Почти мужчины, но еще женщины: система не знает, в какую колонию отправить двух трансгендеров, получивших срок

Андрей и Кирилл (мы будем писать о них в мужском роде, потому что они чувствуют и считают себя именно мужчинами. — Прим. ред.) говорят, что на преступление их толкнуло желание заработать денег на операцию по смене пола. На днях суд вынес приговор — каждый из них получил реальный срок. И теперь система не знает, куда отправлять молодых людей, — в женскую колонию или мужскую.
Делали закладки, чтобы накопить на операцию
Андрей и Кирилл родились девочками, и оба, по их словам, достаточно рано поняли, что не идентифицируют себя с женщинами. Когда они стали совершеннолетними, начали менять свою внешность: начиная от коротких стрижек и приема гормонов, заканчивая некоторыми пластическими операциями, которые позволяют еще больше приблизить себя к желаемому полу. Оба прошли врачебную комиссию, в составе которой психиатры, сексологи, эндокринологи. И оба получили медицинские справки, подтверждающие, что они трансгендеры (ранее мы писали, что нужно сделать, чтобы в России официально сменить пол. — Прим. ред.).
Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности или гендерного выражения человека с полом, присвоенным при рождении.
Оба молодых человека получили новые паспорта, в которых были не только изменены фамилия, имя и отчество, но также был изменен гендерный маркер. Оба по документам официально стали мужчинами. Но пол юноши успели сменить не до конца, физически они всё еще оставались женщинами. На пластическую операцию по окончательной смене пола требовались большие деньги, которых у
Уже через несколько недель их задержали полицейские и посадили в СИЗО. Выяснилось, что, хоть по документам, да и внешне — это мужчины, по половым признакам они по-прежнему еще женщины. Как сообщил источник 76.RU, сотрудники УФСИН просто не знали, что с ними делать и куда их девать, поскольку столкнулись с таким впервые.
Кирилла и Андрея обвиняли в распространении наркотиков в крупном размере.
В итоге Андрея и Кирилла посадили в одиночные камеры, в которых они провели почти год, пока длились судебные заседания.
Насмешки и пошлые шутки
В зале суда до начала оглашения приговора нам удалось пообщаться с молодыми людьми. Они и правда выглядят как парни, у них низкие мужские голоса. Разве что Кирилла немного выдает мягкое, как будто бы детское лицо и низкий рост. Оба переживали: что будет с ними, если они попадут в тюрьму. Обвинительный приговор для Кирилла и Андрея означает, что их отправят в мужскую колонию, поскольку в паспортах указан именно этот пол.
— Сложно сказать, какое нам дадут наказание. Мы не знаем, на что рассчитывать. Уже просто устали от этого. Очень долгое томительное ожидание. Мы в СИЗО уже девять месяцев. Но, конечно, хотелось бы надеяться на лучшее, — говорит Кирилл.
И Кирилла, и Андрея пришли поддержать родственники. Парни говорят, что родные были в курсе всех изменений, которые с ними происходили. Да и вообще они оба сами никогда не скрывали, что хотят стать мужчинами. У Андрея в суд пришли мама и папа, у Кирилла — папа, бабушка и тетя. С тетей, говорит Кирилл, у него особенно близкие отношения.
Хоть Андрея и Кирилла в СИЗО посадили в одиночные камеры для их же безопасности, это не спасло их от пренебрежения и осуждения со стороны других подозреваемых.
— Отношение предвзятое, если не сказать хуже. Были и насмешки, и неуместные пошлые шутки. То есть открытой агрессии не было, но пренебрежение присутствовало, — признается Кирилл. — Это несколько напрягает и удивляет, если учесть, что мы никого не убили и не изнасиловали. Даже к таким людям почему-то отношение в тюрьме более приемлемое.
В жизни же ни Кирилл, ни Андрей не сталкивались с особой агрессией. Андрей спокойно учился в вузе, работал. О том, что он трансгендер, знают только близкие друзья. Остальных же он просто не посвящал в свою личную жизнь.
— Поймите, я решился на этот шаг не для того, чтобы всем рассказывать, что я трансгендер. А для того, чтобы начать новую жизнь как мужчина, — говорит Андрей. — Я не успел полностью сменить пол, но готов был идти до конца.
Кирилл уточняет, что просто исключал из своей жизни людей, которые несли негатив.
Нет условий для содержания «таких» людей
Условия содержания, признаются парни, были более-менее приемлемыми. Но за них пришлось сражаться с администрацией и отвоевывать свое право на комфортное существование. Родители Кирилла и Андрея обращались в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека по Ярославской области Сергею Бабуркину. В итоге именно Сергей Бабуркин принимал участие в судьбе молодых людей и пытался защитить их права в СИЗО.
— На последнем слове я говорил, что ни для меня, ни для моего друга нет надлежащих условий содержания. Потому что СИЗО-1 отказал в том, чтобы оставить нас на весь срок на своей территории, то есть единственный наш вариант — это колония. А там, сами понимаете… нет условий для содержания «таких» людей, — говорит Кирилл.
Что решил суд
Адвокаты Андрея и Кирилла говорили, что юношами двигало только желание исполнить мечту и что они планировали прекратить распространять наркотики, как только бы заработали нужную сумму. Их целью были деньги на операцию по смене пола.
— Дело, конечно, необычное, но статью-то никто не отменял. У нас по закону наказание за подобное правонарушение — от 10 до 20 лет колонии. Но мы рассчитываем, что суд все-таки смягчит приговор и назначит менее 10 лет общего режима. В принципе, и прокуратура просила менее 10 лет. Конечно, самое лучшее, если суд будет снисходителен и даст условный срок, но это очень маловероятно, — рассказали перед началом заседания адвокаты подсудимых.
Чтение приговора заняло шесть часов. Обоих парней суд отправил в колонию.
— Подсудимому с одним эпизодом суд назначил 4,1 года колонии общего режима, подсудимому с тремя эпизодами — 5,2 колонии общего режима, — рассказали в Дзержинском суде Ярославля.
Адвокаты осужденных говорят, что решение суда было ожидаемым.
— Возможно, мы будем добиваться того, чтобы пересмотрели и снизили сроки заключения. Но на данный момент первостепенная задача — добиться того, чтобы они остались отбывать весь срок в СИЗО, — рассказал адвокат Олег Андреев.
Как нам стало известно, у сотрудников УФСИН на руках есть медицинская экспертиза, в которой указано, что оба юноши фактически женщины. Как сообщил источник 76.RU, «все всё прекрасно понимают, но боятся взять на себя ответственность за решение, где будут отбывать наказание Андрей и Кирилл».
Мы несколько раз достаточно подробно освещали проблемы, с которыми приходится сталкиваться трансгендерам. Например, большой резонанс вызвала история ярославца, который родился женщиной, но мечтал стать мужчиной. Он подробно рассказал о том, во что превратилась его жизнь, когда окружающие узнали, что он — трансгендер. Кроме того, мы публиковали онлайн-дневник девушки-трансгендера из Ярославля, которая подробно рассказывала, как меняет пол с мужского на женский.