«Детей не вернуть, а у них срок давности закончился»: репортаж из суда по делу об обрушении казармы в Омске, где погибли 24 срочника

Марину Шокаеву — еще одну маму, потерявшую сына, — трясет, едва она вспоминает своего ребенка. Сквозь слезы она говорит, что сын всегда обращался к ней ласково: «Мамочка, я пришел».

— Я не помню, как я себя вела. Муж поехал туда. Но его нашли последним. Я надеялась до последнего, что он живой будет, молилась, — говорит Марина Шокаева. — Все надежды рухнули, и всё.

Женщина хочет самого строгого наказания:

— Чтоб справедливость была — вот что мне надо.