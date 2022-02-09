Реальные сроки получают 9% бизнесменов, осужденных по уголовным делам

Подавляющее большинство предпринимателей, которых привлекают к уголовной ответственности, остаются на свободе. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации при участии Владимира Путина.
— В прошлом году рассмотрено 5500 дел в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в отношении 6 тысяч лиц. Реальное лишение свободы назначено 9% осужденных, — заявил Лебедев.
Если верить статистике, в 2021 году суды проявляли к бизнесменам даже большую гуманность, чем к подросткам.