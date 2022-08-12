26-летний мужчина захватил в заложники мать с ребенком и потребовал арестовать наркодилера — силовики применили табельное оружие

Суд арестовал 26-летнего мужчину, который несколько дней назад захватил заложников в одном из частных домов Коченевского района. Его также обвиняют в попытке убийства человека, говорится на сайте Коченевского районного суда.



Инцидент произошел 7 августа. По версии следствия, мужчина в разгар ссоры захватил в заложники 41-летнюю сожительницу дома: он приставил к ее шее нож и потребовал от ее несовершеннолетних детей вызвать правоохранительные органы. Он подчеркнул, что убьет женщину, если его требования не будут выполнены. 12-летний сын заложницы вызвал силовиков по телефону. Заложница воспользовалась тем, что мужчина отвлекся, смогла вырваться и убежать.

