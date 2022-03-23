«Меня мурыжили в автосалоне 8 часов»: пенсионер получил миллионный долг вместо машины

65-летний екатеринбуржец Валерий Дробышев обратился в автосалон, чтобы приобрести машину Great Wall Hover за полмиллиона рублей. В итоге ему навязали кредит на те самые 500 тысяч, к тому же без предупреждения взяли 300 тысяч за дополнительное оборудование.
Из-за того, что пенсионер не смог платить по кредиту, спустя почти год он лишился машины. Ее увез на эвакуаторе представитель службы безопасности банка.
После многочисленных обращений в полицию, прокуратуру и суд мужчина рассказал о своей проблеме редакции Е1.RU. Только после этого он добился компенсации и возврата денег. Рассказываем подробно историю с удачным концом.
Хотел, чтобы поскорее всё закончилось
В декабре 2020 года Валерий Дробышев пришел в автосалон. С собой у него было 300 тысяч рублей наличными. После консультации с менеджером его выбор пал на китайский автомобиль Great Wall Hover за полмиллиона. Для покупки машины нужно было оформить кредит.
— Меня отправили в кредитный отдел, там сидела девушка — то ли сотрудник банка, то ли автосалона, — вспоминает Валерий Иванович. — Я сообщил свои условия: готов выплачивать в месяц пять тысяч рублей, потому что единственный доход у меня — пенсия в десять тысяч. Они сказали, что учтут мои пожелания при отправке заявок в банки, и отправили ожидать в холл. Уже ближе к вечеру меня пригласили в кабинет и показали листочек, где были указаны ложные сведения о моих доходах.
Судя по этому листочку, общий доход Валерия Ивановича составлял 100 тысяч: якобы он сдает квартиру, работает на одном месте 40 лет и получает пенсию. Правдой из всего этого была только пенсия. Мужчина засомневался, но сотрудница автосалона убедила его, что это всего лишь формальность. Банк не попросил никакого документального подтверждения.
— Далее меня отвели к старшему менеджеру, который сказал, что нужно внести оплату и подписать документы, — рассказывает пенсионер. — Меня мурыжили в салоне восемь часов, а я незадолго до этого тяжело перенес коронавирус. Хотел, чтобы поскорее уже всё закончилось, и я уехал на своей машине. Поэтому подписал всё, что они дали. Но салон уже закрывался, а потому в тот день я только успел увидеть машину издалека.
Выдали поддельную копию
Позднее выяснилось, что внесенные 300 тысяч пошли на оплату дополнительного оборудования и договора «АВТОУверенность» (он позволяет погасить задолженность по кредиту за счет продажи транспортного средства). Плюс к тому, в течение пяти лет Валерий Иванович должен был выплатить 800 тысяч рублей. Мужчине выдали копию ПТС и пачку документов, даже не позволив осмотреть автомобиль.
Также выяснилось, что копия паспорта транспортного средства изначально была поддельной.
— 23 декабря я по договору купли-продажи стал собственником машины, а через шесть дней получил оригинал ПТС, в котором было указано, что сделка прошла 24 декабря, — рассказывает Валерий Иванович. — Получается, что изначально мне выдали поддельную копию. По факту машина не принадлежала салону, хотя ранее мне показывали копию ПТС, из которой следовало, что они приобрели авто у прежнего владельца еще
Угнали машину без права на арест
Валерий Иванович смог заплатить по кредиту только в самый первый раз. Он должен был вносить по 10 тысяч рублей, то есть всю пенсию целиком. Начиная со второго месяца платить пенсионер был уже не в состоянии в итоге вовсе перестал вносить деньги.
А в конце ноября 2021 года Валерию Ивановичу соседи сообщили, что машину собираются эвакуировать.
— Я запрыгнул за руль и заблокировал двери, когда автомобиль уже стоял на эвакуаторе. Ко мне подошел человек и сказал, что он сотрудник службы безопасности «Экспобанка» и машина будет перемещена на их стоянку, — вспоминает пенсионер. — Я попросил предоставить документы — удостоверение личности и постановление об аресте.
Валерий Иванович позвонил в полицию по номеру 102. Через полчаса приехали сотрудники ДПС, посмотрели документы у представителя банка. Пенсионер также показал свидетельство о регистрации автомобиля. Инспектор заявил, что если сейчас машину эвакуируют, то будет зафиксирован угон. Также сотрудник ГИБДД поинтересовался, был ли автомобиль арестован.
— На тот момент не было вынесено определение, что машина находится в аресте, — рассказал Валерий Иванович. — Сотрудник ДПС отправил нас в отдел полиции, где я написал заявление об угоне. В дежурную часть зашел представитель банка, пошептался с полицейскими, а я сел писать заявление. Далее сказали: можете следовать домой, будут разбираться. Я спросил: на каком основании машину угоняют, если нет ареста? Конкретного ответа не было. Я вышел из полиции, смотрю — эвакуатора и моей машины уже нет.
В автомобиле были деньги, документы и ключи от квартиры пенсионера. Через несколько дней поступил звонок: банк выдвинул условия, что готов отдать личные вещи, если Валерий Иванович отдаст ключи от машины. Звонивший уточнил, что автомобиль находится на стоянке банка.
— Когда я приехал по указанному адресу, машины там не было. Хозяин сообщил, что к нему приходят за автомобилями уже не в первый раз, — говорит пенсионер.
В феврале 2022 года Валерий Иванович обратился за помощью в редакцию E1.RU. Мы связались с автосалоном. Руслан, который представился коммерческим директором, предложил «закрыть вопрос» на встрече. Как вспоминает пенсионер, с ним общались не так обходительно, когда он приходил один с требованиями вернуть деньги.
— Очень нехорошая ситуация получилась. Очень жалко, что дедушке пришлось год так мучиться. Нам сейчас и так несладко, клиентов очень мало, портить репутацию не хотим. Мы готовы полностью всё уладить. Сотрудники, которые оформляли эту сделку, здесь давно уже не работают, — прокомментировал ситуацию Руслан.
Было решено, что автосалон вернет 300 тысяч, которые внес пенсионер, плюс выплатит ему компенсацию морального ущерба в 20 тысяч рублей, а также закроет долг перед банком (на тот момент — 467 тысяч рублей). Спустя неделю, уже на второй встрече (в которой участвовал и корреспондент E1.RU), компания принесла свои извинения и выплатила моральный ущерб.