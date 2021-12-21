Прокуратура направила в суд уголовное дело новосибирца о хищении более 3 миллионов

Прокуратура НСО утвердила обвинение по уголовному делу в отношении исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области». Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Согласно «Контур.Фокус», фонд образовался в 2008 году. Исполнительный директор — Сергей Санников. Фонд занимается предоставлением финансовых услуг (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению), связями с общественностью, профессиональной научной и технической деятельностью, организациями конференций и выставок и зрелищно-развлекательной деятельностью. Ранее в учредители и участники входили Министерство науки и инновационной политики НСО, Министерство образования НСО и Департамент науки, инноваций, информатизации и связи НСО. Также ранее его конечными владельцами являлись администрация НСО, администрация губернатора НСО и правительство НСО. Баланс фонда за 2020 год составил 59,2 миллиона рублей.