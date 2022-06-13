Почти мужчины, но еще женщины: система не знает, в какую колонию отправить двух трансгендеров, получивших срок

Уже через несколько недель их задержали полицейские и посадили в СИЗО. Выяснилось, что, хоть по документам, да и внешне — это мужчины, по половым признакам они по-прежнему еще женщины. Как сообщил источник 76.RU, сотрудники УФСИН просто не знали, что с ними делать и куда их девать, поскольку столкнулись с таким впервые.



Кирилла и Андрея обвиняли в распространении наркотиков в крупном размере.

В итоге Андрея и Кирилла посадили в одиночные камеры, в которых они провели почти год, пока длились судебные заседания.

