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Силовики пришли в квартиру к бывшей сотруднице «Почты России»: подозревают, что она забрала 4,5 миллиона у компании

Женщина работала в Магадане, а после купила жилье в Новосибирской области и переехала

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Женщину оставили под подпиской о невыезде

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В Новосибирской области возбудили уголовное дело на бывшую сотрудницу магаданской «Почты России», которую подозревают в хищении больше 4,5 миллиона рублей у предприятия. Сотрудники ФСБ Новосибирской области совместно с сотрудниками ФСБ по Магаданской области пресекли деятельность женщины.

— Установлено, что специалист УФПС Магаданской области, имевшая доступ к электронным платежным поручениям, вывела свыше 4,5 млн рублей похищенных бюджетных средств предприятия путем фиктивных почтовых переводов. Распорядившись незаконно полученными денежными средствами, указанная гражданка уволилась и переехала в Новосибирскую область, — рассказали в пресс-службе ФСБ.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). В купленной женщиной квартире в Кольцово прошли оперативно-следственные действия. Сейчас бывшая сотрудница находится под подпиской о невыезде.

В Новосибирске 1 февраля следователи СУ СКР Октябрьского района возбудили еще 8 уголовных дел в отношении четырех оперативников и начальника БЭП Новосибирского отдела полиции.

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