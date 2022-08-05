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«Шла спасать, а сама не спаслась». Тайный воздыхатель жестоко зарезал 25-летнюю красавицу-врача

Рассказываем историю трагедии, которая потрясла всю страну

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Врачу-терапевту было 25 лет

Врачу-терапевту было 25 лет

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Молодого врача-терапевта жестоко зарезали в подъезде дома в Оренбурге. Туда 2 августа Елена Федорова приехала на вызов, подменяя коллегу. Тайный воздыхатель нанес девушке не меньше 30 ножевых ранений. Трагедия произошла между 14 и 15 часами, но на крики Елены о помощи никто не отозвался.

В поликлинике № 3 ГКБ им. Н. И. Пирогова тут же появился стихийный мемориал памяти погибшей коллеги. Предполагаемого убийцу, которого искал весь Оренбург, в итоге задержали. Им оказался 28-летний местный житель. По версии следствия, он убил девушку «из личной неприязни». Но наказания тайный воздыхатель Елены Федоровой может избежать.

30 ножевых

25-летняя Елена Федорова только вернулась из отпуска, который провела вместе с мужем на море. С новыми силами и, как всегда, в отличном настроении она пришла на работу. «Вежливая, энергичная, настоящее солнышко», — так ее описывают коллеги. Елена взяла вызовы коллеги, которая ушла в отпуск. Именно так в списке участкового терапевта оказался адрес: улица Волгоградская, 8.

На маршруте было несколько адресов. На первых вызовах Елена заходила в подъезды быстро, а вот на Волгоградской, 8 замешкалась, и вместе с ней в подъезд зашел посторонний человек. Елена должна была попасть к больной женщине, врача для которой вызвал сын. Живет пациентка на 9-м этаже, но медик дошла только до 3-го. Прямо на лестничной площадке на нее напал мужчина и нанес не менее 30 ударов ножом. Девушка скончалась на месте.

— Я прихожу в поликлинику, а мне говорят, что Лену убили, что нет ее больше. Я сама второй год работаю, но таких людей, как она, у нас просто ни с кем не спутаешь. Это же солнце, свет, идеальный образ врача, на которого всем бы равняться, — рассказывает Елена Ершова, коллега Елены Федоровой по работе в поликлинике № 3 ГКБ им. Н. И. Пирогова.

«Я в этот дом одна не зайду теперь, страшно»

Дом на Волгоградской, 8 — обычная панельная пятиэтажка. Таких в Оренбурге много. По словам таксиста, за три дня он ездил на этот адрес раз 30.

— Сложно сказать, боятся люди пешком сюда идти или просто как на экскурсию ездят, но приезжают часто. Некоторые просят ждать, а даже в подъезд не заходят. Возвращаются, и обратно едем. Страх это или что — я не знаю, — говорит таксист Сергей.

На лавочке у дома сидит женщина лет семидесяти:

— Я в гости пришла, а тут такое случилось. Я в этот дом одна не зайду теперь, страшно.

На улице подходим к местным разного возраста. Нет тех, кто не знает подробностей трагедии.

Тот самый подъезд, в котором произошла трагедия

Тот самый подъезд, в котором произошла трагедия

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Прощание


25-летняя Елена Федорова продолжила династию медиков. Мама погибшей — Ольга Баканач — тоже врач. К моргу на улице Монтажников, где проходило прощание, с цветами пришли сотни людей. Большинство знали погибшую, но некоторые, даже не знакомые с ней медики приехали поддержать семью из других городов. Сюда же приехал министр здравоохранения региона.

Очередь у траурного зала в Оренбурге

Очередь у траурного зала в Оренбурге

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— Я приехала из другого города, потому что узнала о трагедии, — говорит сквозь слезы Татьяна. — Я пять лет участковый терапевт, правда, в другом городе. Сегодня села в автобус и приехала, цветы положила, помолилась за нее. Я так почувствовала. Это мой врачебный и человеческий долг... На кладбище не поеду, домой нужно, а то за меня тоже кто-то работает.

В полном зале люди разного возраста, слез не скрывают как мужчины, так и женщины. Близкие врача не пускают журналистов внутрь.

В прощальном зале — десятки людей

В прощальном зале — десятки людей

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В Оренбург приехали медики из соседних городов: не смогли не приехать

В Оренбург приехали медики из соседних городов: не смогли не приехать

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Убийца


Предполагаемого убийцу Елены Федоровой задержали 3 августа. И есть большая вероятность, что за решетку он не отправится.

Парня в очках и маске с камер видеонаблюдения у подъезда на Волгоградской искал весь Оренбург. Он чуть не стал жертвой самосуда. СК возбудил уголовное дело, а ход расследования взял под контроль лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

28-летнего парня нашли в его квартире на улице Володарского, где он жил вместе с родителями. Сейчас его передали следствию для дальнейших разбирательств.

По словам соседей, парень — инвалид II группы, психически нездоров. Он увидел Елену в соцсетях и безответно влюбился в нее. О тайном воздыхателе, который несколько месяцев за ней следил, но не шел на контакт, замужняя медик не знала.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

— В настоящее время с задержанным производятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщает оренбургский СК.

Предполагаемого убийцу задержали в квартире, где он жил с родителями

Предполагаемого убийцу задержали в квартире, где он жил с родителями

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Что грозит тайному воздыхателю

По словам юриста, убийцу Елены Федоровой с большой вероятностью признают невменяемым из-за его психических расстройств. В таком случае ответственности за убийство 25-летней участковой он не понесет.

— Если экспертиза признает его невменяемым и установит, что в момент убийства он не понимал характера и степени общественной опасности своих действий и не руководил ими, то его освободят от ответственности с применением принудительных мер медицинского характера, — отмечает юрист Юлия Федотова. — Каких именно мер — зависит от тяжести заболевания.

Поликлиника

При входе во взрослую поликлинику № 3, где работала Елена, сразу же появился мемориал памяти, где горит свеча и стоит фотография доктора. Люди приносят туда цветы, причем как коллеги, так и пациенты.

Стихийный мемориал в поликлинике

Стихийный мемориал в поликлинике

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Цветы к мемориалу принес 88-летний пациент поликлиники, Виктор.

— Я смотрел телевизор и плакал. Я понять не мог, как так можно озвереть, чтобы девушку, которая шла спасать, может быть, такого, как я, и… ножом, — сквозь слезы делится эмоциями 88-летний пациент поликлиники Виктор Титаев. — Я — инвалид, живу с дочерью-инвалидом, вызываем врача на дом. Всегда приходит быстро, оказывает помощь. Я теперь лишний раз никогда [врачам] не позвоню, уж сыну лучше. Боль такая, как будто знал ее лично (плачет).

Поликлиника, где работала Елена Федорова

Поликлиника, где работала Елена Федорова

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Елена Федорова устроилась на работу в поликлинику сразу после окончания Оренбургского медицинского университета.

Елена окончила ОрГМУ в 2020 году

Елена окончила ОрГМУ в 2020 году

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Год назад медик вышла замуж, ее супруг работает на местном заводе. Пара мечтала о детях. Слухи о беременности погибшего врача наш собеседник, который предпочел остаться неизвестным, опроверг.

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова и главврач больницы выразили соболезнования родным и близким убитого врача.

— Коллектив потерял одного из лучших врачей объединения, грамотного, внимательного доктора. Выражаю искренние соболезнования родителям и родным Елены Федоровны. Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Ее трудолюбие, целеустремленность и высокий профессионализм навсегда останутся в наших сердцах. Со своей стороны мы окажем всю посильную помощь, — выражает соболезнования главный врач ГКБ им. Н. И. Пирогова Андрей Карпец.

В поликлинику продолжают нести цветы

В поликлинику продолжают нести цветы

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Коллеги Елены Федоровой собрали трогательное видео о ней.

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В июле вся страна следила за историей жестокого убийства 17-летней девушки в Новосибирске. Ревнивый 27-летний парень нанес своей 17-летней девушке не менее 15 ударов ножом посреди дороги. Знакомые девушки рассказали, что она не раз пыталась бросить его из-за патологической ревности и периодических побоев.

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