«А толку собирать подписи о
его выселении? Он свое отсидел». Как соседи встретили вернувшегося из тюрьмы убийцу-людоеда
Пермский каннибал Михаил Малышев вышел из колонии, где отсидел
В конце октября на свободу вышел
«А то в холодильнике окажешься»
Свои преступления Михаил Малышев совершал в конце
— На допросе [Малышев] признался, что во время гулянки завязалась ссора и он зарезал гостя. Затем расчленил, — говорит бывший старший следователь городской прокуратуры, подполковник юстиции в отставке Гульнара Абибулаева.
В документальном фильме НТВ «Чистосердечное признание. Людоеды» (2005 год) подробно рассказывали, что Малышев стал одним из последних пойманных в России людоедов. На жизнь он зарабатывал продажей шапок, которые шил из шкур убитых им собак. Издеваться и убивать животных Михаил Малышев начал еще в детстве.
В фильме НТВ показали квартиру людоеда. Окна в его однушке были закрыты пуленепробиваемыми листами. Жалюзи никогда не открывались.
С Малышевым жила женщина. С Инной он познакомился на улице, она недавно развелась и была подавлена, Михаил пригласил ее к себе, а потом просто не выпускал, угрожая убийством. «Со мной будешь ходить, и всё, а то в холодильнике окажешься», — цитировала Инна людоеда в фильме НТВ. За несколько лет Инна лишь однажды вышла из квартиры Малышева.
Телеканал сообщал, что своего приятеля, который пришел на шашлыки, Малышев убил на глазах Инны и съел его сердце. Тело убийца расчленил прямо в квартире, приготовил фарш для котлет, часть останков выбросил. Оперативники обнаружили в доме Малышева расфасованное по пакетам человеческое и собачье мясо.
Следователь в интервью РИА Новости говорила, что вместе с Малышевым и его пленницей в квартире проживал выпускник детского дома. Молодой человек отставал в умственном развитии. Малышев вступал с ним в половую связь.
— Малышев — хороший психолог, человек достаточно грамотный, начитанный. Вырос в семье учителей, даже окончил музыкальную школу по классу скрипки, — рассказывала Гульнара Абибулаева.
После задержания на допросах Малышев признался еще в одном убийстве. Его он совершил годом ранее.
— Он приказал сожительнице познакомиться на улице с какой-нибудь девушкой и пригласить ее домой, — говорит в интервью РИА Новости Гульнара Абибулаева. — Пленница беспрекословно подчинилась. Это, кстати, и был тот единственный раз, когда заложница вышла из квартиры.
Домой к людоеду сожительница привела студентку училища. Малышев изнасиловал девушку, убил ее, а после расчленил. Голову, ступни и кисти он выбросил в Каму. Остальное — съел. За убийство девушки сначала осудили другого человека, но позже уголовное дело отправили на пересмотр.
«Каннибализм объяснял желанием попробовать всё»
Психиатрическая экспертиза показала, что Малышев вменяем. В интервью Гульнара Абибулаева рассказала, что на допросе Малышев угрожал расправой и ей.
— Угрожал даже мне, намекая, что выйдет еще достаточно сильным мужиком, — отметила экс-следователь. — Каннибализм объяснил желанием попробовать в этой жизни всё. В пример привел некоторые африканские племена, до сих пор практикующие поедание человечины.
Суд состоялся в 2000 году, каннибала приговорили к 23 годам строгого режима. Все слушания были закрытые, сообщили 59.RU в Пермском краевом суде. Доступ к уголовному делу Малышева в архиве суда тоже закрыт. «Материалы не могут быть предоставлены для ознакомления», — ответили журналисту 59.RU в суде.
В интервью НТВ каннибал говорил, что он любит деньги, штанги, секс, «как нормальный человек», и «вкусно поесть». За первые четыре года срока в колонии
— Мне сейчас самому дико всё то, что произошло, — сказал в том интервью Малышев и схватился за голову.
В колонии он активно занимался спортом. На камеру Малышев говорил, что «развивается физически и духовно».
«Мне сказали: купи перцовый баллончик»
В пятиэтажке, где Малышев жил раньше, да и в домах в окрестностях, о том, что он вернулся, знают все. Мужчина живет в той же квартире, где убивал, расчленял и ел.
Окна квартиры Малышева заклеены бумагой, плотно зашторены, спрятаны за толстыми железными решетками. На железной двери — отпечаток ботинка. На стук в квартире не открывают. После освобождения он ни с кем из журналистов не общается.
— Я здесь недавно живу. После приезда Малышева собрания жильцов не было. Пока всё тихо. Но вчера (3 ноября) я его видел через окошко, как он на улице стоял, — говорит 59.RU сосед людоеда Сергей. — Он вышел примерно в 19 часов. Может, он к участковому пошел отмечаться. Он стоял один, потом ушел.
Другая соседка по подъезду рассказала, что квартиру здесь арендует, и хозяева жилья предупредили ее о новом соседе и посоветовали купить перцовый баллончик для самозащиты.
— Мне страшно каждый день проходить мимо его квартиры, — отметила девушка. — Страшно поздно возвращаться с работы, стараюсь не задерживаться. А какие еще варианты тут? Пока я с ним не столкнулась, но каждый раз смотрю на его окна: горит свет или нет. Съезжать с квартиры или нет, я пока не думала. Пока смотрю, что будет дальше.
— Я тут всю жизнь хожу, как-то не зацикливаюсь на этом, — призналась другая местная жительница, Инна. — Он же, говорят, не выходит из дома. Кто-то ему носит продукты. Я думаю, люди после такого не меняются, мне кажется, он психически нездоровый человек. Может, его надо было не в тюрьму сажать, а положить в психиатрическую клинику? Все эти 23 года тюрьмы его кормили налогоплательщики. Он производил в тюрьме что-то полезное для общества?
Вновь стучим в дверь Михаила Малышева, внутри слышно шарканье шагов, но дверь так и не открывают. Выходим во двор дома, там немноголюдно. Мужчины на вопросы о Малышеве реагируют сдержанно, а вот молодые мамы с колясками и пенсионеры за словом в карман не лезут. Женщины показывают, что буквально в двухстах метрах отсюда находится детский сад, чуть дальше — школа.
— Конечно, уже все в курсе. У этих домов мой старший ребенок гуляет, — говорит Надежда, гуляющая с двумя детьми. — Ребенка предупредила, сказала только с телефоном ходить, чтобы был под контролем. Конечно, теперь дочка под полным контролем во дворе, точно так же поступают все родители здесь. Негласно во всех дворах. А дети ходят, смотрят, где он живет. С детьми тут гуляют до восьми часов вечера. Я из окна смотрю, где мой ребенок гуляет. А толку собирать подписи о его выселении? Он хочет и живет тут. Он свое отсидел. Что с ним делать? Его же назад никто не посадит. Я думаю, он не изменился. Но, наверное, он не настолько неадекватный, чтобы днем выходить сейчас и нападать. Мне кажется, он сейчас только сидит дома и не вылазит. Но это всё со временем пройдет, адаптируется, пойдет гулять. Человек был в неволе, ему хочется и гулять, и ходить. Я склоняюсь, что повторит…
«Ему надо дать шанс»
Местный житель Роман рассказал, что несколько дней назад видел Михаила Малышева, идущего по улице.
— Это было вечером. Я его по фотке узнал, — рассказывает мужчина. — Он невысокого роста, худощавый, выглядит лет на 50–60. Угрозу как мужчина он может представлять только женщинам, мужчинам, думаю, — нет. Я его видел идущим по улице, посмотрел на него, потому что лицо показалось знакомым, и пересекся взглядом. Узнал. Он шел дальше, смотрел в землю. Я сейчас не за себя волнуюсь, а за близких, особенно женщин. Я показал родным его фотографию и рассказал о ситуации, чтобы они остерегались этого человека. Тут вроде весь район на ушах. Я сам от многих знакомых слышал.
— Его подкармливать надо, была бы возможность, подкармливал бы, — говорит еще один местный житель. — Сказали же, что пока он ест, у него хорошее настроение. Ну у меня жена немножко боится. Но он же сейчас никого не съел. Ему надо дать шанс. Думаю, он исправился, хотя к людоедству он может вернуться, но пока у него есть что кушать, всё будет хорошо. Вот ему надо устроиться в шашлычную.
Соседи подсказывают, где живет старшая по дому — мы хотим спросить у нее о сборе подписей за выселение Малышева, о котором накануне писали в СМИ. Звоним в домофон, но женщина наотрез отказывается от разговора: «И его достали, и нас всех достали! Никто никакие подписи о его выселении не собирает!»
— Мне без разницы. Ну живет и живет, — говорит еще один местный житель. — Я пока его еще ни разу не видел здесь. Пока не видел, а так — в лоб дам, да и всё.
— Пусть живет, че. А куда его девать? — говорит более миролюбивый местный пенсионер Валерий, живущий в этом доме с 1990 года, то есть уже тогда бывший соседом Малышева. — Давайте тогда отправим его на Землю Франца-Иосифа (архипелаг в Северном Ледовитом океане. — Прим. ред.). Чтобы они все там жили — людоеды и убийцы. Сам я считаю, что горбатых только могила исправит. Но всё зависит от того, как полиция будет сейчас за ним следить. Он и в те годы жил здесь, но я узнал, что он людоед, только когда его уже арестовали. В молодости я даже не обращал на него внимания.
Речь пожилого мужчины прерывает супруга и просит его не общаться с нами. Вообще местные на вопросы о каннибале реагируют либо резко негативно, жалуясь, что им не дают спокойной жизни и «каждый день ходят и задают вопросы», либо, наоборот, делятся своими страхами.
— Я за внучку переживаю, она в третьем классе учится, — говорит еще одна пенсионерка Нина. — Тут рядом и школа, и садик. Сейчас у детей каникулы, но скоро закончатся. Надо будет провожать и встречать. Мы-то сами за себя сможем постоять.
Во дворе гуляют мамы с колясками. Одна из них рассказывает: дети, узнав, что в их доме живет людоед, караулили и ждали, когда он выйдет из подъезда. Один мальчик восьми лет простоял у его подъезда несколько часов.
— У нас ведь нет такого закона, чтобы его огородили от людей, — говорит другая молодая мама с ребенком. — Он уже отсидел свое. Не дай бог увижу его. Кстати, по вечерам у него даже в окнах свет не горит.
«Он под особым контролем»
Продавщицы местного продуктового магазина рассказали 59.RU, что Михаил Малышев на днях заходил к ним.
— Он приходил в субботу, — рассказала одна из продавщиц. — Очень плохо передвигается, еле-еле ходит, он болен. На деда похож. Мне кажется, его толкни — он сам упадет. Я обратила внимание на обувь, потому что она была не зашнурована. Получается, просто ноги в ботинки засунул и пошел. Видимо, как вышел из колонии, так шнурки и не вставил. Они же с зоны без шнурков идут. У меня он спросил, где находятся яйца, еще он искал творог. Купил самые дешевые пельмени. Я думаю, что они даже невкусные, там даже есть нечего.
Продуктовый магазин в день нашего визита был закрыт. Продавцы заверили, что закрытие не связано с приездом людоеда, просто по этому адресу откроется другой магазин.
Источник в полиции сообщил 59.RU, что после выхода из колонии Михаил Малышев обязан регулярно ходить отмечаться в отделе полиции.
— Непонятно, почему ажиотаж вокруг него. Полиция работает как положено. Он под особым контролем, то есть он ходит сам и отмечается, и службы его проверяют и за ним ходят: участковые, оперативные сотрудники, даже ППС, — пояснил источник. — Он под регулярным надзором сейчас.
Ранее мы писали воспоминания сотрудников колонии, в которой отбывал наказание Михаил Малышев, — они рассказывали, что в заключении мужчина специально портил еду и ел ее скисшей и много плакал.