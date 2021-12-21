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В Новосибирской области председателю и членам избиркома вынесли приговор за фальсификацию выборов

Их наказали за фальсификацию на выборах в Убинском районе

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Суд приговорил председателя и членов районного избиркома к условным срокам

Суд приговорил председателя и членов районного избиркома к условным срокам

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Барабинский районный суд Новосибирской области огласил приговор председателю и членам избирательной комиссии в Убинском районе.

Троих фигурантов уголовного дела обвинили в фальсификации выборов депутатов Совета депутатов четвертого созыва на территории Убинского района.

— Председатель участковой избирательной комиссии Валентина Маркина и члены избирательной комиссии Мина Комарова и Регина Осейчук признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования», — сообщили в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области.

Фигуранты дела внесли в протокол заведомо недостоверные данные, уточнили в суде.

По данным следствия, преступление совершено в период с 5 сентября по 10 сентября 2020 г. с 08:00 до 20:00 в ходе проведения выборов депутатов Совета депутатов Пешковского сельсовета Убинского района Новосибирской области шестого созыва и депутатов Совета депутатов Убинского района Новосибирской области четвертого созыва.

Подсудимые вину в совершении преступления признали полностью. Всем троим суд назначил 1 год лишения свободы условно, добавили в ведомстве.

НГС рассказывал о скандале на избирательном участке — коалиция «Новосибирск 2020» заявила о ночном массовом вбросе бюллетеней. Команда новосибирского штаба Алексея Навального опубликовала видео об инциденте.

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