Телефонные мошенники стали пугать россиян санкциями и предлагать кредиты по низким ставкам

Телефонные мошенники теперь всё чаще играют на страхе жертв о блокировках карт западных платежных систем. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сообщения о таких случаях уже приходят из разных регионов страны.

В новых сценариях разговоров незнакомцы, называющие себя представителями банков, пугают либо отключением российских кредитных организаций от системы SWIFT, либо якобы предстоящим запретом на снятие наличных со счетов. Иногда мошенники также предлагают успеть взять кредит по низкой процентной ставке, пока она не взлетела.