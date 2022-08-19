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Интервью

«Здравствуйте, вам одобрен кредит». Эксперт объяснил, как нельзя отвечать телефонным роботам

Рассказываем, по каким сценариям работают мошенники

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Эксперт объяснил, для чего роботам нужен наш ответ

Эксперт объяснил, для чего роботам нужен наш ответ

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— Здравствуйте, вам одобрен кредит, если вы оставляли заявку, скажите «Да», или скажите «Нет», — слышен механический голос в трубке.

Иногда роботы говорят, что счет заблокирован или кто-то пытался сделать перевод с вашего счета. Далее также просят подтвердить операцию или нажать цифру, комбинацию цифр. Мы пообщались с ведущим экспертом «Лаборатории Касперского» Сергеем Головановым и разобрались, как работает эта схема. Что можно отвечать, а что нет, и как мошенники мстят тем, кто разыгрывает их.

Голос распознается автоматически

— В чем суть схемы?

— Суть в том, что тебе звонит робот и говорит какую-то дичь: «вам одобрен кредит» или «ваши платежные данные изменились». Естественно, человек ни сном ни духом. Дальше робот ему говорит: «Если это были вы — скажите "ДА". Если нет — скажите "НЕТ"». Если пользователь честный и доверяет тому, что говорят по телефону роботы (а звучит это всё довольно убедительно), он говорит «НЕТ». Голос автоматически распознается, и потенциальную жертву соединяют с call-центром мошенников.

Дальше его либо держат какое-то время на удержании, как в настоящих call-центрах, либо сразу трубку берет «оператор» и начинается развод. Смысл заключается в том, что раз это сделали не вы, то, значит, ваши деньги находятся в опасности, за ними охотятся мошенники, и вам срочно нужно перевести деньги на безопасный счет. Это самый распространенный сценарий.

— А если ответить — «Да»?

— В этом случае с «оператором» вас не соединяют и звонок прерывается, но потом могут перезвонить и попытаться еще раз вас обработать якобы от лица банка, задавая вопросы по поводу вашей финансовой операции.

— Получается, есть разница, что отвечать?

— Да, если говорить «Нет», то мошенники понимают, что потенциальная жертва уже может быть напугана и готова общаться со злоумышленниками. Критическое мышление отключается, и в этот момент ее можно брать.

Сергей Голованов считает, что лучше просто сразу класть трубку и ничего не отвечать роботам

Сергей Голованов считает, что лучше просто сразу класть трубку и ничего не отвечать роботам

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«Могут сделать так, что обманутые будут звонить вам»

— Что делать?

— Ничего не говорить, положить трубку и забыть. Но даже если вы скажете «да» или «нет», ничего страшного с вашими деньгами тоже не произойдет, просто злоумышленники могут попытаться продолжить контакт. Что не надо делать — вступать в полемику с мошенниками. Не нужно как-то разводить их или пытаться заставить вести себя агрессивно.

Они могут ваш номер телефона подставлять в роботы (путем подмены номеров), и получится, что все обманутые люди будут звонить вам. Это проблема, которая появилась 2–3 месяца назад.

— С этим возможно бороться?

— Да, возможно, есть проекты. Но это борьба на долгие-долгие годы.

— А как отличить такого мошенника от настоящего сотрудника банка?

— Никак по умолчанию ты не отличишь. Они когда звонят, уже знают и фамилию, и в каких банках открыт счет. Утечки есть, существует много сайтов в интернете и телеграмм-каналов, в которых можно узнать персональные данные по номеру телефона.

Но нужно понимать, что сотрудники банка никогда не звонят по таким делам. Сотрудникам банка проще заблокировать счет, и ты сам будешь звонить в банк и узнавать, почему тебе его заблокировали. Никто просто так не будет звонить и спрашивать: «Вы ли провели транзакцию?»

Это важный момент. Повторюсь, банк обычно сразу блокирует подозрительный перевод и только потом уже уточняет, либо клиент сам связывается и узнает, что произошло и почему его карта не работает.

— Есть ли вообще такая практика — автоматическое подтверждение по телефону финансовых операций, взятия кредита?

— Это всё пока что городские легенды. Что бы ты ни отвечал роботу — это не влияет ни на какие переводы.

Старая схема на новый лад

— Это ведь старая схема, но почему мошенники перешли на роботов вместо живого обзвона?

— Это более продвинутый вариант схемы. Основное его преимущество — массовость. Роботам быстрее всё делать. Если раньше они заморачивались с подменой номера, и звонки шли будто от настоящих банков или полицейских, то сейчас идут все номера подряд. И чем больше холодных звонков, тем больше потенциальных жертв они собирают.

— Иногда злоумышленники просят нажать какую-то цифру или ряд цифр ввести во время разговора, чем это опасно?

— Когда финальная разводка идет, они могут сказать — вам сейчас придет СМСка с подтверждением перевода на безопасный счет. Вы мне код из нее не называйте, а наберите ее мне в тональном режиме. И человек думает, что получил СМСку от банка, действительно, там одноразовый код, и раз он не называет его, а вводит в тональном режиме, то это безопасно. Звучит глупо — перевести на безопасный счет в безопасном режиме, но человек испуганный всё это делает.

Фишка тут в том, что в тональном режиме мошенник точно так же может узнать эти цифры — либо с помощью специальных программ, либо имея музыкальный слух.

Также есть такой сценарий, когда звонит якобы сотрудник сотового оператора и просит вас под разными предлогами ввести комбинацию цифр, тем самым человек делает переадресацию СМС со своего сотового на телефон преступников. Такая функция есть у некоторых мобильных операторов. Получив доступ к СМС-сообщениям, приходящим из банка, злоумышленники могут сразу взломать счет, украсть деньги, и человек этого даже не заметит.

— Какие самые популярные «пугалки» у роботов, обзванивающих уральцев?

— Самых основных три: выдача кредита, транзакция и изменение финансового номера, что бы это ни значило.

— Есть ли портрет таких преступников?

— Недавно в сюжете СМИ показывали офис телефонных мошенников в Бердянске — там настоящий call-центр до сотни человек. Куча компьютеров с установленным специальным ПО. Все эти люди там как на работе сидят и похищают огромные деньги. Стоит отметить, что после 24 февраля такой вид мошенничества упал практически до нуля. Но уже с середины апреля число звонков стало резко увеличиваться. Сейчас их стало примерно в два раза больше, чем на начало года.

В полиции рекомендуют по всем спорным вопросам перезванивать в сам банк

В полиции рекомендуют по всем спорным вопросам перезванивать в сам банк

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Комментарий полиции

— Полиция рекомендует прекратить разговор, если вам поступил звонок якобы из банка, и затем перепроверить информацию в службе поддержки вашей кредитной организации, — рассказали в отделении по взаимодействию со СМИ УМВД по Екатеринбургу. — Это можно сделать, позвонив по номеру, указанному на вашей карте или на сайте банка. Можно лично посетить ближайшее отделение банка. Ни в коем случае нельзя переводить деньги на какие-либо «безопасные» счета или номера телефонов, которые сообщают неизвестные люди по телефону.

Ранее мы рассказывали о новой схеме обмана через интернет-магазины. Почитайте, как екатеринбурженка отдала почти полмиллиона мошенникам, переведя их на «безопасный счет». При этом она знала о такой схеме, но преступники смогли отключить у нее критическое мышление. А тут пассажиры заметили странное поведение кондуктора, переписывающей данные попавших к ней карт в тетрадку.

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