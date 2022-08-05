«Шла спасать, а сама не спаслась». Тайный воздыхатель жестоко зарезал 25-летнюю красавицу-врача

30 ножевых

25-летняя Елена Федорова только вернулась из отпуска, который провела вместе с мужем на море. С новыми силами и, как всегда, в отличном настроении она пришла на работу. «Вежливая, энергичная, настоящее солнышко», — так ее описывают коллеги. Елена взяла вызовы коллеги, которая ушла в отпуск. Именно так в списке участкового терапевта оказался адрес: улица Волгоградская, 8.