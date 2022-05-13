Ущерб более миллиона: сибиряк получил
3 года условно за незаконную охоту в заказнике
Он убил
В законную силу вступил приговор Куйбышевского районного суда в отношении 64-летнего жителя Северного района Новосибирской области. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота на особо охраняемой природной территории с применением механического транспортного средства с причинением особо крупного ущерба).
— Судом установлено, что Степанов с ноября 2021 года по январь 2022 года на территории государственного природного заказника «Северный» Новосибирской области и в общедоступных охотничьих угодьях в районе урочища «Масарга» без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, передвигаясь на гусеничном транспортере (тягаче) ГАЗ-71, расставлял капканы, — сообщили в областной прокуратуре.
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Суд приговорил сибиряка к 3 годам лишения свободы условно. В пользу Российской Федерации с осужденного уже взыскали ущерб. На его имущество наложили арест и направили его в счет погашения гражданского иска.
В конце 2017 года несколько товарищей-охотников, один из которых — депутат Заксобрания НСО Николай Мочалин, поймали с незаконно убитым лосем. Уголовное дело сначала возбудили, а затем прекратили. НГС попытался поговорить с самим депутатом по поводу этой истории, однако он начал материться и бросил трубку.