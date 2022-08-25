«Скажи на видео, что ты против Путина». Телефонные мошенники с Украины активно вербуют россиян для своих схем

Не все схемы телефонного мошенничества являются бесконтактными. По сценарию «ваш сын попал в ДТП» к жертве за деньгами приезжает курьер. Рассказываем, как телефонные жулики вербуют россиян для участия в своих обманных схемах. Таких случаев становится всё больше.
Людей для своих махинаций мошенники ищут в соцсетях — пишут напрямую или создают объявления, в которых обещают хорошие деньги за простую работу курьером. Надо лишь доехать до адреса, забрать деньги и большую их часть перевести своему куратору. Себе же разрешено оставить от 10 до 20%.
«Бегунков» (так на сленге телефонные мошенники называют своих помощников) убеждают в том, что им ничего не грозит. Говорят, что полиция их никогда не поймает и так далее. Для этого дается ряд инструкций — носить маску и солнцезащитные очки, покупать одежду в секонд-хенде и потом сразу ее выкидывать, избегать камер и так далее. Однако, несмотря на все ухищрения, как раз курьеров и ловят в большинстве случаев, а их кураторы остаются в безопасности (согласно данным «Лаборатории Касперского», большинство телефонных мошенников находятся на территории Украины).
Чтобы «бегунок» не присвоил себе деньги, перед началом работы он должен передать куратору компромат на себя. В противном случае его не будут нанимать.
— Они [кураторы] заставляют их сказать на камеру «я согласен совершать мошеннические действия», «я против СВО» (специальной военной операции. — Прим. ред.) или даже «я против Путина». Такие видео с лицом будущие «бегунки» отправляют мошенникам, чтобы доказать свою лояльность и готовность работать по мошеннической схеме. Только после этого этапа их отправляют забирать деньги у пенсионеров, обманутых преступниками, — рассказал E1.RU один из полицейских, пожелавший остаться анонимным.
По его словам, такие видео полицейские в последнее время часто находят в телефонах у задержанных курьеров.
— Все они понимают, что совершают преступление. Но жажда легких денег и уверенность в том, что их не поймают, толкают их на такой поступок. Они даже не понимают, что финансируют чужое государство, — рассказал наш собеседник.
В официальном комментарии, посвященном «бегункам», полиция советовала задуматься, когда вы получаете предложение легкого заработка.
— Молодым людям, польстившимся на «непыльную» работу, стоит помнить, что для своих нанимателей они являются всего лишь расходным материалом, так как «бегунки» регулярно попадают в руки оперативников, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. — За свои 5–10% они привлекаются к реальной уголовной ответственности по статье «Мошенничество». Так что нужно задуматься, стоят ли несколько десятков тысяч рублей нескольких лет за решеткой.
Комментарий адвоката
— Наиболее уязвимой категорией граждан, как показывает практика, являются пенсионеры. В случае звонков из разряда «ваш сын попал в ДТП» речь идет о таком способе совершения мошеннических действий, как обман, — говорит адвокат Олег Шестаков. — Так называемые курьеры — лица, имеющие прямой умысел на получение денежных средств путем обмана. Соглашаясь на противоправную деятельность, направленную на незаконное получение денег, они становятся соучастниками преступления. Наказание за действия мошенников, в том числе курьеров, зависит от размера причиненного ущерба. В зависимости от тяжести преступления им грозит до десяти лет лишения свободы.
По словам адвоката, преступление считается оконченным только с момента завладения мошенником похищенного, то есть с момента, когда потерпевший отдал преступнику свои деньги.
Ранее эксперт из «Лаборатории Касперского» объяснил, как нельзя отвечать телефонным роботам, чтобы не лишиться денег.