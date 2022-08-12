26-летний мужчина захватил в заложники мать с ребенком и потребовал арестовать наркодилера — силовики применили табельное оружие
В порыве гнева агрессор попытался убить девочку-подростка
Суд арестовал 26-летнего мужчину, который несколько дней назад захватил заложников в одном из частных домов Коченевского района. Его также обвиняют в попытке убийства человека, говорится на сайте Коченевского районного суда.
Инцидент произошел 7 августа. По версии следствия, мужчина в разгар ссоры захватил в заложники
Тогда злоумышленник схватил ее
Прибывшим по вызову полицейским он заявил, что в отношении него должно быть прекращено уголовное преследование. При этом мужчина потребовал арестовать человека, продавшего ему наркотики. Спустя некоторое время, по версии следствия, он попытался убить заложницу, но она перехватила его руку с ножом.
В Следственном комитете отметили, что мужчину обезвредили сотрудники Росгвардии, применив табельное оружие. По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, задержанный получил ранение в плечо. Девушке-подростку понадобилась медицинская помощь — она получила резаное ранение пальцев руки.
Известно, что ранее житель Коченевского района привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе. Его обвиняют в захвате заложников и попытке убийства человека.
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