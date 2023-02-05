«Я загорелся и сам стал педофилом». Бывший следователь — о том, как раскрыли международную сеть детского порно

Сайт под названием «Голубая орхидея» появился и стал популярным во всем мире в 90-х годах. Группировка педофилов (позже выяснилось, что они из России) поставила на поток производство и распространение детской порнографии — взрослые мужчины на камеру насиловали беспризорных мальчиков, а потом выкладывали в Сеть видеозаписи с издевательствами. Предположительно, через «Голубую орхидею» в те годы прошли тысячи детей в возрасте от четырех до 17 лет.