Ущерб более миллиона: сибиряк получил 3 года условно за незаконную охоту в заказнике

В конце 2017 года несколько товарищей-охотников, один из которых — депутат Заксобрания НСО Николай Мочалин, поймали с незаконно убитым лосем. Уголовное дело сначала возбудили, а затем прекратили. НГС попытался поговорить с самим депутатом по поводу этой истории, однако он начал материться и бросил трубку.