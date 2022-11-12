«А толку собирать подписи о его выселении? Он свое отсидел». Как соседи встретили вернувшегося из тюрьмы убийцу-людоеда

В документальном фильме НТВ «Чистосердечное признание. Людоеды» (2005 год) подробно рассказывали, что Малышев стал одним из последних пойманных в России людоедов. На жизнь он зарабатывал продажей шапок, которые шил из шкур убитых им собак. Издеваться и убивать животных Михаил Малышев начал еще в детстве.



В фильме НТВ показали квартиру людоеда. Окна в его однушке были закрыты пуленепробиваемыми листами. Жалюзи никогда не открывались.



С Малышевым жила женщина. С Инной он познакомился на улице, она недавно развелась и была подавлена, Михаил пригласил ее к себе, а потом просто не выпускал, угрожая убийством. «Со мной будешь ходить, и всё, а то в холодильнике окажешься», — цитировала Инна людоеда в фильме НТВ. За несколько лет Инна лишь однажды вышла из квартиры Малышева.

