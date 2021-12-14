Вынесшая из банка 23 миллиона рублей кассирша сама пришла в полицию

В начале прошлой недели в Ачинске пропала кассирша «Альфа-банка» Анна Григорьева. Вместе с ней из кассы банка пропала крупная сумма денег. Сегодня женщина объявилась сама и пришла в полицию Ачинска. Как сообщают наши коллеги из NGS24.RU, в полиции считают, что преступление раскрыли благодаря содействию матери Анны.
— Проанализировав собранные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать с ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию, — поясняют в МВД.
В настоящее время женщина находится в отделе полиции, с ней работают сотрудники, выясняются все обстоятельства случившегося.
Анна исчезла в ночь с 6 на 7 декабря. Пока муж спал, ушла из дома без вещей, только с паспортом и ключами. Вечером 7-го числа руководство «Альфа-банка» обратилось в полицию с заявлением, что пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. На видеозаписи от 3 декабря с камеры наблюдения было видно, что Анна вытаскивает деньги из сейфа. С 3-го числа она на работе не была.
Странным в этой истории было то, что женщина не сбежала сразу, а почти до утра 7 декабря оставалась дома. Причем 5-го она пыталась покончить с собой — ее увозила скорая в больницу, а на следующий день она опять вернулась домой. Позже в Сети появились предсмертные записки, предположительно написанные Анной. В записках говорилась, что ей кто-то угрожал. Что еще было странного в этом деле — читайте в материале наших коллег из NGS24.RU.