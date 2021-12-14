Вынесшая из банка 23 миллиона рублей кассирша сама пришла в полицию

Странным в этой истории было то, что женщина не сбежала сразу, а почти до утра 7 декабря оставалась дома. Причем 5-го она пыталась покончить с собой — ее увозила скорая в больницу, а на следующий день она опять вернулась домой. Позже в Сети появились предсмертные записки, предположительно написанные Анной. В записках говорилась, что ей кто-то угрожал. Что еще было странного в этом деле — читайте в материале наших коллег из NGS24.RU.

