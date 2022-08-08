«Не боялся ни камер, ничего!»: выпускницу школы, которая заявила о домогательствах учителя, затравили в родном селе

— Кто прилично одетый, тех никто не лапает. А что, вы не согласны, что подростки сейчас провоцируют сами?



Мы стоим на пороге школы, и женщина средних лет, представившаяся заместителем директора, смотрит на меня в упор. Ждет кивка или явного согласия. Не дождавшись, продолжает мысль:



— То, что они провоцируют сами, ходят все обнаженные, — это однозначно.

