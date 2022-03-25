«Остался должен 600 тысяч, коллега — миллион»: стажировка в успешной фирме заканчивалась кредитом на сотни тысяч рублей

Читатели NGS24.RU сообщили о новом массовом виде мошенничества — пострадавшие сами приносили в офис компании крупные суммы денег в надежде получить прибыль и отбить вложения. Все они до этого разместили резюме на портале по поиску работы и получили приглашения на собеседование в крупную консалтинговую фирму. Теперь люди объединяются и пишут заявления в полицию, а фирма продолжает набирать персонал — в этом лично убедилась корреспондент Татьяна Стриганова.
Звали в гости и уговаривали взять кредит
Первым на связь с редакцией вышел красноярец Александр Колесников. Ему 27 лет. До этой истории он работал в нескольких банках, считая себя подкованным в плане финансов человеком. Желая поменять работу, он разместил в интернете резюме и почти сразу получил отклик от компании «Гранд групп». Александра пригласили на должность «помощника руководителя» с зарплатой в 40–50 тысяч рублей в месяц.
У «Гранд групп» есть сайт в интернете, где написано, что компания оказывает «широкий спектр услуг для бизнеса, включая подготовку бизнес-документации, консалтинговые, образовательные, а также другие услуги». На деле же пришедшим людям говорят о перспективе совсем другой работы.
— Пришел на собеседование, они сняли копии с паспорта, ИНН и СНИЛС, как положено при трудоустройстве. Мне определили рабочее место, выделили наставника, который показывал на приходящих людей и говорил: это предприниматели, которым мы оказываем разные услуги. Одной из услуг было консультирование по инвестициям на бирже, и на этом был основной акцент. Мне говорили, чтобы я научился инвестировать сам — как без этого я буду консультировать других? — рассказал о начале стажировки пострадавший.
По словам Александра, обучать игре на бирже начинают с демосчета, где с ходу ученик показывает отличный результат — сумма вложений за месяц увеличивается на 20%, а то и больше. То же самое происходит и с первыми реальными вложениями. Александр принес 150 тысяч рублей из своих накоплений, и они тоже показали хорошую доходность. Только на деле все эти «успешные графики» оказались фикцией, а вывести вложенное никто не смог.
— Как вам проще объяснить: есть настоящие деньги, а есть поддельные, есть настоящие сайты, а есть поддельные. Так же и с биржами, на которых люди покупают доллары и продают. Так вот, у них этот сайт поддельный, а выглядит как настоящий. Всё очень детализировано — и графики, и прибыль/убыток. И поначалу на этом сайте показываются очень хорошие результаты, что в итоге меня подкупило принести больше денег — настолько это было убедительно. От первого знакомства до кредита на 600 тысяч прошло не более месяца, — вспоминает Колесников.
В офисе с Александром работали несколько сотрудников — Ильдар, Артур и Давид. Пострадавший вспоминает, что во время стажировки они старались подружиться с ним — звали в гости, выпить, рассказывали о своем опыте, мечтах и так далее, а заодно уговаривали взять кредит. Как Колесников выяснил уже в полиции, у сотрудника по имени Артур на самом деле вообще другое имя.
Запрещали говорить по телефону
Другая пострадавшая, Евгения Я., решилась на вложение только 100 тысяч рублей (и то часть суммы она взяла в кредит), потому что с самого начала чувствовала подвох.
— Мне сразу бросился в глаза постоянный поток людей, которые приходят на собеседование. Начиная от
По ее словам, прошедших собеседование сажают в большую комнату на стажировку. Расслышать можно только голос наставника. Все остальные голоса заглушает громкий звук телевизора, по которому идут международные новости экономики.
— Мне пояснили, что в компании есть два крупных аналитика: Артур Александрович и Иван Хакимович. Позже выяснилось, что у них вообще другие имена и отчества. Но «картинка» подкупает: тот же монитор Apple у аналитика, вложились в обстановку, — резюмировала Евгения.
Еще одной пострадавшей после стажировки в «Гранд групп» пришлось уехать в небольшой поселок в 400 километрах от Красноярска. Но от кредита в миллион рублей не скроешься.
— Мне аналитик Денис составил план на пять лет. Показал, сколько я смогу зарабатывать, сколько буду снимать и так далее. Получалось, что все кредиты мы погасим через 4 месяца и дальше будем идти уже по плану. Как тут не поверишь? Неладное я заподозрила только, когда в интернете увидела отзывы об этой компании. Мы поссорились с мужем, потому что у нас ведь еще ипотека есть, которую мы гасили с его пенсионной карточки. Но он узнал о кредитах других и карточку забрал, — поделилась пострадавшая.
Никаких расписок в получении денег, договоров брокерского обслуживания в «Гранд групп» с пострадавшими не заключали. У Елены есть договор «на софинансирование», но она считает его филькиной грамотой.
Переехали и поменяли название
К концу прошлого года офис закрылся, но «аналитики» не прекратили работу. Пару месяцев назад они переехали на новое место, сменив название. Теперь фирма называется «Союз Эксперт» и расположена в бизнес-центре. Если посмотреть сайты обеих фирм, можно найти много общего. В «Союз Эксперт» утверждается, что их консультанты работали в крупнейших компаниях страны и мира — «Прайсватерхаускуперс», «Газпром», есть в фирме якобы и эксперты из МГУ имени Ломоносова и ФССП России.
Новый офис, довольно просторный, расположен на третьем этаже бизнес-центра. Вывески нет, но меня встретил приветливый парень чуть за 20. Легенду пришлось придумывать на ходу.
— Вы на стажировку или собеседование?
— На стажировку…
— Вам звонили?
— Да.
— Давайте я вас провожу. Проходите на ресепшен, вас пригласят далее.
Парню на ресепшен я представилась вымышленным именем и сразу обратила внимание на громкий звук от телевизоров. В холле он еще не так орал, как в следующих комнатах для «стажировок». Просидев с минуту в холле, я решила уйти — всё-таки на полноценный эксперимент мне нужно было не меньше недели.
Есть ли шанс у пострадавших вернуть деньги?
Все герои нашего материала написали заявления в полицию. В Красноярске их уже не меньше десяти. В УМВД по Красноярску факт получения заявлений подтвердили, последнее написано на прошлой неделе. Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 3 — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Наказание варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до 6 лет. Оперативники выясняют круг лиц, которые причастны к преступлению.
Адвокат Сергей Напольских считает, что даже при отсутствии у пострадавших каких-либо документов о передаче денег перспектива их вернуть и наказать виновных есть.
— Возбуждение уголовного дела по мошенничеству само по себе ни о чём не говорит, пока не будет установлено виновное лицо. Когда оно будет установлено, появится шанс, во-первых, наказать, во-вторых, получить свои деньги. Надо разобраться, что это за платформа и каким методом шли переводы. Если это банковский перевод, а не система электронных кошельков безымянных, то есть возможность проследить цепочку. Ну и число потерпевших играет роль: чем их больше, тем быстрее будет двигаться дело, — резюмировал адвокат.