«Остался должен 600 тысяч, коллега — миллион»: стажировка в успешной фирме заканчивалась кредитом на сотни тысяч рублей

Первым на связь с редакцией вышел красноярец Александр Колесников. Ему 27 лет. До этой истории он работал в нескольких банках, считая себя подкованным в плане финансов человеком. Желая поменять работу, он разместил в интернете резюме и почти сразу получил отклик от компании «Гранд групп». Александра пригласили на должность «помощника руководителя» с зарплатой в 40–50 тысяч рублей в месяц.



У «Гранд групп» есть сайт в интернете, где написано, что компания оказывает «широкий спектр услуг для бизнеса, включая подготовку бизнес-документации, консалтинговые, образовательные, а также другие услуги». На деле же пришедшим людям говорят о перспективе совсем другой работы.



— Пришел на собеседование, они сняли копии с паспорта, ИНН и СНИЛС, как положено при трудоустройстве. Мне определили рабочее место, выделили наставника, который показывал на приходящих людей и говорил: это предприниматели, которым мы оказываем разные услуги. Одной из услуг было консультирование по инвестициям на бирже, и на этом был основной акцент. Мне говорили, чтобы я научился инвестировать сам — как без этого я буду консультировать других? — рассказал о начале стажировки пострадавший.