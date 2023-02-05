«Я загорелся и сам стал педофилом». Бывший следователь — о том, как раскрыли международную сеть детского порно

Сайт под названием «Голубая орхидея» появился и стал популярным во всем мире в 90-х годах. Группировка педофилов (позже выяснилось, что они из России) поставила на поток производство и распространение детской порнографии — взрослые мужчины на камеру насиловали беспризорных мальчиков, а потом выкладывали в Сеть видеозаписи с издевательствами. Предположительно, через «Голубую орхидею» в те годы прошли тысячи детей в возрасте от четырех до 17 лет.
В 2000 году американские спецслужбы направили в Россию запрос о необходимости проверить этот сайт. Была организована операция под прикрытием, чтобы поймать одного из педофилов — Гленна Маркитена, инженера по холодильным установкам из Индианы, который стал постоянным покупателем контента «Голубой орхидеи». Он специально прилетел в Россию на секс-вояж — ему пообещали встречу с мальчиками.
Роль детского сутенера выпала бывшему следователю МУРа Дмитрию Миронову.
— Я его встречал в аэропорту как такой же ценитель, любитель мальчиков, свой среди своих, — вспоминает Дмитрий Миронов. — Гленн заселился в гостинице «Интурист». Я, как представитель принимающей стороны, повел его в ресторан, где мы выпили, пошли гулять. Стали обсуждать темы пикантного характера. А я весь в «жучках», коллеги сидят на Петровке, прослушивают меня. Я сам загорелся и сам стал педофилом. Это игра, иначе было никак. Мы ходили, искали пацанов, знакомились...
В итоге американец познакомился на улице с 14-летним мальчиком и пригласил его в гостиницу. Как только он начал домогаться подростка, сотрудники МУРа, сидевшие в засаде, задержали его.
Архивные кадры и откровенный рассказ бывшего следователя смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Кто стоял у истоков создания сайта «Голубая орхидея» и как следователи поймали этих людей — читайте здесь.