Самые страшные тюрьмы страны. Куда отправят Арашуковых, Бекмансурова и рыбинского маньяка

Российские суды вынесли четыре жестких приговора по резонансным делам. К пожизненному заключению приговорили экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, пермского стрелка Тимура Бекмансурова, рыбинского маньяка Виталия Молчанова, а также злостного рецидивиста и убийцу Виталия Насртдинова.
Сегодня в России работают 6 исправительных колоний для пожизненно осужденных. Наказание там отбывают около 2 тысяч человек. MSK1.RU узнал у криминолога, в каких условиях Арашуковы, Бекмансуров и Насртдинов будут отбывать наказание.
— Как правило, когда речь идет о пожизненном заключении, [приговоренных] направляют не в ближайшее учреждение, а туда, где есть места, — рассказал MSK1.RU криминолог Данил Сергеев. — По стране сейчас примерно 1950 «пожизненников», а колонии — не резиновые.
Собеседник MSK1.RU предположил, что пожизненно осужденные сегодня с большой вероятностью будут отбывать наказание либо в «Полярной сове», либо в колонии «Снежинка» в Хабаровском крае (оба названия — народные).
— Условия для всех одинаковые, — подчеркнул Сергеев. — Конечно, многое зависит от того, в какую колонию они попадут. Потому что, например, в Эльбане, в «Снежинке», условия гораздо лучше, чем, скажем, в «Белом лебеде» или «Вологодском пятаке» (это старые учреждения). «Полярная сова» вообще находится за полярным кругом, там жуткие климатические условия.
Бытовые условия в этих пенитенциарных учреждениях разительно не отличаются. В камерах осужденные сидят по одному, двое, трое или четверо человек. У каждой двери — карточки-досье с фото, статьей и краткой «биографией». Арестантов внимательно изучают и расселяют исходя из психологической совместимости.
Согласно стандартам, в каждой колонии для «пожизненников» есть библиотека, душ и тюремный ларек, где заключенные могут тратить фиксированную сумму. Раз в день зэкам обеспечивают прогулку. Раз в неделю — водят в душ. При некоторых ИК есть производственные мастерские.
MSK1.RU подготовил краткую справку о каждой колонии, где потенциально могут оказаться «герои» сегодняшней криминальной повестки.
«Белый лебедь»
Лагерный пункт в Соликамске под Пермью создали в разгар эпохи «большого террора» (1937–1938). За 17 лет работы через лагерь прошли не меньше 30 тыс. человек. Зэки (половина из которых шли по политическим статьям) работали на лесозаготовках. Только за 1939 год от нечеловеческих условий там погибли 1 тыс. 700 человек.
Спустя два года со смерти Сталина (в 1955-м) лагерь упразднили и создали на его месте колонию для «обычных» преступников. К началу 80-х зона заслуженно обрела статус главного лагеря по «перековке» (известными методами) советских воров в законе.
В 1999 году учреждение перепрофилировали в колонию для пожизненно заключенных (подробнее о быте в «Белом лебеде»).
Версий происхождения «романтического названия» самой известной российской зоны для «пожизненников» — как минимум три. Первая гласит, что колонию возвели на одноименном лугу. Вторая утверждает, что еще в годы «ломки» воров ворота лагеря украшали лебединые фигуры.
Согласно третьей (по всей видимости, наиболее общепринятой), название пошло от позы, в которой по колонии водят зэков — согнутыми, с заведенными за спину руками. Сейчас местные мастера изготавливают разнообразные «фирменные» анималистические сувениры — флюгеры, салфетницы, урны в форме лебедей.
Известные заключенные: «русский Брейвик» Дмитрий Виноградов, «обидчивый маньяк» Николай Дудин, террорист Салман Радуев.
«Вологодский пятак»
— Единственное пенитенциарное учреждение России, находящееся на изолированном острове, — ИК-5 УФСИН России по Вологодской области (неофициальное название — «Вологодский пятак»), — рассказывает Данил Сергеев (Telegram-канал gwailao). — Колония занимает помещения бывшего Кирилло-Новоезерского монастыря, основанного в 1517 г. В советское время многие колонии и тюрьмы квартировали в монастырях. На сегодняшний день большинство из них возвращены церкви, «Вологодский пятак» — одно из немногих исключений.
В 1997 году Кирилло-Новоезерский монастырь стал первой в России тюрьмой для лиц, отбывающих пожизненную меру наказания. По последним данным, фигурировавшим в СМИ, наказание на «пятаке» отбывает около 180 человек.
Как минимум четверть устроена на местном производстве. Производственный участок профилирован под пошив форменной одежды. Вопреки устойчивому выражению, шьют заключенные не только варежки, но и форменные костюмы (спецовки). Оплата труда — сдельная.
Известные заключенные: банда Дмитрия Ященко, белинский каннибал Александр Бычков, «последний маньяк СССР» Дмитрий Гридин.
«Единичка»
Народная молва пришила название «единичка» к спецблоку для «пожизненников» в ИК № 1, расположенной в мордовском поселке Сосновка. Как и в случае с «Белым лебедем», колония выросла из трудового лагеря, возникшего тут в сталинскую эпоху.
Сейчас в «Единичке» отбывает наказание по меньшей мере 165 человек. Контингент — «стандартный» для таких мест: серийные убийцы, террористы и отъявленные бандиты, вряд ли способные вызвать сочувствие.
Однако в середине нулевых из-за высоких стен в прессу пробилось жалостливое стихотворение, написанное, по легенде, одним из мордовских зэков. Строки, среди прочего, гласили:
У бабушки лопату я не крал,
Мне по статьям, лишь, номерок на ногу,
Но я покаялся, я осознал.
А главное — теперь я верю в Бога!
<…>
Простите, коль чего не так сказал.
Так за меня свой голос к небу обратите.
Прошу вас, напишите мне письмо,
Прошу вас, ради Бога, напишите.
Известные заключенные: «оборотень» Павел Шувалов, «маньяк-проститутка» Игорь Иртышов (скончался в 2021-м).
«Полярная сова»
За полярный круг заключенных начали свозить в конце сороковых — для строительства Трансполярной магистрали. Ценой жизней зэков («Одна шпала — один человек», — шептались заключенные) Союз явно готовился к Третьей мировой войне: в ином случае строительство ж/д путей в этих местах не имело бы смысла.
Режимный поселок Харп был основан в 1961 году неподалеку от города Лабытнанги. «Сердцем» его стал лагерь, заключенные которого работали на открытом неподалеку заводе железобетонных изделий. В советское время сюда свозили преимущественно рецидивистов.
В 2004 году «Полярная сова» получила статус колонии для приговоренных к пожизненному лишению свободы. Из всех подобных мест это — пожалуй, самое суровое. Долгие полярные ночи вкупе со страшными морозами очевидным образом влияют на оказавшихся здесь.
Единственный местный обитатель, не боящийся холодов, — гранитная полярная сова с вечно распростертыми крыльями (скульптура украшает тюремный дворик). Мифы северных народов свидетельствуют, что именно эта птица провожает погибших в загробные миры.
Известные заключенные: битцевский маньяк Александр Пичушкин, бывший майор МВД Денис Евсюков, националист Илья Горячев.
«Снежинка»
Первая и единственная ИК для пожизненно осужденных, расположенная на Дальнем Востоке (поселок Эльбан в Хабаровском крае). Самая новая из подобных колоний — введена в эксплуатацию в начале 2014 года. Название этой зоне подарила семилучевая форма корпусов.
На территории колонии работают швейный и деревообрабатывающий цеха. По мнению Данила Сергеева, условия содержания в «Снежинке» — наиболее приемлемые среди всех колоний подобного типа (это связано с новизной постройки).
По состоянию на июнь 2020 года в «Снежинке» содержалось 250 заключенных. Часть из них были этапированы сюда из закрытой ранее колонии для «пожизненников» «Черный беркут».
Известные заключенные: отец и сын Станислав и Игорь Тищенко, бандит и убийца Руслан Гатагажев, террорист Ислам Яндиев.
«Черный дельфин»
Каторжные остроги начали расти в Оренбургской области еще во времена императрицы Екатерины II. В годы пугачевского восстания местные каторжники и казаки с охотой пополняли войско царя-самозванца.
Так, казаки, освобожденные «пугачевцами» из Соль-Илецкой тюрьмы, даже сформировали собственный отряд под началом атамана Творогова. Впрочем, вскоре корона вернула строптивый Урал под свою власть, и острог снова стал поставлять на местные соляные копи бесплатную рабочую силу.
В начале XXI века бывшая тюрьма
Известные заключенные: «новочебоксарский людоед» Владимир Николаев, члены ОПГ Хади Такташ, члены банды Веры Матвиенко.
Читайте на MSK1.RU авторский репортаж Данила Сергеева из питерских «Крестов». Также криминолог написал для нас о «внутренностях» столичной Бутырки. Кроме того, мы пообщались с горожанами, живущими по соседству с самой известной московской тюрьмой.