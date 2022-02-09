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Реальные сроки получают 9% бизнесменов, осужденных по уголовным делам

Об этом заявил глава Верховного суда

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В 2021 году суды рассмотрели 5500 уголовных дел в отношении предпринимателей

В 2021 году суды рассмотрели 5500 уголовных дел в отношении предпринимателей

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Подавляющее большинство предпринимателей, которых привлекают к уголовной ответственности, остаются на свободе. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации при участии Владимира Путина.

— В прошлом году рассмотрено 5500 дел в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в отношении 6 тысяч лиц. Реальное лишение свободы назначено 9% осужденных, — заявил Лебедев.

Если верить статистике, в 2021 году суды проявляли к бизнесменам даже большую гуманность, чем к подросткам.

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