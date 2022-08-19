«Здравствуйте, вам одобрен кредит». Эксперт объяснил, как нельзя отвечать телефонным роботам

Но нужно понимать, что сотрудники банка никогда не звонят по таким делам. Сотрудникам банка проще заблокировать счет, и ты сам будешь звонить в банк и узнавать, почему тебе его заблокировали. Никто просто так не будет звонить и спрашивать: «Вы ли провели транзакцию?»



Это важный момент. Повторюсь, банк обычно сразу блокирует подозрительный перевод и только потом уже уточняет, либо клиент сам связывается и узнает, что произошло и почему его карта не работает.



— Есть ли вообще такая практика — автоматическое подтверждение по телефону финансовых операций, взятия кредита?