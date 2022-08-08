«Не боялся ни камер, ничего!»: выпускницу школы, которая заявила о домогательствах учителя, затравили в родном селе

— Кто прилично одетый, тех никто не лапает. А что, вы не согласны, что подростки сейчас провоцируют сами?
Мы стоим на пороге школы, и женщина средних лет, представившаяся заместителем директора, смотрит на меня в упор. Ждет кивка или явного согласия. Не дождавшись, продолжает мысль:
— То, что они провоцируют сами, ходят все обнаженные, — это однозначно.
В этой сельской школе разразился скандал. Учителя физкультуры обвинили в сексуальных домогательствах к ученице. В тот момент, когда всё происходило, девочке было 15 лет. Учителю — около 40. Расследование шло несколько месяцев — с экспертизами, психологами, допросом свидетелей. А семье девочки устроили травлю. Дело дошло до суда, но в школе поддерживают вовсе не пострадавшего ребенка.
— Ничего же не доказали, — отмахивается от наших вопросов заместитель директора школы.
Хотя на самом деле это не совсем так. Вернее, всё совсем не так.
«…не боялся ни камер, ничего…»
60 километров от Челябинска. Крупное село, больше 3 тысяч жителей. Здесь есть мечеть, школа, детский сад, поликлиника, аптека. Многоквартирные дома, правда, можно пересчитать по пальцам, в основном частный сектор. Возле продуктового магазина в центре обязательно можно встретить знакомых. Все друг у друга на глазах. Дети бегают по дворам без взрослых, а велосипеды бросают прямо возле подъездов, не опасаясь, что их украдут. Об учителе, «позволившем лишнее», здесь слышал практически каждый.
— Дочь у меня в 10-м классе ушла из школы, — вспоминает мама пострадавшей девочки Карина (имя изменено по просьбе героини материала. — Прим. ред.). — Сказала: «Мама, я больше не хочу учиться». Я ее спрашивала, в чём дело, что случилось, но она молчала. Потом поступила в колледж. Училась там сентябрь, октябрь, а потом их закрыли на дистант из-за того, что кто-то заболел коронавирусом, и она приехала домой. Вечером в ноябре [2021 года] к нам пришел полицейский. Дочь вышла за ворота, с полицейским поговорила, а потом он заходит домой и рассказывает мне ситуацию: кто-то позвонил в полицию и сказал, что моя дочка подверглась домогательствам.
Для матери услышанное стало шоком. Но дочь подтвердила, что звонивший в полицию сказал правду. Признаться в этом родителям сразу девочка побоялась. Думала, дома будут ругаться, а соседи осудят. Предпочла уйти из школы, не дожидаясь 11-го класса, хотя хорошо училась, претендовала на медаль. И только при сотруднике МВД девочка рассказала семье правду.
— Учитель физкультуры ей сначала писал в мессенджерах — во «ВКонтакте», в WhatsApp. Он присылал ей там свои фотографии — голые, ниже торса, — стыдливо рассказывает Карина. — Потом он ее приглашал в свой кабинет в спортзале. Когда мы со Следственным комитетом приезжали туда (имеет в виду следственные действия. — Прим. ред.), она показывала, как он ее на стол укладывал, руками лазил.
Осознать произошедшее Карине было непросто, ведь в этой же школе учителем работает она сама. В тот момент, в феврале-марте 2020-го, была в декрете и о том, что переживала дочь, не догадывалась.
— Дочка говорит, что боялась одна в столовую ходить, потому что столовая рядом со спортзалом. Она как-то вышла, а учитель физкультуры ее за руку поймал и держит. Звонок прозвенел на урок, а у него «окно», и он ее в свою каморку затащил. Он не боялся ни камер, ничего! — возмущается Карина. — В большом спортзале камера есть одна, а в его кабинете уже нет. И ключ от кабинета был только у него. Учитель химии мне той весной звонила как-то, жаловалась: «Дочка ваша на 20 минут ко мне опоздала! И пришла какая-то неадекватная». Получается, тогда это и произошло.
То опоздание на урок, признается мать, могло бы ее насторожить. Просто поначалу она не понимала причины странного поведения дочери, не придавала должного значения ее словам.
— Первый звоночек был в девятом классе. Дочке тогда надо было получать аттестат, — продолжает Карина. — Пандемия была. Ко мне подошла завуч и сказала: «У дочки выходит четыре по физкультуре, а надо, чтобы пятерка». Я ответила: «Четверка так четверка, ничего страшного». Завуч говорит: «Нет. Чтобы аттестат был красный, нужно получить пять. Пусть она снимет видео с упражнениями и отправит учителю в вайбере». — «Ладно, я с дочкой поговорю». После этого с дочкой разговариваю, что надо комплекс общеразвивающих упражнений сделать и отправить, а она наотрез отказывается снимать видео. Я ее спрашиваю почему. А она говорит: «Не хочу, он педофил». И всё — наотрез. Я ее спрашиваю, почему она решила, что он педофил, что конкретно случилось, а она твердит: «Я знаю, но больше ничего не скажу». Видео мы в итоге не отправили, но сделали реферат, и пятерку учитель поставил.
«…в связи с истечением сроков давности…»
Узнав от полиции о домогательствах со стороны учителя, семья написала заявления в ГУ МВД области, чтобы избежать кумовства при расследовании. Следователи СК возбудили уголовное дело. Когда разбирательство завершилось, материалы передали в Аргаяшский районный суд. Там-то всё и закончилось: дело закрыли.
— Производство по делу прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, — подтвердили в суде.
Для семьи девочки это стало новым ударом. Оказалось, что срок давности по вмененным учителю развратным действиям составляет два года.
— Уголовное дело в отношении этого человека поступило в суд 18 марта 2022 года, — объясняет Карина. — А исходя из предъявленного обвинения, преступления были совершены с 3 по 16 февраля 2020 года и с 1 по 10 марта 2020 года. Видите? Протянули. Буквально 8 дней не хватило. Если бы на недельку раньше суд состоялся, его бы посадили. А они протянули.
Кто именно затянул с этим делом, семья не понимает.
— 15 января я последний раз была у следователя с дочкой. Он сказал: «Всё, я сегодня дела закрываю, заканчиваю и передаю в суд». И почему-то в суд дело поступило только 18 марта, — говорит Карина. — Сам суд был 25 марта. Два месяца прошло, получается.
Добиться наказания даже спустя пару лет можно было бы, квалифицируй действия учителя по другим статьям. Но, полностью доверившись следствию и прокуратуре, Карина с дочкой ходили в СК и суд сами, без адвоката. Силовики вменили педагогу развратные действия (часть 1 статьи 135 УК РФ). Их ключевое отличие от более тяжких понуждения к действиям сексуального характера (статья 133 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера (статья 132 УК РФ) — отсутствие насилия. Хотя в данном случае жертва явно зависела от педагога, а последствия его действий девочка переживает до сих пор.
— Я спрашивала ее, была ли взаимность. Она говорит, что испытывала к нему отвращение. Боялась его, — говорит Карина. — Дочка очень переживает. В какие-то дни она улыбчивая, хорошая, а в другие плачет. Она сейчас лечение проходит из-за всего этого. Как дело началось, ей в мессенджерах и во «ВКонтакте» очень много гадостей писали. Те, кто поддерживал этого учителя. Ребенок закрылся. Сейчас она в апатии, в депрессии. Документы из колледжа пришлось забрать. Я ее уговариваю поступать заново: «Жизнь на этом не закончилась, надо дальше стремиться». Как мог этот учитель перечеркнуть всю ее жизнь?
Травля
После написания заявления, признается Карина, всей семье пришлось несладко. В изоляции оказалась и сама мама-учительница, особенно после увольнения обвиняемого педагога.
— Наши учителя петицию писали в пользу учителя, чтобы его вернули, чтобы он работал тренером, — рассказывает Карина. — Подписались под этим письмом учителя, которых я уважала. То есть какой-то педофил, извините меня, должен работать в школе, а мою дочь должны грязью поливать? Наше имя втоптали в грязь, а он ходит белый и пушистый. Потому что каждый встречный и поперечный показывает на нас пальцем. У меня даже забор исписали такими словами! Мне и моей семье желали смерти, якобы мы без вины виноватого человека оклеветали.
А когда декрет закончился и Карина вышла на работу, у нее состоялся очень странный разговор с директором.
— Я вышла, директор в этот же день ко мне подходит и говорит: «Для вас работы, наверное, не будет. Три первых класса не набирается, только два». Я в шоке на нее смотрю: "Как не будет? А мое декретное место? Вы же приняли человека на это место". Она ничего мне на это не ответила». Хотя приняли человека без педобразования, она просто курсы прошла, — возмутилась мама пострадавшей девочки. — То есть они хотят от меня избавиться в принципе.
«…не надо из меня козла отпущения делать…»
Связаться с учителем физкультуры, ставшим фигурантом дела о педофилии, мы пытались несколько раз. Трубку телефона он бросил, едва услышав тему разговора. Дверь в его квартиру так и осталась закрытой, на стук никто не откликнулся. Хотя окна там были открыты, а из-за занавесок кто-то наблюдал за нашими разговорами с соседями.
В школе подсудимый учитель больше не работает и вернуться не сможет. В этом нас заверили в местном управлении образования.
— Сам руководитель у нас занимался этим вопросом. Конечно, мы в курсе были, — сказала заместитель начальника управления образования района. — Учитель был уволен до того, как вынесено судебное решение.
— И он с детьми больше не будет работать в районе? — уточнили мы.
— В школе точно, — заверила наша собеседница. — В образовательных организациях района, где администрация района является учредителем, естественно, он не будет работать.
Не прошла эта история бесследно и для директора школы.
— Руководителю образовательной организации было вынесено замечание за несвоевременное принятие мер по данному факту, — сообщили в управлении образования. — За то, что не сообщила сразу в управление образования. Мы информацию получили, только когда с этим делом разбирался Следственный комитет.
Впрочем, директор школы явно не считает себя виноватой в произошедшем.
— Во-первых, до меня дошли слухи. Никто мне именно персонально о том, что такое есть, не говорил. На мое имя ни письменно, ни устно никаких жалоб не было. Я его два раза вызывала, он говорил, что это ложь, — рассказывает руководитель школы. — Я сразу консультировалась с юристами. Мне сказали: «Вы на основании слухов будете какие-то меры предпринимать? Вы тоже не имеете права». Если это окажется неправдой, даже отстранение от работы… Он потом может потребовать, чтобы ему оплатили.
В итоге вопрос об увольнении учителя физкультуры затянулся, и какое-то время он продолжал работать с другими детьми.
— Я его отстранила от работы, когда дело на него завели, — уточнила директор школы. — Суд должен доказать! То, что возбудили дело, дает мне право отстранить его от работы, и я его отстранила от работы. Он бесплатно, естественно, не стал ходить, уволился. А потом, по-моему, был суд. Не знаю, какое было решение. Но он уже не является нашим учителем, да и ученица уже отучилась.
Упоминание о замечании от управления образования директора взволновало.
— Не надо из меня козла отпущения делать. Даже если эти слухи слышали… Все знали эти слухи! Но из этих слухов делать какие-то выводы никто не имеет права по закону. Получилось, я как будто всё это скрывала. Да я ничего не знала! — горячо защищалась руководитель школы. — Как только я узнала, я начала тут же, сразу [меры принимать]. Его вызвала, он у меня письменно заявил, написал, что это всё ложь. В конце августа я ему сразу предложила: «Увольняйтесь, дыма без огня не бывает». Он мне сказал: «Вы на каком основании, на основании слухов меня хотите уволить?» И профсоюз на его сторону встал: «Если он неправ, пусть суд свое слово скажет».
Впрочем, в августе 2021 года слухи ходили вовсе не о дочери Карины (по ней, напомним, заявление было написано в ноябре). Летом в селе широко обсуждали, что у учителя физкультуры якобы была любовная связь с другой школьницей. Но в том случае о привлечении к уголовной ответственности речи быть не могло, поскольку девочке уже исполнилось 16.
«...что, физрук выбирает, за какое место тебя поддержать?»
Всё это не мешает сотрудникам школы вставать на сторону физрука.
— Мы тоже [в юности] занимались физкультурой. У нас три физрука были, и все мужчины. Допустим, прыгаем через «козла», да? Физрук обязан поддержать. А что, он там выбирает, за какое место тебя поддержать? Просто на лету хватает, — безапелляционно говорит заместитель директора школы. — И ни у кого не влилось [в голову] даже, что нас там домогаются. Поддержали за спину и за попу!
В случае с дочерью Карины речь не идет о прыжках через «козла», а о вполне однозначных действиях сексуального характера со стороны учителя физкультуры. Их описание содержится в материалах дела (имеются в распоряжении редакции). Но руководство школы вникать в это, видимо, не хочет.
— В вашей юности не судили, наверное, никого из физруков? — на всякий случай уточняем у замдиректора мы.
— Да и не было это принято. Это вот что-то в последний год. Видимо, класс [такой] попался, — пожимает плечами наша собеседница. — Физрук очень хороший, внимательный. У меня сын у него учился, они от него уходить не хотели. Хороший физрук. А какой он хозяйственник, так вообще цены нет. Всегда всё в порядке. И если уж он ставил оценку, так она действительно была [соответствующей] — пятерка так пятерка. Он и требовал. А сейчас что?
К новому учителю физкультуры у руководителя есть вопросы — инвентарь, говорит, не в идеальном порядке. А вот предыдущего не хватает.
— Семья у него приличная, хорошая. Мама всю жизнь в аптеке проработала фармацевтом, папа в совхозе работал. У них не пьющая, приличная семья, — продолжает защищать обвиненного в домогательствах учителя сотрудница школы.
— Но дело дошло до суда, — напоминаем мы.
— Сколько людей, столько мнений, — обрывает она.
Виновен или нет?
Тот факт, что судебное разбирательство закончилось прекращением дела, мама пострадавшей девочки воспринимает как проигрыш. Хотя на заседании, по словам Карины, сам учитель вину признал.
— В документах это не написано, но его спросили в суде: «Согласны с обвинением?» — «Да, я согласен». Если бы он был не согласен, несколько заседаний было бы, — говорит Карина. — А поскольку он согласился с обвинением, признал свою вину, за одно заседание рассмотрели.
При этом и в постановлении суда, и в Уголовно-процессуальном кодексе указано: прекращение дела из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности вовсе не говорит о невиновности человека.
— Есть реабилитирующие основания — пункты 1 и 2 статьи 24 УПК. Это отсутствие события или состава преступления, когда признается, что лицо не совершило преступление. Если реабилитирующие основания, человек невиновным считается, — объясняет адвокат Андрей Родинов. — А есть основания не реабилитирующие. Это, например, истечение сроков давности, когда считается, что лицо совершило преступление, но из-за срока давности оно освобождается от ответственности. Есть такое основание для прекращения дела, как примирение. В этом случае считается, что событие было, преступление было, но из-за того, что помирились стороны, лицо освобождается от ответственности и наказания. Еще одно не реабилитирующее основание — за смертью подсудимого. Да, человек совершил преступление, но потом умер, и его не привлекают.
То есть фактически учителя признали виновным в совершении развратных действий, но никакого наказания за это он не понесет. Карину такой исход, конечно, не устраивает.
— Я не думала, что так будет. Я бы очень хотела, чтобы этого человека посадили и чтобы он никогда в жизни не работал бы с детьми, — признается мать пострадавшей девочки.
В связи с начавшейся в комментариях травлей несовершеннолетней девочки, мы приняли решение закрыть комментарии к данной публикации.