«У него было странное хобби — коллекционировал ножи». Что известно о пятикласснике, который убил друга в Нижнем Новгороде

На ступеньках и стенах подъезда девятиэтажки в Нижнем Новгороде всё еще видны следы крови. Накануне здесь убили 12-летнего мальчика, на его теле было с десяток колотых ран. Подозреваемый — его ровесник, с которым они за несколько секунд до трагедии попрощались, пожав друг другу руки.

Близкие рассказывают, что у предполагаемого маленького убийцы было странное хобби — коллекционирование ножей. В этой истории разбирался корреспондент NN.RU.

