Отомстили за детские обиды: жители Искитима забили битой старого знакомого — суд вынес решение

Новосибирский областной суд вынес приговор по делу 21-летних жителей Искитима — Евгения Смыслина и Владислава Подлипаева. Молодых людей обвиняют в убийстве ровесника — Ильи Антоляка, которого они до полусмерти забили деревянной битой и бросили умирать. Потерпевший скончался в больнице.
Трагедия произошла ночью 5 февраля 2021 года. По версии следствия, сообщали в СК РФ по НСО, осужденные встретили Антоляка у подъезда дома, между ними произошел конфликт, далее потасовка. В результате Смыслин и Подлипаев нанесли оппоненту не менее 30 ударов по голове: руками, ногами и деревянной битой. После потерпевшего затащили в подъезд и там бросили.
Молодых людей задержали, отдали под суд. Преступление было квалифицировано по
В декабре 2021 года Искитимский районный суд назначил Смыслину и Подлипаеву по 7 лет заключения для каждого. Мать погибшего Ильи Антоляка попыталась опротестовать решение в Новосибирском областном суде, но приговор устоял. Женщина хотела, чтобы преступников судили по другой статье — за убийство.
Адвокат семьи Олег Поляничко обжаловал решение в Кемеровском апелляционном суде, в итоге дело было отправлено на доследование с последующим процессом в Новосибирском областном суде. В результате Смыслина и Подлипаева обвинили в убийстве с особой жестокостью (п. «д» и «ж»
— Со своими знакомыми девчонками они, я бы сказал, заманили его в подъезд, где это всё произошло. Зная, что он там, подсудимые взяли с собой биту. Наносили удары только по голове с особой жестокостью: били головой об асфальт. Умысел на убийство очевиден, — заявил в разговоре с корреспондентом НГС адвокат Олег Поляничко.
Как передал адвокат, на суде Смыслин и Подлипаев объяснили свой поступок желанием отомстить: по их словам, в детстве Антоляк постоянно над ними издевался, бил и унижал. При этом они подчеркивали, что убивать обидчика не собирались. Поляничко подтвердил, что погибший ранее был судим за кражи и угоны и освободился из мест лишения свободы незадолго до трагедии. В итоге второго рассмотрения дела гособвинение запросило для молодых людей по 18 лет заключения для каждого.
— Суд назначил виновным наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год каждому, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.
Поляничко отметил, что считает приговор «достаточно мягким» с учетом тех обстоятельств, которые были установлены судом. По его словам, за спланированное убийство с особой жестокостью «обычно дают не менее 15 лет».
Приговор в законную силу еще не вступил.
В декабре осудили новосибирских подростков за нападение на фаната аниме на Михайловской набережной.