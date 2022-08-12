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26-летний мужчина захватил в заложники мать с ребенком и потребовал арестовать наркодилера — силовики применили табельное оружие

В порыве гнева агрессор попытался убить девочку-подростка

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Мужчину обезвредили сотрудники полиции

Мужчину обезвредили сотрудники полиции

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Суд арестовал 26-летнего мужчину, который несколько дней назад захватил заложников в одном из частных домов Коченевского района. Его также обвиняют в попытке убийства человека, говорится на сайте Коченевского районного суда.

Инцидент произошел 7 августа. По версии следствия, мужчина в разгар ссоры захватил в заложники 41-летнюю сожительницу дома: он приставил к ее шее нож и потребовал от ее несовершеннолетних детей вызвать правоохранительные органы. Он подчеркнул, что убьет женщину, если его требования не будут выполнены. 12-летний сын заложницы вызвал силовиков по телефону. Заложница воспользовалась тем, что мужчина отвлекся, смогла вырваться и убежать.

Тогда злоумышленник схватил ее 16-летнюю дочь, обхватил рукой шею и приставил нож к телу. В этот момент на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, но мужчина потребовал полицейских. Он пообещал, что отпустит заложницу, если его требования будут выполнены, а в противном случае убьет ее.

Прибывшим по вызову полицейским он заявил, что в отношении него должно быть прекращено уголовное преследование. При этом мужчина потребовал арестовать человека, продавшего ему наркотики. Спустя некоторое время, по версии следствия, он попытался убить заложницу, но она перехватила его руку с ножом.

В Следственном комитете отметили, что мужчину обезвредили сотрудники Росгвардии, применив табельное оружие. По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, задержанный получил ранение в плечо. Девушке-подростку понадобилась медицинская помощь — она получила резаное ранение пальцев руки.

Известно, что ранее житель Коченевского района привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе. Его обвиняют в захвате заложников и попытке убийства человека.

Два года назад в магазине Кировского района 44-летний новосибирец захватил в заложники пенсионерку. Он требовал общения с представителями власти и журналистами.

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