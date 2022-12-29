Самые страшные тюрьмы страны. Куда отправят Арашуковых, Бекмансурова и рыбинского маньяка

— Как правило, когда речь идет о пожизненном заключении, [приговоренных] направляют не в ближайшее учреждение, а туда, где есть места, — рассказал MSK1.RU криминолог Данил Сергеев. — По стране сейчас примерно 1950 «пожизненников», а колонии — не резиновые.



Собеседник MSK1.RU предположил, что пожизненно осужденные сегодня с большой вероятностью будут отбывать наказание либо в «Полярной сове», либо в колонии «Снежинка» в Хабаровском крае (оба названия — народные).

