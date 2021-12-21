Прокуратура направила в суд уголовное дело новосибирца о хищении более 3 миллионов

Прокуратура НСО утвердила обвинение по уголовному делу в отношении исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области». Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Согласно «Контур.Фокус», фонд образовался в 2008 году. Исполнительный директор — Сергей Санников. Фонд занимается предоставлением финансовых услуг (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению), связями с общественностью, профессиональной научной и технической деятельностью, организациями конференций и выставок и зрелищно-развлекательной деятельностью. Ранее в учредители и участники входили Министерство науки и инновационной политики НСО, Министерство образования НСО и Департамент науки, инноваций, информатизации и связи НСО. Также ранее его конечными владельцами являлись администрация НСО, администрация губернатора НСО и правительство НСО. Баланс фонда за 2020 год составил 59,2 миллиона рублей.
— По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, с января 2017 года по май 2019 года руководитель организации путем завышения причитающихся ему выплат и оформления фиктивных документов присвоил вверенные ему денежные средства на сумму свыше 3 миллионов рублей. Обвиняемый за счет средств фонда приобрел в личное пользование электронное устройство, а также оплатил проценты за пользование заемными средствами, — сообщили в ведомстве.
Также новосибирец уже после своего увольнения использовал электронный ключ доступа к системе дистанционного управления банковским счетом фонда. Так он перевел на свой счет 174 тысячи рублей без законных оснований.
Прокуратура направила уголовное дело в Центральный районный суд Новосибирска.
Корреспондент НГС попытался дозвониться до представительства фонда по тем номерам, которые были указаны в «Контур.Фокус», однако трубку никто не взял.
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