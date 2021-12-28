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В Новосибирске следователи завели дело против парня, ударившего сокурсницу в живот — она оказалась в реанимации

Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы

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В «Новоколледже» уверены, что произошедшее — трагическая случайность

В «Новоколледже» уверены, что произошедшее — трагическая случайность

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка. Он ударил сокурсницу в живот, чтобы проверить крепость ее пресса. В итоге девочка оказалась в больнице с разрывом тонкого кишечника и перитонитом. Инцидент произошел 29 ноября в «Новоколледже».

Сейчас против подростка заведено уголовное дело по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы. По результатам расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — ответили на запрос корреспондента НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Максимальное наказание по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — лишение свободы на срок до 8 лет.

Отец мальчика и директор колледжа настаивают, что подросток не хотел умышленно причинить такой вред девушке, и что уголовное дело должно расследоваться по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Мы выслушали все стороны конфликта и поговорили с психологом и юристом, чтобы понять, что ждет детей.

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тяжкий вред здоровьюуголовное дело
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