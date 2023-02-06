Экс-главу Колыванского района освободили от наказания за раздачу муниципальной земли

Расследование заняло больше года. В июле 2021 года уголовное дело поступило в суд. Выяснилось, что речь идет о событиях, начавшихся в 2010 году, когда коммерческая организация выиграла на торгах право аренды земельного участка площадью 8,3 гектара. Коммерсанты размежевали землю на 61 участок, к которым, по условиям договора, должны были повести инженерную инфраструктуру и передать ее в собственность муниципалитета, писал «Прецедент».

