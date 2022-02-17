«Убью тебя, чтобы не мучилась»: почему охотник застрелил любимую жену, прикованную к постели

Воскресным днем, 13 февраля, небольшой город Среднеуральск под Екатеринбургом потрясла новость о пенсионере, открывшем стрельбу по прохожим. Вскоре полиция развеяла слухи: выстрелов было два, оба в квартире. 67-летний Виктор Меньшиков застрелил собственную супругу Наталью из охотничьего ружья. После этого он заботливо накрыл тело жены одеялом и возложил букет цветов.



Больше 60 правоохранителей оцепили район и два часа вели переговоры со стрелком. По словам знакомых, Меньшиков хотел после убийства Натальи покончить с собой. В итоге он все-таки добровольно сдался полиции.

