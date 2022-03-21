Телефонные мошенники стали пугать россиян санкциями и предлагать кредиты по низким ставкам

Телефонные мошенники теперь всё чаще играют на страхе жертв о блокировках карт западных платежных систем. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сообщения о таких случаях уже приходят из разных регионов страны.
В новых сценариях разговоров незнакомцы, называющие себя представителями банков, пугают либо отключением российских кредитных организаций от системы SWIFT, либо якобы предстоящим запретом на снятие наличных со счетов. Иногда мошенники также предлагают успеть взять кредит по низкой процентной ставке, пока она не взлетела.
Начав с актуальной повестки, злоумышленники выводят диалог на привычные по старым схемам переводы на другие счета. Кого-то они смогли убедить взять кредит и перевести его на «безопасный антикризисный» счет, кому-то помогали сделать перевод, узнавая полные данные карты и приходящие в SMS одноразовые пароли.
По всем зарегистрированным заявлениям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», отметила Ирина Волк.
— Если вам звонит человек, представляется сотрудником кредитно-финансовой организации и сообщает о текущих либо грядущих проблемах, единственное верное решение — положить трубку и перезвонить в банк по его официальному номеру, а еще лучше — прийти в офис лично, — рекомендуют в МВД. — Никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону реквизиты вашей банковской карты, код на ее обратной стороне, PIN-код для банкомата, логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте банка, а также приходящие в SMS пароли для подтверждения операций.
СЮЖЕТ
Также в полиции предостерегают от оформления онлайн-кредитов и совершения переводов под влиянием звонков от неизвестных. Если же это всё-таки произошло, нужно сразу сообщить о случившемся в правоохранительные органы.