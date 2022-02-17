«Убью тебя, чтобы не мучилась»: почему охотник застрелил любимую жену, прикованную к постели

Воскресным днем, 13 февраля, небольшой город Среднеуральск под Екатеринбургом потрясла новость о пенсионере, открывшем стрельбу по прохожим. Вскоре полиция развеяла слухи: выстрелов было два, оба в квартире. 67-летний Виктор Меньшиков застрелил собственную супругу Наталью из охотничьего ружья. После этого он заботливо накрыл тело жены одеялом и возложил букет цветов.
Больше 60 правоохранителей оцепили район и два часа вели переговоры со стрелком. По словам знакомых, Меньшиков хотел после убийства Натальи покончить с собой. В итоге он все-таки добровольно сдался полиции.
Силовики предполагают, что причиной трагедии стал бытовой конфликт — Виктор был сильно пьян, когда открыл стрельбу. Знакомые семьи уверены, что это история большой любви — муж пожалел супругу, прикованную к постели после инсульта. Близкие говорят, что после приступа у Натальи начались осложнения, она не только не могла больше ходить, 65-летняя женщина стала «как маленький ребенок».
— Наташа последние дни лежала. Никого не узнавала. Как я понял от его друга, там была такая ситуация... «Чтобы ты не мучилась, я тебя убью и сам застрелюсь», — рассказал Валерий, бывший коллега погибшей, он вместе с Натальей 15 лет трудился на ЖБИ. — Я бы никогда не подумал, что такое может произойти.
Виктор был профессиональным токарем, любил охоту и свою семью. Знакомые говорят, что, когда жена заболела, он бережно ухаживал за ней. Но еще задолго до инсульта сын Натальи и Виктора погиб в аварии.
— Они потеряли сына в автокатастрофе. Это было давно, но с тех пор... Понимаете, люди потеряли цель жизни. У них остался внук, они их навещали, но цели уже не было. А потом Наталья заболела, — объясняет Дмитрий. — Кажется, в январе. У нее случилось что-то с мозгом. Виктор ее выхаживал. Он возил ее в мозговой центр для лечения и диагностики, он боролся за нее.
Мнения о том, часто ли Виктор пил, у знакомых расходятся. Но абсолютно все описывают его как адекватного человека.
— Не выдержал всего, что на них с женой свалилось. А что касается ружья — то он увлекался рыбалкой, ходил на охоту. Уток стрелял. Лицензия, регистрация — там всё было законно, — уверен один из друзей семьи. — Но ни разу не было такого, чтобы он хватался за оружие или направлял его на людей. Никогда.
Трагедию можно было предотвратить?
Врач-геронтопсихиатр Мария Гантман защитила кандидатскую диссертацию как раз на тему депрессивных и когнитивных расстройств у пожилых людей, которые ухаживают за сложными пациентами. С точки зрения психологии Виктор Меньшиков переживал тяжелейший эпизод.
— Бывает, что в подобных ситуациях люди не справляются со своим поведением. Бьют, привязывают — такое насилие чаще встречается, — объясняет Мария Гантман. — И молодые люди, которые оказываются в подобной ситуации, не знают, что делать. А пожилому человеку еще и физически тяжелее. Но вообще это общая проблема.
Помощь людям вроде Виктора могут оказать социальные службы. Но их функционал ограничен. И не все пенсионеры догадываются, что вообще могут обратиться в соцзащиту. И что могут получать социальные выплаты.
— У нас человеку особо помощи никто не предлагает. Если он придет в соцзащиту и скажет, что один ухаживает за женой, как правило, ему ответят, что могут три раза в неделю принести продукты. Покажут прейскурант услуг: за столько-то помыть окно или подстричь ногти. Но никто не будет прикладывать интеллект к тому, чтобы построить маршрут [оказания помощи]: а как человек себя чувствует, справляется ли он, нужно ли научить чему-то, подстраховать, — добавляет врач-геронтопсихиатр. — Такого совершенно нет. И сам объем помощи [соцзащиты] часто очень маленький. Нет такого, что показателем работы будет то, что все пожилые люди на участке себя хорошо чувствуют. Обратились за услугой — оказали. А кто там дома лежит, никто не выясняет.
В странах, где уровень социальной защиты пожилых людей выше, семьям вроде Меньшиковых помогают координаторы. Там созданы специальные алгоритмы для этого.
— Вообще на государственном уровне должны быть алгоритмы помощи таким людям, которые попадают в тяжелую ситуацию. В странах, где в это вкладываются деньги, есть понятие координатора. Человека, который смотрит, какие у пациента с тяжелым диагнозом условия. Какая помощь нужна семье: может, нужно забрать человека на время, может, поможет кто-то просто приходящий, кто на время бы сменил этого мужа, нужен ли врач, какой врач нужен. Действительно, у многих людей же нет навыков, чтобы самостоятельно себе это организовать. И денег на это нет.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об убийстве против Виктора Меньшикова. Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы. Он будет находиться под стражей как минимум до
Кроме того, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.