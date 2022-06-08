«У него было странное хобби — коллекционировал ножи». Что известно о пятикласснике, который убил друга в Нижнем Новгороде

На ступеньках и стенах подъезда девятиэтажки в Нижнем Новгороде всё еще видны следы крови. Накануне здесь убили 12-летнего мальчика, на его теле было с десяток колотых ран. Подозреваемый — его ровесник, с которым они за несколько секунд до трагедии попрощались, пожав друг другу руки.
Близкие рассказывают, что у предполагаемого маленького убийцы было странное хобби — коллекционирование ножей. В этой истории разбирался корреспондент NN.RU.
Не дошел до квартиры один этаж
Около подъезда, перепачканного кровью, стоит мужчина в белой майке и мутным взглядом смотрит на прислонившегося к опоре пожилого мужчину в широких темных очках. Это отчим и дедушка убитого 12-летнего Антона Крылова (имя изменено. — Прим. ред.).
— Мать забеспокоилась, почему давно он не идет. Побежала его встречать, а он здесь [в подъезде] лежит, — говорит родственник.
На записи с камеры домофона видно, как за несколько минут до смерти Антон жал руку предполагаемому убийце. После этого Антон зашел в подъезд, а Василий пошел за ним.
До своей квартиры мальчик не дошел всего лишь один этаж.
«Был задирист и мало с кем общался
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Предполагаемый убийца — 13-летний Василий Смирнов (имя изменено. — Прим. ред.) — живет в доме через дорогу. «Год назад Антон учился с ним в одной школе», — скупо говорит отчим убитого мальчика. Шатаясь, он заходит в подъезд вместе с дедушкой убитого. Они садятся на корточки и начинают рыдать.
— Увлекался видеоиграми, а мать ему покупала ножи. У них всегда были ножи, целая полка ножей, — рассказывают знакомые о Смирнове.
Они же утверждают, что мальчик заикался, был задирист и мало с кем общался. Как сообщает близкий к силовикам канал «Опер пишет...», ребенок состоял на учете у психиатра.
— Мама положительная, папа инвалид, нигде не работает, на костылях передвигается, — рассказывает соседка Татьяна Ананьевна о Смирновых. С ее слов, семья из театральной среды. У Васи есть взрослый брат и сестра. Раньше Антон и Вася крепко дружили. Их часто можно было увидеть, качающимися на детской площадке.
Один из знакомых Антона (тоже ребенок) рассказал NN.RU об их взаимоотношениях с Васей.
— Они резко начали ссориться, чуть ли не до драки. Антон мне говорил, что он не хотел с ним общаться. Вася же всё время навязывался, — рассказывает одноклассник убитого. Он вспоминает, как неделю назад они с Антоном пересеклись с Василием. И бывшие товарищи чуть не сцепились. В чем была причина очередной ссоры — мальчик уже не помнит.
«В шоке от случившегося»
В школе рассказывают, что Антон учился в пятом классе на пять и четыре. Был всегда опрятным, хорошо ладил со сверстниками.
— Он был вежлив с учителями и взрослыми, добросовестно выполнял все поручения. Сейчас мы все в шоке от случившегося, — рассказал сотрудник школы, в которую последний год ходил Крылов.
В школе, которую посещал подозреваемый, о случившемся говорить не пожелали. Директор лишь сказала, что «ведутся следственные действия» и никаких комментариев давать она не может.
Корреспондент NN.RU спросил у нижегородского психиатра Петра Лацплеса, занимающегося с трудными детьми, могли ли стать видеоигры и странное увлечение ножами причиной случившейся трагедии.
— Излишнее увлечение чем-либо, в том числе видеоиграми в подростковом возрасте, может пагубно влиять на психику. Но это только один из факторов, который можно учитывать. Окончательный вывод может делать лишь специалист, который с ребенком работает, — рассказал психиатр NN.RU.
Василия Смирнова смогли опознать по камере видеонаблюдения. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас подозреваемый мальчик находится в центре изоляции несовершеннолетних правонарушителей.