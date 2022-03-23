«Меня мурыжили в автосалоне 8 часов»: пенсионер получил миллионный долг вместо машины

65-летний екатеринбуржец Валерий Дробышев обратился в автосалон, чтобы приобрести машину Great Wall Hover за полмиллиона рублей. В итоге ему навязали кредит на те самые 500 тысяч, к тому же без предупреждения взяли 300 тысяч за дополнительное оборудование.



Из-за того, что пенсионер не смог платить по кредиту, спустя почти год он лишился машины. Ее увез на эвакуаторе представитель службы безопасности банка.

После многочисленных обращений в полицию, прокуратуру и суд мужчина рассказал о своей проблеме редакции Е1.RU. Только после этого он добился компенсации и возврата денег. Рассказываем подробно историю с удачным концом.