонии, но от наказания освободили.
31 марта 2020 года прокуратура Новосибирской области сообщила, что в отношении Аверина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Прокурорская проверка показала, что, будучи главой района, он незаконно передал коммерческой организации 45 земельных участков площадью более 8 гектаров без проведения торгов. Сообщали, что прокурор района параллельно предъявил чиновнику иск в пользу государства на 20 миллионов рублей.
Расследование заняло больше года. В июле 2021 года уголовное дело поступило в суд. Выяснилось, что речь идет о событиях, начавшихся в 2010 году, когда коммерческая организация выиграла на торгах право аренды земельного участка площадью 8,3 гектара. Коммерсанты размежевали землю на 61 участок, к которым, по условиям договора, должны были повести инженерную инфраструктуру и передать ее в собственность муниципалитета, писал «Прецедент».
Предприниматели свои обязательства не выполнили, поскольку параллельно в регионе стартовала целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в НСО на 2011–2015 гг.», в рамках которой муниципалитет получил субсидию из областного бюджета самостоятельно оборудовал инженерную инфраструктуру на указанном участке, потратив более 15 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
— (Аверину) назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Аверин В. П. освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования, — говорится на сайте Колыванского районного суда.
Адвокат Аверина Сергей Николаев заявил корреспонденту НГС, что не готов комментировать решение суда, пока у него на руках не появится копия приговора.
Решение в законную силу не вступило.
По данным официального сайта мэрии Новосибирска, сегодня Виктор Петрович Аверин занимает должность заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений городской администрации.
В феврале 2018 года Виктор Аверин добровольно ушел в отставку с поста главы Колыванского района — этому решению предшествовала гибель двух детей в раскопанной коммунальными службами яме. Маленькие братья упали в нее, не смогли выбраться и утонули. Смерть детей вызвала массовые протесты в поселке.