Отомстили за детские обиды: жители Искитима забили битой старого знакомого — суд вынес решение

— Со своими знакомыми девчонками они, я бы сказал, заманили его в подъезд, где это всё произошло. Зная, что он там, подсудимые взяли с собой биту. Наносили удары только по голове с особой жестокостью: били головой об асфальт. Умысел на убийство очевиден, — заявил в разговоре с корреспондентом НГС адвокат Олег Поляничко.



Как передал адвокат, на суде Смыслин и Подлипаев объяснили свой поступок желанием отомстить: по их словам, в детстве Антоляк постоянно над ними издевался, бил и унижал. При этом они подчеркивали, что убивать обидчика не собирались. Поляничко подтвердил, что погибший ранее был судим за кражи и угоны и освободился из мест лишения свободы незадолго до трагедии. В итоге второго рассмотрения дела гособвинение запросило для молодых людей по 18 лет заключения для каждого.

