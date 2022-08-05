«Шла спасать, а сама не спаслась». Тайный воздыхатель жестоко зарезал
25-летнюю красавицу-врача
Рассказываем историю трагедии, которая потрясла всю страну
Молодого врача-терапевта жестоко зарезали в подъезде дома в Оренбурге. Туда 2 августа Елена Федорова приехала на вызов, подменяя коллегу. Тайный воздыхатель нанес девушке не меньше 30 ножевых ранений. Трагедия произошла между 14 и 15 часами, но на крики Елены о помощи никто не отозвался.
В поликлинике
30 ножевых
25-летняя Елена Федорова только вернулась из отпуска, который провела вместе с мужем на море. С новыми силами и, как всегда, в отличном настроении она пришла на работу. «Вежливая, энергичная, настоящее солнышко», — так ее описывают коллеги. Елена взяла вызовы коллеги, которая ушла в отпуск. Именно так в списке участкового терапевта оказался адрес: улица Волгоградская, 8.
На маршруте было несколько адресов. На первых вызовах Елена заходила в подъезды быстро, а вот на Волгоградской, 8 замешкалась, и вместе с ней в подъезд зашел посторонний человек. Елена должна была попасть к больной женщине, врача для которой вызвал сын. Живет пациентка на
— Я прихожу в поликлинику, а мне говорят, что Лену убили, что нет ее больше. Я сама второй год работаю, но таких людей, как она, у нас просто ни с кем не спутаешь. Это же солнце, свет, идеальный образ врача, на которого всем бы равняться, — рассказывает Елена Ершова, коллега Елены Федоровой по работе в поликлинике
«Я в этот дом одна не зайду теперь, страшно»
Дом на Волгоградской, 8 — обычная панельная пятиэтажка. Таких в Оренбурге много. По словам таксиста, за три дня он ездил на этот адрес раз 30.
— Сложно сказать, боятся люди пешком сюда идти или просто как на экскурсию ездят, но приезжают часто. Некоторые просят ждать, а даже в подъезд не заходят. Возвращаются, и обратно едем. Страх это или что — я не знаю, — говорит таксист Сергей.
На лавочке у дома сидит женщина лет семидесяти:
— Я в гости пришла, а тут такое случилось. Я в этот дом одна не зайду теперь, страшно.
На улице подходим к местным разного возраста. Нет тех, кто не знает подробностей трагедии.
Прощание
25-летняя Елена Федорова продолжила династию медиков. Мама погибшей — Ольга Баканач — тоже врач. К моргу на улице Монтажников, где проходило прощание, с цветами пришли сотни людей. Большинство знали погибшую, но некоторые, даже не знакомые с ней медики приехали поддержать семью из других городов. Сюда же приехал министр здравоохранения региона.
— Я приехала из другого города, потому что узнала о трагедии, — говорит сквозь слезы Татьяна. — Я пять лет участковый терапевт, правда, в другом городе. Сегодня села в автобус и приехала, цветы положила, помолилась за нее. Я так почувствовала. Это мой врачебный и человеческий долг... На кладбище не поеду, домой нужно, а то за меня тоже кто-то работает.
В полном зале люди разного возраста, слез не скрывают как мужчины, так и женщины. Близкие врача не пускают журналистов внутрь.
Убийца
Предполагаемого убийцу Елены Федоровой задержали 3 августа. И есть большая вероятность, что за решетку он не отправится.
Парня в очках и маске с камер видеонаблюдения у подъезда на Волгоградской искал весь Оренбург. Он чуть не стал жертвой самосуда. СК возбудил уголовное дело, а ход расследования взял под контроль лично глава ведомства Александр Бастрыкин.
28-летнего парня нашли в его квартире на улице Володарского, где он жил вместе с родителями. Сейчас его передали следствию для дальнейших разбирательств.
По словам соседей, парень — инвалид II группы, психически нездоров. Он увидел Елену в соцсетях и безответно влюбился в нее. О тайном воздыхателе, который несколько месяцев за ней следил, но не шел на контакт, замужняя медик не знала.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
— В настоящее время с задержанным производятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщает оренбургский СК.
Что грозит тайному воздыхателю
По словам юриста, убийцу Елены Федоровой с большой вероятностью признают невменяемым из-за его психических расстройств. В таком случае ответственности за убийство
— Если экспертиза признает его невменяемым и установит, что в момент убийства он не понимал характера и степени общественной опасности своих действий и не руководил ими, то его освободят от ответственности с применением принудительных мер медицинского характера, — отмечает юрист Юлия Федотова. — Каких именно мер — зависит от тяжести заболевания.
Поликлиника
При входе во взрослую поликлинику
Цветы к мемориалу принес
— Я смотрел телевизор и плакал. Я понять не мог, как так можно озвереть, чтобы девушку, которая шла спасать, может быть, такого, как я, и… ножом, — сквозь слезы делится эмоциями
Елена Федорова устроилась на работу в поликлинику сразу после окончания Оренбургского медицинского университета.
Год назад медик вышла замуж, ее супруг работает на местном заводе. Пара мечтала о детях. Слухи о беременности погибшего врача наш собеседник, который предпочел остаться неизвестным, опроверг.
Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова и главврач больницы выразили соболезнования родным и близким убитого врача.
— Коллектив потерял одного из лучших врачей объединения, грамотного, внимательного доктора. Выражаю искренние соболезнования родителям и родным Елены Федоровны. Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Ее трудолюбие, целеустремленность и высокий профессионализм навсегда останутся в наших сердцах. Со своей стороны мы окажем всю посильную помощь, — выражает соболезнования главный врач ГКБ
Коллеги Елены Федоровой собрали трогательное видео о ней.
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