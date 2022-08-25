«Скажи на видео, что ты против Путина». Телефонные мошенники с Украины активно вербуют россиян для своих схем

Не все схемы телефонного мошенничества являются бесконтактными. По сценарию «ваш сын попал в ДТП» к жертве за деньгами приезжает курьер. Рассказываем, как телефонные жулики вербуют россиян для участия в своих обманных схемах. Таких случаев становится всё больше.



Людей для своих махинаций мошенники ищут в соцсетях — пишут напрямую или создают объявления, в которых обещают хорошие деньги за простую работу курьером. Надо лишь доехать до адреса, забрать деньги и большую их часть перевести своему куратору. Себе же разрешено оставить от 10 до 20%.

