В Новосибирске следователи завели дело против парня, ударившего сокурсницу в живот — она оказалась в реанимации

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против
Сейчас против подростка заведено уголовное дело по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
— Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы. По результатам расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — ответили на запрос корреспондента НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Максимальное наказание по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — лишение свободы на срок до 8 лет.
Отец мальчика и директор колледжа настаивают, что подросток не хотел умышленно причинить такой вред девушке, и что уголовное дело должно расследоваться по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Мы выслушали все стороны конфликта и поговорили с психологом и юристом, чтобы понять, что ждет детей.